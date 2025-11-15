HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

AFP 2025: revisa cuándo cobrarás la primera UIT antes de Navidad y cómo acceder al retiro

La Asociación de AFP informó que habrá una segunda oportunidad de retiro, sujeta a un calendario establecido según el último dígito del DNI.

Descubre qué días puedes retirar antes de Navidad.
Descubre qué días puedes retirar antes de Navidad. | Foto: composición LR/Asociación AFP - FB/PuntoEdu PUCP

A partir del miércoles 19 de noviembre, las personas afiliadas a las AFP podrán registrar su solicitud para retirar hasta 4 UIT, equivalente a S/21.400. Este procedimiento está habilitado para quienes, hasta la fecha, no hayan presentado su solicitud en los cronogramas anteriores establecidos por la AFP, según el último dígito del DNI.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Según la Asociación de AFP, el calendario oficial contempla una segunda oportunidad para quienes deseen proceder con el retiro de su fondo previsional.

TE RECOMENDAMOS

EXTRABAJADOR DEL CONGRESO BLINDA A KEIKO FUJIMORI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
Los pensionarios de la AFP podrán retirar hasta 4 UIT. Foto: BBVA

Los pensionarios de la AFP podrán retirar hasta 4 UIT. Foto: BBVA

PUEDES VER: Retiro AFP: SBS adopta medidas extraordinarias para mitigar impactos de octava liberación de fondos

lr.pe

¿Cómo puedo llevar a cabo el proceso de retiro AFP?

Las personas afiliadas que deseen solicitar el retiro extraordinario de hasta 4 UIT de su AFP antes del jueves 25 de diciembre deberán revisar el último dígito de su DNI para conocer las fechas habilitadas. El registro se realiza de forma escalonada y permite solicitar la primera UIT dentro del periodo asignado para cada grupo.

Último dígito del DNIFechas de registroPrimera UIT disponible
55, 6 de noviembre5 y 6 de diciembre
67, 10 de noviembre7 y 10 de diciembre
711, 12 de noviembre11 y 12 de diciembre
813, 14 de noviembre13 y 14 de diciembre
917, 18 de noviembre17 y 18 de diciembre
019, 20 de noviembre19 y 20 de diciembre
121, 22 de noviembre21 y 22 de diciembre
223, 24 de noviembre23 y 24 de diciembre
325, 26 de noviembre25 y 26 de diciembre
427, 28 de noviembre27 y 28 de diciembre

PUEDES VER: Cronograma del retiro AFP 2025: revisa las fechas y turnos de pago en noviembre por AFP Habitat, Prima, Integra y Profuturo

lr.pe

¿Cuál es la fecha límite para solicitar el retiro AFP

Las personas afiliadas que no pudieron solicitar el retiro de su AFP en los días asignados del cronograma oficial, entre el 4 de diciembre y el 18 de enero, contarán con un periodo libre para registrar su solicitud sin restricciones. De esta forma, no perderán el beneficio otorgado por la ley.

El desembolso de los fondos se realizará en cuatro partes, equivalentes a una UIT por cada pago, con un intervalo máximo de 30 días calendario entre uno y otro.

Notas relacionadas
Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Retiro AFP 2025: enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Retiro AFP 2025: enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nueva escala salarial y gratificaciones aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas para este grupo de trabajadores públicos: conoce los montos según la categoría

Nueva escala salarial y gratificaciones aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas para este grupo de trabajadores públicos: conoce los montos según la categoría

LEER MÁS
Sunat inició la afiliación automática del RUC a personas naturales que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria peruana

Sunat inició la afiliación automática del RUC a personas naturales que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria peruana

LEER MÁS
¿Quiénes pueden recibir la pensión máxima de S/893 de la ONP en 2025? Conoce los requisitos y el descuento obligatorio que aplica para todos

¿Quiénes pueden recibir la pensión máxima de S/893 de la ONP en 2025? Conoce los requisitos y el descuento obligatorio que aplica para todos

LEER MÁS
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Perupetro: gobierno designa a Carlos Bianchi como presidente del directorio en reemplazo de Pedro Chira

Perupetro: gobierno designa a Carlos Bianchi como presidente del directorio en reemplazo de Pedro Chira

LEER MÁS
Sueldo mínimo en Perú subirá a S/1.130, pero seguirá por debajo de la línea de pobreza

Sueldo mínimo en Perú subirá a S/1.130, pero seguirá por debajo de la línea de pobreza

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

José Domingo Pérez no dijo a La República que denunciará a la hija de Keiko Fujimori "por conocimiento de los actos" de su madre

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Economía

¿Quiénes pueden recibir la pensión máxima de S/893 de la ONP en 2025? Conoce los requisitos y el descuento obligatorio que aplica para todos

Sunat inició la afiliación automática del RUC a personas naturales que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria peruana

Indecopi impone multa de S/36.000 a vendedor peruano por importar y distribuir zapatillas falsificadas de Nike, Adidas y Gucci

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025