Marcha en el Centro de Lima: así se vivió el comercio ambulatorio con productos desde S/1

Marcha en el Centro de Lima el sábado 25 de octubre. Foto: composición LR/Dax Canchari/Camila Salinas

Marcha en el Centro de Lima el sábado 25 de octubre. Foto: composición LR/Dax Canchari/Camila Salinas

El Centro de Lima volvió a ser escenario de una jornada multitudinaria. Este sábado, decenas de personas participaron en la “Marcha de la Generación Z”, convocada por un grupo de jóvenes activamente políticos, y que además generó movimiento del comercio ambulatorio.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El equipo de La República estuvo presente y constató cómo, entre banderas, pancartas y arengas, los vendedores aprovecharon la concentración para ofrecer artículos alusivos al evento.

TE RECOMENDAMOS CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La oferta fue variada, mientras que los discursos fueron en contra del accionar de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del gobierno transitorio de José Jerí Oré.

Marcha en el Centro de Lima: ¿qué se vendió y a cuánto?

Periódicos que recopilaban información de las marchas previas a S/1



que recopilaban información de las marchas previas a S/1 Constitución Política del Perú: S/5



S/5 Banderas: S/15 a S/20



S/15 a S/20 Bubucelas: S/10



S/10 Polos con diseños personalizados: S/35 a S/40



S/35 a S/40 Otros: libros varios, chullos, kekes, empanadas y café

El ambiente combinó consignas y comercio. Para algunos asistentes, adquirir estos productos fue una forma de “llevarse un recuerdo” o de expresar su apoyo a la causa.

Productos desde S/1 en marcha de Lima

Venta de polos en marcha en el Centro de Lima.

Productos en marcha del Centro de Lima.