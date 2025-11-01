Aranceles de Donald Trump impactaron menos de lo previsto en América Latina, dice presidente de CAF

"El impacto ha sido menor de lo esperado", afirmó el presidente del CAF. | Foto: AFP

"El impacto ha sido menor de lo esperado", afirmó el presidente del CAF. | Foto: AFP

El impacto de los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido menor de lo esperado en Latinoamérica, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Decenas de economías de todo el mundo enfrentan tarifas aduaneras estadounidenses, al entrar en vigor los aranceles recíprocos con los que Donald Trump amenazó durante mucho tiempo debido a prácticas comerciales que considera injustas.

"El impacto ha sido menor de lo esperado"

Algunos economistas han advertido que estas medidas podrían desacelerar el comercio internacional por el incremento de los costos de las exportaciones a Estados Unidos, la primera economía mundial.

Sin embargo, cuando uno mira el año corrido, el impacto ha sido menor de lo esperado. "Obviamente, al principio generó mucha turbulencia, pero el panorama se va despejando cada vez más", afirmó Díaz-Granados a AFP.

Ese menor impacto arancelario se debió a que las redes de comercio entre Estados Unidos y América Latina estaban muy establecidas ya, lo que facilitó la adaptación a los nuevos aranceles, según el presidente del CAF.

"Hay unas ventajas comparativas que tiene América Latina sobre el mercado americano: su proximidad y una serie de vínculos muy profundos que van desde la presencia misma de hispanos y latinos dentro de Estados Unidos hasta la vinculación de las empresas americanas como inversionistas" en la región, indicó.

Díaz-Granados agregó que la región logró suavizar el impacto de los aranceles por las negociaciones de varios países con Estados Unidos, después de que Washington anunciara el aumento de las tarifas a las importaciones.

Latinoamérica crecerá un 3.2%, afirma presidente de la CAF

"El panorama se ve más claro ahora con estos nuevos arreglos comerciales donde con seguridad habrá algo de aranceles, pero al mismo tiempo habrá algo de compensación en las cadenas y eso permitirá nuevamente un reacomodo", afirmó.

Según Díaz-Granados, para el 2026 América Latina y el Caribe crecerá un promedio de alrededor de 3,2%, tres décimas menos que el crecimiento de la economía mundial.

"México va recuperar nuevamente los ritmos de inversión y de exportaciones, lo cual es una buena noticia porque al final del día México conecta y hala gran parte de las redes de comercio de Centroamérica y del norte de Sudamérica", señaló.

Sin embargo, lamentó que debido a los bajos flujos de inversión, la baja productividad y la inseguridad, América Latina mantiene un crecimiento económico por debajo del promedio mundial en la última década.

"La región tiene que crecer por encima del cuatro (por ciento) para poder comenzar a cerrar de forma estructural las brechas de pobreza y desigualdad", advirtió.