HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     
EN VIVO

🔴 Referéndum en Ecuador EN VIVO: primeros resultados muestran triunfo del "No"

Economía

Banco de la Nación 2025: ¿cuánto te prestan según tu edad? Guía de montos máximos y requisitos

El préstamo Multired 2025 del Banco de la Nación ofrece montos y plazos flexibles según la edad, con períodos de pago de 24 a 72 meses y requisitos sencillos para servidores públicos y jubilados.

Solicita tu préstamo Multired 2025 de forma presencial y accede a montos flexibles según tu edad
Solicita tu préstamo Multired 2025 de forma presencial y accede a montos flexibles según tu edad | Foto: Andina

Volvió la campaña de préstamos del Banco de la Nación para el 2025 con el producto Multired, dirigido a servidores públicos y jubilados. Este producto ofrece una alternativa de financiamiento flexible, adaptándose a las necesidades de los solicitantes y permitiéndoles acceder a montos que varían según su edad. Para solicitarlo, deberás acudir de forma presencial a cualquiera de las agencias del banco, ya que el Multired virtual solo permite renovaciones de préstamos sin aval previo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Los montos y plazos del préstamo dependen del rango etario del solicitante; por ejemplo, los pensionistas pueden acceder a financiamientos con plazos que van de 24 a 72 meses. Para poder solicitarlo, es necesario cumplir con ciertos requisitos, como contar con una tarjeta de débito del banco y presentar la documentación vigente correspondiente.

TE RECOMENDAMOS

EXTRABAJADOR DEL CONGRESO BLINDA A KEIKO FUJIMORI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Un año del Megapuerto de Chancay a dos velocidades

lr.pe

Préstamos Banco de la Nación 2025: ¿cuánto es el monto máximo que puedes sacar?

En el siguiente cuadro podrás conocer los rangos disponibles en el Banco de la Nación según tu grupo etario. Esta opción permite acceder a períodos de pago que van de 24 a 72 meses. Cabe resaltar, que el plazo de 72 meses estará vigente hasta el 27 de diciembre del 2025.

PlazoLímites de edadImporte
Hasta 72 mesesHasta el mismo día que cumplan 60 años Desde S/ 300 Hasta S/ 100.000
Desde 60 hasta 1 día antes de cumplir 74 años Desde S/ 300 hasta S/ 40.000
A 60 mesesHasta el mismo día que cumplan 60 años Desde S/ 300 hasta S/ 99,999
Desde 60 hasta 1 día antes de cumplir 75 años Desde S/ 300 hasta S/ 40,000
Hasta 48 mesesHasta el mismo día que cumplan 60 añosDesde S/ 300 hasta S/ 99,999
Entre 60 años hasta 1 día antes de cumplir 76 años Desde S/ 300 hasta S/ 40,000
Hasta 36 mesesHasta el mismo día que cumple 60 años Desde S/ 300 hasta S/ 99,999
Entre 60 años hasta 1 día antes de cumplir 77 años Desde S/ 300 hasta S/ 40,000
Hasta 24 mesesHasta el mismo día que cumplan 60 años Desde S/ 300 hasta S/ 99,999
Entre 60 años hasta 1 día antes de cumplir 78 años Desde S/ 300 hasta S/ 40,000
Desde 78 a más Desde S/ 300 hasta S/ 3,000

PUEDES VER: Indecopi sanciona a exclusivo hotel de San Isidro con más de S/150.000 por reproducir canciones de Shakira, Lady Gaga y Daddy Yankee con fines lucrativos

lr.pe

Requisitos para acceder al préstamo del Banco de la Nación 2025

  • Tener una tarjeta de débito del Banco de la Nación.
  • Presentar DNI original o carnet de extranjería, original y copia.
  • Entregar original y copia (o boleta virtual) de la última boleta de pago, con antigüedad no mayor a 4 meses (para trabajadores o pensionistas).
  • Trabajadores CAS con fecha de ingreso laboral a partir del 10/03/2021 deben presentar su último contrato original y adendas o copias fedateadas, demostrando una antigüedad laboral mínima de 13 meses.
  • Mantener una calificación “Normal, No definida o No reportado” en la Central de Riesgos de la SBS.
  • Para renovaciones, no presentar problemas de pago en el Banco de la Nación.
Notas relacionadas
Banco de la Nación define edad máxima para solicitar crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

Banco de la Nación define edad máxima para solicitar crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

LEER MÁS
Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Ya inició el pago a pensionistas y trabajadores públicos ONP: conoce el cronograma de pagos de noviembre 2025, vía Banco de la Nación

Ya inició el pago a pensionistas y trabajadores públicos ONP: conoce el cronograma de pagos de noviembre 2025, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aguinaldo y gratificación en Perú 2025: ¿desde cuándo y qué montos podrán cobrar los trabajadores en diciembre?

Aguinaldo y gratificación en Perú 2025: ¿desde cuándo y qué montos podrán cobrar los trabajadores en diciembre?

LEER MÁS
Nuevo centro comercial será construido en esta reconocida provincia del Perú: será el primer mall de su historia y se invertirá S/62 millones

Nuevo centro comercial será construido en esta reconocida provincia del Perú: será el primer mall de su historia y se invertirá S/62 millones

LEER MÁS
Sunat inició la afiliación automática del RUC a personas naturales que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria peruana

Sunat inició la afiliación automática del RUC a personas naturales que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria peruana

LEER MÁS
Nueva escala salarial y gratificaciones aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas para este grupo de trabajadores públicos: conoce los montos según la categoría

Nueva escala salarial y gratificaciones aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas para este grupo de trabajadores públicos: conoce los montos según la categoría

LEER MÁS
Indecopi sanciona a exclusivo hotel de San Isidro con más de S/150.000 por reproducir canciones de Shakira, Lady Gaga y Daddy Yankee con fines lucrativos

Indecopi sanciona a exclusivo hotel de San Isidro con más de S/150.000 por reproducir canciones de Shakira, Lady Gaga y Daddy Yankee con fines lucrativos

LEER MÁS
¿Quiénes pueden recibir la pensión máxima de S/893 de la ONP en 2025? Conoce los requisitos y el descuento obligatorio que aplica para todos

¿Quiénes pueden recibir la pensión máxima de S/893 de la ONP en 2025? Conoce los requisitos y el descuento obligatorio que aplica para todos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Economía

¿Quiénes pueden recibir la pensión máxima de S/893 de la ONP en 2025? Conoce los requisitos y el descuento obligatorio que aplica para todos

Sunat inició la afiliación automática del RUC a personas naturales que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria peruana

Indecopi impone multa de S/36.000 a vendedor peruano por importar y distribuir zapatillas falsificadas de Nike, Adidas y Gucci

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025