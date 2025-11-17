MTC planea invertir más de US$40.000 millones en siete mega proyectos ferroviarios

El titular del MTC, Aldo Prieto, anunció la iniciativa durante la Asamblea General de Alamys | Foto: generada con IA

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que destinará más de US$40 000 millones a siete proyectos ferroviarios en distintas regiones del país. La iniciativa busca mejorar la conectividad, generar miles de empleos y modernizar la infraestructura ferroviaria peruana.

El anuncio lo realizó el titular del MTC, Aldo Prieto, durante la trigésima octava Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos (Alamys). “Cada avance ferroviario ha representado un paso hacia un país más unido, competitivo y moderno. Hoy, esa visión guía nuestros proyectos. Impulsamos una nueva etapa de modernización ferroviaria en el Perú”, afirmó.

Principales proyectos ferroviarios que cambiarán la movilidad

Entre los proyectos más destacados se encuentran:

Ferrocarril Lima-Ica : reducirá el viaje entre ambas ciudades a solo 2 horas y media.

: reducirá el viaje entre ambas ciudades a solo 2 horas y media. Ferrocarril Marcona-Andahuaylas : conectará Apurímac, Ayacucho, Ica y Arequipa.

: conectará Apurímac, Ayacucho, Ica y Arequipa. Ferrocarril Lima-Barranca : facilitará el comercio con los puertos del Callao y Chancay.

: facilitará el comercio con los puertos del Callao y Chancay. Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao: ampliarán la red de transporte masivo de la capital.

Prieto resaltó que todos estos proyectos ya cuentan con viabilidad aprobada y están diseñados pensando en los usuarios, con impactos similares a los logrados por la Línea 1 del Metro de Lima. También mencionó los avances en la Línea 2 del Metro de Lima y Callao y la reciente concesión del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica.

La secretaria general de Alamys España, Lola Bravo, calificó esta edición del congreso como “la más exitosa de los últimos ocho años”, con más de 200 asistentes de 68 ciudades de importantes economías.

Por su parte, Manuel Wu, presidente del directorio de la Línea 1 del Metro de Lima y presidente de Alamys, destacó el lema del evento: “Sistemas ferroviarios al ritmo del crecimiento urbano”, señalando que será un espacio clave para intercambiar ideas y fortalecer el sistema ferroviario peruano.