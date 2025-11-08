El monto de la CTS varía por cada trabajador y se basa en su último sueldo obtenido. Foto: composiciónLR/Andina

A pocos días de cumplirse el plazo máximo para el segundo pago anual de la CTS, miles de trabajadores del sector privado esperan con expectativa este depósito, considerado un fondo de respaldo económico ante una eventual desvinculación laboral. Sin embargo, no todos los empleados recibirán el beneficio en noviembre de 2025.

Según la normativa vigente del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), existen excepciones claramente establecidas por ley que excluyen a ciertos trabajadores formales del derecho a percibir la CTS. En esta nota te explicamos quiénes no acceden al depósito, cuál es la fecha límite para hacerlo y cómo afecta esto al cumplimiento de las obligaciones empresariales.

CTS, noviembre 2025: ¿qué trabajadores formales no cobran el pago?

De acuerdo con la legislación laboral peruana, no todos los empleados en planilla reciben el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). A pesar de estar formalmente contratados, estos perfiles laborales no califican para este derecho por la naturaleza de sus condiciones contractuales o por estar acogidos a regímenes especiales:

Empleados que laboran menos de cuatro horas diarias .

. Quienes reciben más del 30% de sus ingresos a través de comisiones u otros pagos variables, como es el caso de mozos o vendedores comisionistas.

a través de comisiones u otros pagos variables, como es el caso de mozos o vendedores comisionistas. Trabajadores contratados por microempresas inscritas en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa ( REMYPE ) después de la inscripción de la compañía.

inscritas en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa ( ) de la inscripción de la compañía. Personas con remuneración anual integral , régimen que consolida todos los beneficios en un único sueldo.

, régimen que consolida todos los beneficios en un único sueldo. Trabajadores del régimen agrario que optan por percibir su CTS junto con su sueldo mensual, conforme a lo dispuesto por la Ley N.º 30110 y el Decreto Supremo 005-2021-MIDAGRI.

Además, si un trabajador ingresó recientemente y no ha cumplido al menos un mes de labores al 31 de octubre de 2025, no se generará el depósito correspondiente a este semestre. En este caso, los días trabajados se acumularán para el período de cálculo siguiente, cuyo abono se deberá efectuar hasta el 15 de mayo de 2026.

¿Hasta cuándo se puede depositar la CTS en noviembre 2025?

El pago de la CTS correspondiente al período semestral mayo–octubre 2025 debe efectuarse, como máximo, hasta el viernes 14 de noviembre de 2025, ya que el 15 cae sábado. Esta disposición se alinea con el calendario laboral y el criterio de los días hábiles, según precisó la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Las empresas de todos los tamaños están obligadas a cumplir con esta fecha límite. En caso de incumplimiento, pueden ser sancionadas con multas económicas que varían de acuerdo al número de trabajadores afectados y al tamaño de la empresa.

Por otro lado, es importante recordar que, gracias a la Ley 32322, los trabajadores podrán retirar el 100 % de los depósitos de su CTS hasta el 31 de diciembre de 2026, sin restricción alguna. Esta medida se implementó como un alivio económico tras la crisis generada por la pandemia y se mantiene vigente.

¿Cómo se calcula el monto de la CTS este 2025?

La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) se determina en función del sueldo percibido por el trabajador al cierre del período correspondiente. Este cálculo también contempla ciertos días considerados como laborados por mandato legal, entre ellos: vacaciones, ausencias justificadas por accidentes de trabajo —con un máximo de 60 días por año—, días de huelga legal, descansos por maternidad o paternidad —hasta un tope de 98 días anuales—, así como el tiempo en que el trabajador haya sido cesado de manera arbitraria.

Por lo general, el semestre computable para el abono de mayo abarca desde noviembre hasta abril, mientras que el depósito de noviembre corresponde al período trabajado entre mayo y octubre. A partir de estos parámetros, se aplica una fórmula específica para calcular el monto exacto que debe ser depositado en la cuenta CTS del trabajador:

[(sueldo mensual sin descuentos + 1/6 de la gratificación) / 12 meses del año] x 6 del periodo