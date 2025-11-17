HOYSuscripcion LR Focus

Gobierno aprueba la extradición de César Hinostroza     
Beneficiarios de EsSalud pueden afiliar a sus parejas al seguro social en 2025: el trámite varía si están casados o conviven

La inclusión de la pareja en la cobertura médica del Seguro Social de Salud (EsSalud) también depende del tipo de afiliación que tenga el trabajador, que puede ser regular o potestativa.

EsSalud permite que sus afiliados aseguren a sus parejas, ya sean cónyuges, convivientes o concubinos.
EsSalud permite que sus afiliados aseguren a sus parejas, ya sean cónyuges, convivientes o concubinos. | Foto: composición LR/IA

El Seguro Social de Salud (EsSalud) autoriza la inclusión de las parejas de los afiliados en la cobertura médica. La inscripción requiere presentar documentos, como el Formulario N° 1010, para certificar la relación. Además, los requisitos pueden diferir según el tipo de seguro de los beneficiarios.

Los trabajadores pueden acceder al seguro regular (+Seguro) o al seguro potestativo (+Salud), así como a otros. El beneficio también toma en cuenta si la pareja es un cónyuge o un concubino. De esta manera, la institución adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo permite cubrir las necesidades de diferentes familiares.

PUEDES VER: Afiliados de EsSalud pueden asegurar a hijos adultos mayores de 18 años: ¿cuáles es el requisito clave para obtener la cobertura médica?

Requisitos para afiliar a mi cónyuge en EsSalud

El Seguro Social de Salud señala que los beneficiarios del seguro regular deben presentar ciertos documentos para poder añadir a su cónyuge a la cobertura médica. Primero está el Formulario N° 1010 (clic aquí), que debe estar firmado por el asegurado titular y/o cónyuge, así como una copia simple del acta o partida de matrimonio civil, con una antigüedad no mayor a seis meses.

La entidad resalta que existen alternativas al acta o partida de matrimonio civil, por lo que puede ser un formato de declaración jurada en caso de matrimonio celebrado en Perú, una copia simple del acta o partida de matrimonio legalizada por el consulado peruano del lugar donde se celebró el acto.

Por otro lado, los trabajadores que dispongan del seguro potestativo están obligados a presentar una copia simple del acta o partida de matrimonio civil. Este documento debe ser reciente, con una antigüedad que no supere los seis meses, o alternativamente se puede optar por entregar una declaración jurada.

PUEDES VER: ¿Cuánto es lo máximo que EsSalud paga por sepelio y cuáles son los requisitos para cobrar gastos funerarios en 2025?

Documentos para afiliar a concubinos en EsSalud

Para obtener el seguro regular del Seguro Social de Salud, es imprescindible presentar el Formulario N° 1010, el cual debe ser llenado y firmado por el asegurado titular y su concubina. A su vez, se requiere adjuntar una copia simple del documento que respalde la unión de hecho, ya sea mediante una resolución judicial o una escritura pública.

EsSalud indica que, en el caso de los afiliados al seguro potestativo, es suficiente presentar una copia simple del reconocimiento de la unión de hecho. El documento puede validarse a través de una resolución judicial o mediante una escritura pública.

Pasos para la afiliación de mi pareja en el seguro de EsSalud

Los trabajadores con el seguro regular deben entregar los formularios firmados a su empleador, quien será responsable de gestionar la habilitación de la pareja. La afiliación se efectúa de manera automática una vez que se presenta toda la documentación. La cobertura de EsSalud comenzará a ser efectiva después de tres meses de aportes.

En el caso del seguro potestativo, se debe acudir a las oficinas de seguros y prestaciones económicas más cercanas o al Centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC). Se entregará el formulario completado, el contrato firmado y las identificaciones del afiliado, así como de los dependientes que se quieran incluir en el seguro.

Al concluir el procedimiento, se entregará al afiliado de EsSalud una declaración jurada de salud que deberá ser debidamente completada y firmada, incluyendo a sus dependientes o familiares. Este trámite marcará la finalización oficial del proceso de inscripción.

Afiliados de EsSalud pueden asegurar a hijos adultos mayores de 18 años: ¿cuáles es el requisito clave para obtener la cobertura médica?

¿Debes recuperar horas si faltas al trabajo por una cita médica en EsSalud? Esto dice un abogado laboralista en base a las leyes peruanas

¿Cuánto dinero entrega EsSalud a familiares de un asegurado fallecido? Seguro Social en Perú costea gastos por sepelio en 2025

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Aguinaldo y gratificación en Perú 2025: ¿desde cuándo y qué montos podrán cobrar los trabajadores en diciembre?

Nuevo centro comercial será construido en esta reconocida provincia del Perú: será el primer mall de su historia y se invertirá S/62 millones

Peruanos no podrían acceder a su CTS hoy pese a ser el último día del depósito, según la ley: ¿por qué?

Indecopi sanciona a exclusivo hotel de San Isidro con más de S/150.000 por reproducir canciones de Shakira, Lady Gaga y Daddy Yankee con fines lucrativos

Sunat inició la afiliación automática del RUC a personas naturales que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria peruana

Banco de la Nación 2025: ¿cuánto te prestan según tu edad? Guía de montos máximos y requisitos

