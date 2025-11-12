Trabajadores pueden ausentarse del trabajo para acudir a sus citas médicas pero deben acordarlo con sus empleadores. | Foto: Composición LR/IA.

Muchos trabajadores se preguntan qué ocurre cuando necesitan ausentarse del trabajo por una emergencia o una cita médica, y si están obligados a recuperar las horas que no laboraron. En estos casos, es importante conocer qué se dispone desde una mirada legal para evitar incurrir en futuras sanciones.

En esa línea, el abogado laboralista, Germán Lora, explicó que ante ciertas urgencias donde se incurre en algún ausentismo en el trabajo, dependerá de las normas internas que cada centro de trabajo. "La situación en que yo necesite un permiso de general o para hacer una atención médica debería ser regulado en el reglamento interno de trabajo", comentó.

Si acudo a mi cita médica, ¿debo recuperar las horas no trabajadas?

En esa línea, si un trabajador se ausenta del horario laboral para acudir a alguna cita médica, debe tener en cuenta que será el empleador quien disponga cómo se deberá proceder, es decir, si se recuperan las horas no trabajadas. "Eso dependerá de lo que regule el reglamento interno de trabajo".

Aunque, sostuvo que existen aquellos centro de laborales que no tienen reguladas este tipo de políticas, por lo que, muchas veces, se opta como una solución hacer el descuento de los días de vacaciones al trabajador que no llegó a cumplir sus horas.

"Lo que pasa es que hay muchos casos en los que no regulan este tema. Y lo que hacen los trabajadores es tomar un día de vacaciones. Claro, que no deberían utilizarlo para eso. Debería haber sistemas de licencia y permiso que establezcan este tipo de situaciones".

Si no llego a trabajar por estar enfermo, ¿qué puede suceder?

Germán Lora, explicó que si un trabajador tuvo una complicación en su salud y no llegó a su horario de trabajo habitual, debe presentar su debida constancia médica con el objetivo de no ser sancionado. "El descanso médico sí puede ser un documento justificable".

Asimismo, recalcó que el descanso médico es válido, pero se debe presentar antes de los días de ausencia."Justifica para adelante, no para atrás. Hay gente que falta 5 días y presenta su descanso médico para atrás", comentó.

Trabajadoras del sector público y privado tienen derecho a tener licencia de salud médica

Si bien, la ausencia del horario laboral por diversas razones debe estar consensuada con el empleador, existen trabajadores que sí tienen licencia especial por ley, así lo explica Lora. "Hay un permiso para hacerse chequeo de despistaje de cáncer de cuello uterino. Y este, por ejemplo, es un beneficio que se le da a las mujeres y que utilizan ese día y después lo compensan con horas de trabajo".

Precisamente, lo mencionado por el experto se ampara en la Ley N.º 31479, la cual establece brindar licencia con goce de haber compensable con horas de trabajo. Aunque, deben ser avisadas con anticipación por el empleador, sea del sector público o privado y deben presentar la cita médica.