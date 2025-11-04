HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más
Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más     Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más     Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más     
EN VIVO

Todo sobre el paro de transportistas y madre de Flipown en vivo | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Economía

Scotiabank: agroexportaciones peruanas sortean el arancel de Trump y suman más de US$1.100 millones a Estados Unidos, ¿Por qué?

Pese al arancel de 10% impuesto por EE.UU, las agroexportaciones peruanas crecieron 21,6% en los ocho primeros meses del año. Scotiabank señala que el gravamen de Trump "equivale al nuevo cero".

Estados Unidos sigue siendo el principal comprador de productos agrícolas del Perú.
Estados Unidos sigue siendo el principal comprador de productos agrícolas del Perú.

Las agroexportaciones peruanas registraron un buen desempeño en los primeros ocho meses de este 2025, pese al arancel de 10% impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde abril. Según el más reciente informe del Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank, el sector creció 21,6% entre enero y agosto, impulsado por la ventaja estacional frente al hemisferio norte y una mayor demanda externa, factores que mitigaron el impacto del nuevo gravamen.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Recordemos que el Perú exporta varios productos en meses en que competidores como México, California o Europa tienen menor producción, lo que le permite colocar más volumen y aprovechar precios aún competitivos. Esta ventaja estacional se explica por la inversión de estaciones entre hemisferios. Mientras en el norte predomina el invierno y cae la producción agrícola, el país atraviesa su temporada alta de cosecha.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI USA BIENES DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Congreso cursa 38 beneficios tributarios que harían perder al Perú S/50.000 millones: ¿Cuáles son?

lr.pe

Aunque Estados Unidos perdió el segundo lugar como destino global de las exportaciones peruanas, desplazado por la Unión Europea, sigue siendo el principal comprador de productos agrícolas del país, con una participación del 30% en el total exportado.

"Si hablamos solo de las agroexportaciones, Estados Unidos continúa liderando como principal destino, concentrando el 30% de la participación total. Esto confirma que, a pesar del arancel del 10%, la demanda estadounidense creció", explicó la analista de commodities y sectores primarios de la entidad financiera, Katherine Salazar.

Los principales productos enviados al mercado norteamericano fueron uvas, arándanos, paltas, espárragos y wilkings, que concentraron cerca del 50% de los envíos, por un valor de US$1.155 millones, un incremento de 14% frente al mismo periodo de 2024.

PUEDES VER: MEF impulsa "shock de desburocratización" mientras sindicatos alertan riesgos laborales

lr.pe
larepublica.pe

Uvas lideran y arándanos retroceden levemente

La uva se consolidó como el producto más dinámico, con exportaciones por US$405 millones, lo que representa un salto de 66% interanual debido al fuerte incremento en los volúmenes embarcados. A contraparte, los arándanos frescos registraron una ligera contracción, debido a que as ventas alcanzaron US$317 millones, un retroceso de 7% explicado por la caída del precio promedio de exportación (-16%), presionado por la competencia de México, Marruecos y Sudáfrica. Sin embargo, el volumen creció 10%, lo que ayudó a amortiguar la baja.

Las paltas frescas también mostraron un desempeño favorable, con envíos por US$201 millones, un aumento de 23% frente al año anterior. El crecimiento se debió al mayor volumen exportado (+48%), que compensó la reducción de precios (-16%). Scotiabank resaltó que la campaña peruana, concentrada entre marzo y setiembre, coincide con la baja producción de México y California, lo que otorga al país una ventaja estacional importante.

Por su parte, las exportaciones de espárragos sumaron US$138 millones, cifra similar a la del año pasado. El incremento en el volumen (+15%) fue contrarrestado por la reducción de precios (-13%). En tanto, los wilkings e híbridos (mandarinas) retrocedieron 24%, hasta los US$95 millones, afectados por la abundante oferta proveniente de otros países de Sudamérica y África.

Scotiabank señala que el impacto del arancel estadounidense ha sido moderado, debido a la diversificación de mercados, el posicionamiento de calidad y la ventaja estacional que tiene el Perú. Además, sostiene que el arancel de 10% "equivale al nuevo cero", lo que mantendría al país en una posición competitiva frente a otros exportadores con tasas más elevadas.

Notas relacionadas
Arándano peruano despierta el interés de Japón y busca quitarle terreno a Chile y México

Arándano peruano despierta el interés de Japón y busca quitarle terreno a Chile y México

LEER MÁS
Agroexportaciones superan los US$8.000 millones por mayores envíos de paltas, uvas y arándanos

Agroexportaciones superan los US$8.000 millones por mayores envíos de paltas, uvas y arándanos

LEER MÁS
El 'oro azul' peruano llegará por primera vez a estos países de Asia: es el producto estrella de las exportaciones

El 'oro azul' peruano llegará por primera vez a estos países de Asia: es el producto estrella de las exportaciones

LEER MÁS
Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

LEER MÁS
¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

LEER MÁS
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

LEER MÁS
Peruanos con DNI que terminan en 5, 6 y 7 pueden presentar la solicitud de retiro AFP 2025 en estas fechas de noviembre, según cronograma oficial

Peruanos con DNI que terminan en 5, 6 y 7 pueden presentar la solicitud de retiro AFP 2025 en estas fechas de noviembre, según cronograma oficial

LEER MÁS
Gratificación y CTS al 100%: trabajadores CAS se movilizarán por aprobación final de ley en el Congreso

Gratificación y CTS al 100%: trabajadores CAS se movilizarán por aprobación final de ley en el Congreso

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, lunes 3 de noviembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, lunes 3 de noviembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Clientes de Interbank deben pagar comisión si no acumulan este monto mínimo en sus cuentas bancarias

Clientes de Interbank deben pagar comisión si no acumulan este monto mínimo en sus cuentas bancarias

LEER MÁS
Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas este 3 de noviembre en Callao: empresas interrumpieron actividades por extorsiones

Luis Advíncula señala quiénes 'malograron' a Oliver Sonne desde que llegó a la selección peruana: "El 'blanco' ahora hace jodas"

Cecilio Waterman desborda emoción tras histórico título en Chile y recuerda su paso por Alianza Lima: "Fui a Perú y lo pasé mal"

Economía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Precio del dólar hoy, lunes 3 de noviembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

Tía María: titular de PCM afirma que no se puede hablar de plazos para inicio de proyecto minero

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México, confirmó canciller Hugo de Zela

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025