Banco de la Nación 2025: ¿cuánto te prestan según tu edad? Guía de montos máximos y requisitos
El préstamo Multired 2025 del Banco de la Nación ofrece montos y plazos flexibles según la edad, con períodos de pago de 24 a 72 meses y requisitos sencillos para servidores públicos y jubilados.
Volvió la campaña de préstamos del Banco de la Nación para el 2025 con el producto Multired, dirigido a servidores públicos y jubilados. Este producto ofrece una alternativa de financiamiento flexible, adaptándose a las necesidades de los solicitantes y permitiéndoles acceder a montos que varían según su edad. Para solicitarlo, deberás acudir de forma presencial a cualquiera de las agencias del banco, ya que el Multired virtual solo permite renovaciones de préstamos sin aval previo.
Los montos y plazos del préstamo dependen del rango etario del solicitante; por ejemplo, los pensionistas pueden acceder a financiamientos con plazos que van de 24 a 72 meses. Para poder solicitarlo, es necesario cumplir con ciertos requisitos, como contar con una tarjeta de débito del banco y presentar la documentación vigente correspondiente.
Préstamos Banco de la Nación 2025: ¿cuánto es el monto máximo que puedes sacar?
En el siguiente cuadro podrás conocer los rangos disponibles en el Banco de la Nación según tu grupo etario. Esta opción permite acceder a períodos de pago que van de 24 a 72 meses. Cabe resaltar, que el plazo de 72 meses estará vigente hasta el 27 de diciembre del 2025.
|Plazo
|Límites de edad
|Importe
|Hasta 72 meses
|Hasta el mismo día que cumplan 60 años
|Desde S/ 300 Hasta S/ 100.000
|Desde 60 hasta 1 día antes de cumplir 74 años
|Desde S/ 300 hasta S/ 40.000
|A 60 meses
|Hasta el mismo día que cumplan 60 años
|Desde S/ 300 hasta S/ 99,999
|Desde 60 hasta 1 día antes de cumplir 75 años
|Desde S/ 300 hasta S/ 40,000
|Hasta 48 meses
|Hasta el mismo día que cumplan 60 años
|Desde S/ 300 hasta S/ 99,999
|Entre 60 años hasta 1 día antes de cumplir 76 años
|Desde S/ 300 hasta S/ 40,000
|Hasta 36 meses
|Hasta el mismo día que cumple 60 años
|Desde S/ 300 hasta S/ 99,999
|Entre 60 años hasta 1 día antes de cumplir 77 años
|Desde S/ 300 hasta S/ 40,000
|Hasta 24 meses
|Hasta el mismo día que cumplan 60 años
|Desde S/ 300 hasta S/ 99,999
|Entre 60 años hasta 1 día antes de cumplir 78 años
|Desde S/ 300 hasta S/ 40,000
|Desde 78 a más
|Desde S/ 300 hasta S/ 3,000
Requisitos para acceder al préstamo del Banco de la Nación 2025
- Tener una tarjeta de débito del Banco de la Nación.
- Presentar DNI original o carnet de extranjería, original y copia.
- Entregar original y copia (o boleta virtual) de la última boleta de pago, con antigüedad no mayor a 4 meses (para trabajadores o pensionistas).
- Trabajadores CAS con fecha de ingreso laboral a partir del 10/03/2021 deben presentar su último contrato original y adendas o copias fedateadas, demostrando una antigüedad laboral mínima de 13 meses.
- Mantener una calificación “Normal, No definida o No reportado” en la Central de Riesgos de la SBS.
- Para renovaciones, no presentar problemas de pago en el Banco de la Nación.