De acuerdo con Adex, las exportaciones del sector minero y agrícola representan casi el 80% del total de despachos en el país. Foto: composición LR/Andina

De acuerdo con Adex, las exportaciones del sector minero y agrícola representan casi el 80% del total de despachos en el país. Foto: composición LR/Andina

Las exportaciones peruanas continúan creciendo. Hasta septiembre pasado, acumularon US$8.269 millones, lo que refleja un incremento de 22,6% frente al mismo mes del 2024. De acuerdo con el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (Cien) de la Asociación de Exportadores (Adex), ya van 17 meses de expansión continua impulsada por los altos precios de minerales.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Pese a este buen comportamiento sostenido desde mayo del 2024, especialmente del cobre y el oro, que registran aumentos de 9,5% y 42,3%, en el noveno mes del año, se registraron caídas en subsectores importantes como joyería (-84,6%), metalmecánica (-23,3%), maderas (-23,2%) y confecciones (-1,7%).

TE RECOMENDAMOS DELIA ESPINOZA QUIERE VOLVER Y TOMÁS GÁLVEZ NO SUELTA EL CARGO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

"Lo que estamos observando al cierre de septiembre, es que el crecimiento de las exportaciones de productos mineros están siendo impulsados básicamente por el factor precio. En el caso del cobre, ha logrado superar récords históricos y eso ha permitido que haya un incremento también en el valor exportador frente a lo que despachamos el año pasado. Además, el oro se ha convertido en un refugio bastante importante, lo que hace que la demanda aumente", explicó a este medio Gabriel Arrieta, jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del CIEN-ADEX.

Exportaciones al alza: ¿qué sectores lideraron el crecimiento?

Entre enero y septiembre de este año, los envíos peruanos al extranjero sumaron US$62.864 millones, lo que significó un crecimiento de 17,3% en comparación con el mismo periodo del 2024 (US$53.585 millones). De acuerdo con el CIEN-ADEX, el sector tradicional alcanzó los US$46.389 y con ello, se registró una variación positiva del 17,3%.

En detalle, la minería se posicionó como la actividad principal, alcanzando un total de US$40.354 millones, con un aumento del 19,7% debido a las elevadas ventas de cobre y oro en estado bruto, que constituyeron el 64,8% de la demanda. En segundo orden, aparecen el agro primario (29,5%), la pesca tradicional (2,7%) y los hidrocarburos (-3,6%).

En cuanto a la oferta con valor agregado, ésta sumó US$16.475 millones, lo que evidenció una evolución de 17,4% respecto a similar lapso del 2024 (US$14.038 millones) y agrupando el 26,2% restante. Resaltaron la agroindustria (US$8.361 millones), químico (US$1.797 millones), pesca-acuicultura (US$1.727 millones), entre otros sectores.

La partida más significativa por monto US$FOB fue la palta (US$874 millones), pese a sufrir una contracción de 31,2%. Le siguen los arándanos (US$717,1 millones), uvas frescas (US$592,4 millones), fosfatos de calcio naturales (US$314,1 millones), así como pota congelada zinc sin alear, espárragos y demás productos

Principales destinos de las exportaciones peruanas

En septiembre, China fue el principal destino de las exportaciones totales al anotar una expansión de 57,8% debido al incremento de los envíos de cobre y concentrados. Además, destacaron por su dinamismo Australia (+2.735,9%) y Noruega (+410,4%), que tuvieron al oro en bruto y al zinc como principal producto.

Además del gigante asiático que se consolidó en el primer lugar, aparecen la Unión Europea (11,5% del total) y Estados Unidos (10,7%), países que mostraron un desempeño positivo entre enero y el noveno mes de este año. Sus productos centrales fueron el cobre y concentrados, así como el oro en bruto.

Respecto a la oferta con valor agregado o no tradicional de Perú para el mundo, encontramos que Estados Unidos lidera con un 27,8% del total, seguido por Países Bajos (9,3%), Chile (6%), China (5,9%) y España (5,9%). Completaron el ranking Ecuador, Colombia, México, Brasil y Corea del Sur.

De acuerdo con el CIEN-ADEX, un total de 8.183 empresas exportaron 3.955 partidas a 165 países en el dato acumulado hasta septiembre. En detalle, el número de compañías se incrementó en 327 y el de productos en 2. Antamina y Tecnofil lideraron los despachos tradicionales y no tradicionales respectivamente.

PUEDES VER: Inversionistas peruanos en Puerto de Chancay no ven aún beneficios

Proyecciones hacia el 2026

De acuerdo con Gabriel Arrieta, la exportaciones peruanas alcanzarían un crecimiento de 16,5% al cierre de este año tras sumar US$ 86.721 millones. En detalle, el sector minero registraría un alza de 18,8%, mientras que el agro tradicional lo haría en 25,1%. Otros rubros con un comportamiento positivo serían la agroindustria (16,3%), siderometalurgia (16%), químico (11%), entre otros.

A pesar de este resultado, hay cuatro sectores que acabarían el 2025 en rojo. El primero de ellos es joyería (-46,7%), cuyas exportaciones mensuales se redujeron en septiembre por la caída de envíos a Estados Unidos (-91,8%). Le siguen forestal (-17,2%), minería no metálica (-2,4%) y varios (-0,7%).

Hacia el 2026, los despachos peruanos al exterior sumarían US$90.428 millones, lo que significaría un incremento de 4,3%- En el caso de la minería, sus envíos se moderarían respecto al 2025 y tan solo alcanzarían un 3,4% debido a una menor dinámica de precios y producción. Por su parte, el agro tradicional crecería 1,7%, mientras que los sectores en negativo serían: joyería (-42,8%), forestal (6%) y pesca tradicional (-3,9%).

"Para el próximo año, las exportaciones mineras van a crecer alrededor del 3%. Pese a que es una tasa de un dígito, cuando este sector crece, impulsa a los despachos totales que alcanzaría un 4,3%. Recordemos que tanto el sector minero como el agrícola, suponen el 80% del total de exportaciones que realiza el país", explicó Arrieta.