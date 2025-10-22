Perú y China habría registrado un aumento en el comercio del 56,9% gracias a la nueva conexión entre Chancay - Shanghái

La ruta marítima entre Chancay y Shanghái ha abierto una nueva era para el comercio exterior peruano. | Foto: composición LR/Blueberries Consulting

La relación comercial entre Perú y China continúa fortaleciéndose gracias al eficiente manejo de exportaciones a través de la ruta marítima Chancay–Shanghái. Según datos de la Aduana de Shanghái, las transacciones económicas alcanzaron un valor equivalente a 559.37 millones de dólares, lo que habría representado un incremento interanual del 56.9% en el comercio entre la principal ciudad portuaria china y el Perú.

La ruta marítima entre Chancay y Shanghái ha abierto una vía estratégica que reduce significativamente los tiempos de transporte y posiciona al Perú como un nuevo hub logístico en el Pacífico sur. Foto: Andina

Las cifras del primer trimestre del 2025

De acuerdo con un informe del portal Portuario de la agencia Xinhua, durante el primer trimestre de 2025 la ruta marítima Chancay–Shanghái transportó un total de 78,000 toneladas de mercancías, valorizadas en 1,720 millones de yuanes. Estas cifras evidencian un crecimiento sostenido en la producción y consolidan esta vía como un nuevo puente estratégico de comercio entre Perú y China.

Nuevos productos enviados procedentes del megapuerto de Chancay

Asimismo, indicaron que 764 artículos, entre los que se incluyen muñecas de alpaca y artesanía de cerámica, han sido enviados al puerto Yangshan desde el megapuerto de Chancay. Adicionalmente, destacaron que es la primera vez que este tipo de productos se transportan por esta ruta marítima, utilizando el nuevo corredor terrestre-marítimo que conecta América Latina con Asia a través del océano Pacífico.

Según fuentes del sector portuario, este flujo comercial se ha fortalecido gracias a la reducción de tiempos logísticos, que permiten que los cargamentos lleguen a Shanghái en menos de 25 días, mejorando la competitividad de los productos peruanos frente a otros mercados.

La importancia del megapuerto de Chancay en el Perú

La relación bilateral entre Perú y China se ha fortalecido gracias al proyecto conjunto que ambos países han impulsado con la ruta marítima que conecta el megapuerto de Chancay con la ciudad de Shanghái. Esta nueva vía comercial se ha convertido en un símbolo del creciente intercambio económico y logístico entre ambas naciones, facilitando el transporte directo de mercancías y reduciendo significativamente los costos y tiempos de envío. Con ello, Perú busca posicionarse como el principal punto de conexión entre América del Sur y el gigante asiático, diversificando sus exportaciones y promoviendo un desarrollo económico más sostenible.