Economía

El megaproyecto bioceánico que unirá al Perú con el Atlántico y competirá directamente con el Canal de Panamá

Un megaproyecto sin precedentes se alista para cambiar la infraestructura en Sudamérica, conectando el Pacífico con el Atlántico y redefiniendo el comercio en la región.

El trazado completo del Tren Bioceánico Perú-Brasil superará los 4.000 kilómetros de extensión entre ambos océanos. Foto: El Universo
El trazado completo del Tren Bioceánico Perú-Brasil superará los 4.000 kilómetros de extensión entre ambos océanos. Foto: El Universo

Conectar el océano Pacífico con el Atlántico mediante una ruta ferroviaria que atraviese Sudamérica dejó de ser una idea lejana para convertirse en un plan concreto con proyección regional. Una ambiciosa iniciativa de integración territorial busca ofrecer una alternativa terrestre al Canal de Panamá, con el objetivo de optimizar el comercio entre América Latina, Asia y Europa.

La ejecución de esta obra implicará la construcción de miles de kilómetros de vía férrea a través de terrenos complejos, lo que permitirá reducir significativamente los tiempos y costos en el traslado de mercancías. Además, se espera un fuerte impacto en el empleo, la inversión extranjera y la modernización de la infraestructura logística en varios países del continente.

¿Cuál es el megaproyecto bioceánico que iniciará en Perú?

Se trata del Tren Bioceánico Perú-Brasil, una línea férrea de más de 4.000 kilómetros de extensión que atravesará complejos escenarios geográficos como la Cordillera de los Andes y la Amazonía. El trazado, que iniciará en el puerto de Bayóvar, en Piura, y finalizará en la costa del Atlántico brasileño, busca crear una ruta de transporte terrestre estratégica para productos de exportación.

Fuente: Infraestructura impulsada por China en el Sur Global: lecciones del caso del proyecto del Ferrocarril Transcontinental Brasil-Perú (2023)

El itinerario propuesto dentro del territorio peruano contempla los siguientes tramos:

  • Bayóvar – Olmos: 245 km
  • Olmos – Bagua Grande: 234 km
  • Bagua Grande – Tarapoto: 330 km
  • Tarapoto – Pucallpa: 530 km
  • Pucallpa – Frontera con Brasil: 290 km

En el lado brasileño, la vía comprenderá:

  • Lucas do Río Verde – Campinorte: 890 km
  • Lucas do Río Verde – Vilhena: 630 km
  • Vilhena – Porto Velho: 570 km
  • Porto Velho – Río Branco: 560 km
  • Río Branco – Frontera con Perú: 640 km

¿Qué beneficios traerá el Tren Bioceánico Perú-Brasil?

El Tren Bioceánico Perú-Brasil será clave para impulsar las exportaciones de productos agrícolas, minerales y manufacturados desde el interior del continente hacia los principales mercados globales. Según estimaciones oficiales, el tren podrá transportar hasta 40.000 toneladas de carga diarias, con al menos cinco viajes por jornada.

Entre los productos que se beneficiarán están los fosfatos de Bayóvar, la concha de abanico de Sechura, así como frutas como mangos, uvas, plátanos y arándanos. También se prevé una mayor salida al mercado asiático de cultivos brasileños como la soya, el café, el cacao y el frijol.

¿Quién financia el proyecto del Tren Bioceánico Perú-Brasil?

El principal impulsor del Tren Bioceánico Perú-Brasil es el Gobierno de China, que ha manifestado su interés en participar activamente mediante la inyección de capital y experiencia técnica. La empresa CRRC Dalian, especializada en trenes de carga y tecnología ferroviaria, ya inició los procedimientos para formalizar su participación con una carta de intención dirigida al Ejecutivo peruano.

Este documento será presentado por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) como parte de un expediente técnico que busca consolidar el respaldo institucional del proyecto a nivel nacional.

El rol de China en esta iniciativa no es menor. El país asiático, principal socio comercial de varios países sudamericanos, ve en esta conexión terrestre una oportunidad estratégica para garantizar el abastecimiento de materias primas y consolidar su influencia en la región.

