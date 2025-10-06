HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     
Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza
Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     
Mundo

El único país de América Latina donde amanece en un océano y anochece en otro: cuenta con 365 islas por cada día del año

Este país de América Latina ganó reconocimiento internacional gracias a una increíble obra de ingeniería que conecta ambos océanos.

Este país de América Latina es conocido por sus playas de arena blanca, aguas turquesas y arrecifes de coral ideales para turistas.
Este país de América Latina es conocido por sus playas de arena blanca, aguas turquesas y arrecifes de coral ideales para turistas. | Composición LR

En América Latina existe un país tan singular que ofrece un espectáculo natural difícil de igualar: ver el amanecer sobre un océano y el atardecer sobre otro. Su geografía única, su biodiversidad y su valor histórico lo convierten en uno de los destinos más fascinantes del continente.

Además de su riqueza cultural, este país ganó reconocimiento internacional gracias a su canal interoceánico, una de las mayores obras de ingeniería en la historia de la humanidad. Pero su atractivo va mucho más allá de la infraestructura: en sus costas y archipiélagos hay paraísos tropicales, hogar de comunidades indígenas, especies de flora y fauna únicas, y 365 islas por cada día del año.

PUEDES VER: El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en el top 40

lr.pe

¿Cuál es el único país de América Latina donde amanece en un océano y anochece en otro?

Panamá es el único lugar de América Latina donde puedes ver el amanecer en el océano Pacífico y el atardecer en el Atlántico. Este fenómeno natural es posible debido a la forma arqueada del istmo panameño, que orienta sus costas de manera contraria a la mayoría de los países del hemisferio occidental.

En el Pacífico se encuentra la famosa Isla Taboga, conocida como la "isla de las flores", mientras que en el Atlántico se extienden las islas de Bocas del Toro, habitadas por comunidades indígenas. Su ubicación estratégica ha permitido que el país se convierta en un punto clave del comercio mundial gracias al Canal de Panamá, una obra maestra que conecta ambos océanos y simboliza su papel como puente entre culturas y continentes.

PUEDES VER: La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

lr.pe

Panamá 365 islas y sus curiosos detalles por conocer

Cuando se habla de "Panamá 365 islas", se hace referencia al archipiélago de San Blas, también conocido como Guna Yala. Este conjunto de aproximadamente 365 islas, por cada día del año, se encuentra en el mar Caribe, frente a la costa norte del país. Es considerado un tesoro natural y cultural, pues pertenece a la comarca indígena Guna, un pueblo que pudo conservar su idioma, leyes y tradiciones ancestrales.

Este archipiélago es uno de los destinos más auténticos y ecológicos del Caribe. No hay grandes resorts ni cadenas hoteleras, sino pequeñas cabañas administradas por los propios Guna para brindar una experiencia cercana a la naturaleza y la cultura local. Las Islas de San Blas son famosas por sus playas de arena blanca, aguas turquesas y arrecifes de coral ideales para nadar y bucear.

  • Ubicación: en el mar Caribe, al norte de Panamá.
  • Cultura Guna: territorio autónomo indígena con tradiciones y leyes propias.
  • Paisajes: playas paradisíacas, cocoteros y aguas cristalinas.
  • Biodiversidad: arrecifes de coral y gran variedad de vida marina.
  • Sostenibilidad: turismo responsable y bajo impacto ambiental.
  • Acceso: solo se puede llegar en lancha desde puertos como Cartí.
"Panamá 365 islas" es uno de los archipiélagos más conocidos del Caribe. Foto: Tripadvisor<br>

"Panamá 365 islas" es uno de los archipiélagos más conocidos del Caribe. Foto: Tripadvisor

Notas relacionadas
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
La isla que quedó aislada del mundo por una erupción tan potente como la bomba de Hiroshima en 2022: desastre afectó a Perú

La isla que quedó aislada del mundo por una erupción tan potente como la bomba de Hiroshima en 2022: desastre afectó a Perú

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

LEER MÁS
El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en el top 40

El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en el top 40

LEER MÁS
Maduro amenaza con ingresar a la "lucha armada" si es necesario tras nuevo ataque de Estados Unidos en el Caribe

Maduro amenaza con ingresar a la "lucha armada" si es necesario tras nuevo ataque de Estados Unidos en el Caribe

LEER MÁS
El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

LEER MÁS
Despertó de un coma con 63 años, pero creía que tenía 24 y que estaba en 1980: el curioso caso de Luciano D’Adamo

Despertó de un coma con 63 años, pero creía que tenía 24 y que estaba en 1980: el curioso caso de Luciano D’Adamo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Feriados y días no laborables en octubre 2025: estas son las fechas para que trabajadores del sector público y privado descansen en Perú

Álex Valera sería desconvocado en la selección peruana y se perdería amistoso con Chile: "Se prioriza su recuperación"

Jubilados de la ONP cobran sus pensiones desde el 7 de octubre 2025, según nuevo cronograma del Banco de la Nación en Perú

Mundo

Milei asegura que la inflación "desaparece" de Argentina en 2026 y resalta apoyo de Estados Unidos: "El rumbo correcto"

Primer ministro de Francia renuncia a su cargo un día después de anunciar su gabinete y deja a Macron en medio de una crisis política

Ucrania denuncia la presencia de componentes extranjeros en los drones y misiles rusos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Revelan las fuentes del plagio en la tesis de Patricia Benavides: más de 30 páginas de copia y pega

Ministros, alcaldes y regidores: estas son las autoridades que dejarían sus cargos para postular en las Elecciones 2026

Dina Boluarte minimiza paro de transportistas: "Un paro no lo resuelve. No abran los mensajes"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025