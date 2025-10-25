HOYSuscripcion LR Focus

Reportan incendio de gran magnitud en Cercado de Lima
🔴Generación Z: marcha nacional por justicia para Eduardo Ruiz | #EnVivoLR

Economía

Marcha en el Centro de Lima: así se vivió el comercio ambulatorio con productos desde S/1

Durante la denominada “Marcha de la Generación Z”, realizada este sábado en el Centro de Lima, destacó la venta de productos con sello personal entre los manifestantes.

Marcha en el Centro de Lima el sábado 25 de octubre. Foto: composición LR/Dax Canchari/Camila Salinas
Marcha en el Centro de Lima el sábado 25 de octubre. Foto: composición LR/Dax Canchari/Camila Salinas

El Centro de Lima volvió a ser escenario de una jornada multitudinaria. Este sábado, decenas de personas participaron en la “Marcha de la Generación Z”, convocada por un grupo de jóvenes activamente políticos, y que además generó movimiento del comercio ambulatorio.

El equipo de La República estuvo presente y constató cómo, entre banderas, pancartas y arengas, los vendedores aprovecharon la concentración para ofrecer artículos alusivos al evento. 

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La oferta fue variada, mientras que los discursos fueron en contra del accionar de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del gobierno transitorio de José Jerí Oré.

PUEDES VER: Marcha del 15 de octubre: José Jerí sobrevoló el Centro de Lima en helicóptero para supervisar movilizaciones

lr.pe

Marcha en el Centro de Lima: ¿qué se vendió y a cuánto?

  • Periódicos que recopilaban información de las marchas previas a S/1
  • Constitución Política del Perú: S/5
  • Banderas: S/15 a S/20
  • Bubucelas: S/10
  • Polos con diseños personalizados: S/35 a S/40
  • Otros: libros varios, chullos, kekes, empanadas y café

El ambiente combinó consignas y comercio. Para algunos asistentes, adquirir estos productos fue una forma de “llevarse un recuerdo” o de expresar su apoyo a la causa.

PUEDES VER: Marcha de la 'Generación Z': varios heridos tras represión de la PNP en protesta contra Dina Boluarte y Congreso

lr.pe

Productos desde S/1 en marcha de Lima

Venta de polos en marcha en el Centro de Lima

Venta de polos en marcha en el Centro de Lima.

Productos en marcha del Centro de Lima

Productos en marcha del Centro de Lima.

Ofrecen la Constitución Política en marcha del 25 de octubre en el Centro de Lima.

Ofrecen la Constitución Política en marcha del 25 de octubre en el Centro de Lima.

