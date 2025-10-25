Marcha en el Centro de Lima: así se vivió el comercio ambulatorio con productos desde S/1
Durante la denominada “Marcha de la Generación Z”, realizada este sábado en el Centro de Lima, destacó la venta de productos con sello personal entre los manifestantes.
El Centro de Lima volvió a ser escenario de una jornada multitudinaria. Este sábado, decenas de personas participaron en la “Marcha de la Generación Z”, convocada por un grupo de jóvenes activamente políticos, y que además generó movimiento del comercio ambulatorio.
El equipo de La República estuvo presente y constató cómo, entre banderas, pancartas y arengas, los vendedores aprovecharon la concentración para ofrecer artículos alusivos al evento.
La oferta fue variada, mientras que los discursos fueron en contra del accionar de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del gobierno transitorio de José Jerí Oré.
Marcha en el Centro de Lima: ¿qué se vendió y a cuánto?
- Periódicos que recopilaban información de las marchas previas a S/1
- Constitución Política del Perú: S/5
- Banderas: S/15 a S/20
- Bubucelas: S/10
- Polos con diseños personalizados: S/35 a S/40
- Otros: libros varios, chullos, kekes, empanadas y café
El ambiente combinó consignas y comercio. Para algunos asistentes, adquirir estos productos fue una forma de “llevarse un recuerdo” o de expresar su apoyo a la causa.
Productos desde S/1 en marcha de Lima
Venta de polos en marcha en el Centro de Lima.
Productos en marcha del Centro de Lima.
Ofrecen la Constitución Política en marcha del 25 de octubre en el Centro de Lima.