Beneficiarios de EsSalud pueden afiliar a sus parejas al seguro social en 2025: el trámite varía si están casados o conviven
La inclusión de la pareja en la cobertura médica del Seguro Social de Salud (EsSalud) también depende del tipo de afiliación que tenga el trabajador, que puede ser regular o potestativa.
El Seguro Social de Salud (EsSalud) autoriza la inclusión de las parejas de los afiliados en la cobertura médica. La inscripción requiere presentar documentos, como el Formulario N° 1010, para certificar la relación. Además, los requisitos pueden diferir según el tipo de seguro de los beneficiarios.
Los trabajadores pueden acceder al seguro regular (+Seguro) o al seguro potestativo (+Salud), así como a otros. El beneficio también toma en cuenta si la pareja es un cónyuge o un concubino. De esta manera, la institución adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo permite cubrir las necesidades de diferentes familiares.
Requisitos para afiliar a mi cónyuge en EsSalud
El Seguro Social de Salud señala que los beneficiarios del seguro regular deben presentar ciertos documentos para poder añadir a su cónyuge a la cobertura médica. Primero está el Formulario N° 1010 (clic aquí), que debe estar firmado por el asegurado titular y/o cónyuge, así como una copia simple del acta o partida de matrimonio civil, con una antigüedad no mayor a seis meses.
La entidad resalta que existen alternativas al acta o partida de matrimonio civil, por lo que puede ser un formato de declaración jurada en caso de matrimonio celebrado en Perú, una copia simple del acta o partida de matrimonio legalizada por el consulado peruano del lugar donde se celebró el acto.
Por otro lado, los trabajadores que dispongan del seguro potestativo están obligados a presentar una copia simple del acta o partida de matrimonio civil. Este documento debe ser reciente, con una antigüedad que no supere los seis meses, o alternativamente se puede optar por entregar una declaración jurada.
Documentos para afiliar a concubinos en EsSalud
Para obtener el seguro regular del Seguro Social de Salud, es imprescindible presentar el Formulario N° 1010, el cual debe ser llenado y firmado por el asegurado titular y su concubina. A su vez, se requiere adjuntar una copia simple del documento que respalde la unión de hecho, ya sea mediante una resolución judicial o una escritura pública.
EsSalud indica que, en el caso de los afiliados al seguro potestativo, es suficiente presentar una copia simple del reconocimiento de la unión de hecho. El documento puede validarse a través de una resolución judicial o mediante una escritura pública.
Pasos para la afiliación de mi pareja en el seguro de EsSalud
Los trabajadores con el seguro regular deben entregar los formularios firmados a su empleador, quien será responsable de gestionar la habilitación de la pareja. La afiliación se efectúa de manera automática una vez que se presenta toda la documentación. La cobertura de EsSalud comenzará a ser efectiva después de tres meses de aportes.
En el caso del seguro potestativo, se debe acudir a las oficinas de seguros y prestaciones económicas más cercanas o al Centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC). Se entregará el formulario completado, el contrato firmado y las identificaciones del afiliado, así como de los dependientes que se quieran incluir en el seguro.
Al concluir el procedimiento, se entregará al afiliado de EsSalud una declaración jurada de salud que deberá ser debidamente completada y firmada, incluyendo a sus dependientes o familiares. Este trámite marcará la finalización oficial del proceso de inscripción.
