Banco de la Nación 2025: ¿cuánto te prestan según tu edad? Guía de montos máximos y requisitos

Solicita tu préstamo Multired 2025 de forma presencial y accede a montos flexibles según tu edad | Foto: Andina

Volvió la campaña de préstamos del Banco de la Nación para el 2025 con el producto Multired, dirigido a servidores públicos y jubilados. Este producto ofrece una alternativa de financiamiento flexible, adaptándose a las necesidades de los solicitantes y permitiéndoles acceder a montos que varían según su edad. Para solicitarlo, deberás acudir de forma presencial a cualquiera de las agencias del banco, ya que el Multired virtual solo permite renovaciones de préstamos sin aval previo.

Los montos y plazos del préstamo dependen del rango etario del solicitante; por ejemplo, los pensionistas pueden acceder a financiamientos con plazos que van de 24 a 72 meses. Para poder solicitarlo, es necesario cumplir con ciertos requisitos, como contar con una tarjeta de débito del banco y presentar la documentación vigente correspondiente.

Préstamos Banco de la Nación 2025: ¿cuánto es el monto máximo que puedes sacar?

En el siguiente cuadro podrás conocer los rangos disponibles en el Banco de la Nación según tu grupo etario. Esta opción permite acceder a períodos de pago que van de 24 a 72 meses. Cabe resaltar, que el plazo de 72 meses estará vigente hasta el 27 de diciembre del 2025.

Plazo Límites de edad Importe Hasta 72 meses Hasta el mismo día que cumplan 60 años Desde S/ 300 Hasta S/ 100.000 Desde 60 hasta 1 día antes de cumplir 74 años Desde S/ 300 hasta S/ 40.000 A 60 meses Hasta el mismo día que cumplan 60 años Desde S/ 300 hasta S/ 99,999 Desde 60 hasta 1 día antes de cumplir 75 años Desde S/ 300 hasta S/ 40,000 Hasta 48 meses Hasta el mismo día que cumplan 60 años Desde S/ 300 hasta S/ 99,999 Entre 60 años hasta 1 día antes de cumplir 76 años Desde S/ 300 hasta S/ 40,000 Hasta 36 meses Hasta el mismo día que cumple 60 años Desde S/ 300 hasta S/ 99,999 Entre 60 años hasta 1 día antes de cumplir 77 años Desde S/ 300 hasta S/ 40,000 Hasta 24 meses Hasta el mismo día que cumplan 60 años Desde S/ 300 hasta S/ 99,999 Entre 60 años hasta 1 día antes de cumplir 78 años Desde S/ 300 hasta S/ 40,000 Desde 78 a más Desde S/ 300 hasta S/ 3,000

Requisitos para acceder al préstamo del Banco de la Nación 2025