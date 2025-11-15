AFP 2025: revisa cuándo cobrarás la primera UIT antes de Navidad y cómo acceder al retiro
La Asociación de AFP informó que habrá una segunda oportunidad de retiro, sujeta a un calendario establecido según el último dígito del DNI.
A partir del miércoles 19 de noviembre, las personas afiliadas a las AFP podrán registrar su solicitud para retirar hasta 4 UIT, equivalente a S/21.400. Este procedimiento está habilitado para quienes, hasta la fecha, no hayan presentado su solicitud en los cronogramas anteriores establecidos por la AFP, según el último dígito del DNI.
Según la Asociación de AFP, el calendario oficial contempla una segunda oportunidad para quienes deseen proceder con el retiro de su fondo previsional.
Los pensionarios de la AFP podrán retirar hasta 4 UIT. Foto: BBVA
¿Cómo puedo llevar a cabo el proceso de retiro AFP?
Las personas afiliadas que deseen solicitar el retiro extraordinario de hasta 4 UIT de su AFP antes del jueves 25 de diciembre deberán revisar el último dígito de su DNI para conocer las fechas habilitadas. El registro se realiza de forma escalonada y permite solicitar la primera UIT dentro del periodo asignado para cada grupo.
|Último dígito del DNI
|Fechas de registro
|Primera UIT disponible
|5
|5, 6 de noviembre
|5 y 6 de diciembre
|6
|7, 10 de noviembre
|7 y 10 de diciembre
|7
|11, 12 de noviembre
|11 y 12 de diciembre
|8
|13, 14 de noviembre
|13 y 14 de diciembre
|9
|17, 18 de noviembre
|17 y 18 de diciembre
|0
|19, 20 de noviembre
|19 y 20 de diciembre
|1
|21, 22 de noviembre
|21 y 22 de diciembre
|2
|23, 24 de noviembre
|23 y 24 de diciembre
|3
|25, 26 de noviembre
|25 y 26 de diciembre
|4
|27, 28 de noviembre
|27 y 28 de diciembre
¿Cuál es la fecha límite para solicitar el retiro AFP
Las personas afiliadas que no pudieron solicitar el retiro de su AFP en los días asignados del cronograma oficial, entre el 4 de diciembre y el 18 de enero, contarán con un periodo libre para registrar su solicitud sin restricciones. De esta forma, no perderán el beneficio otorgado por la ley.
El desembolso de los fondos se realizará en cuatro partes, equivalentes a una UIT por cada pago, con un intervalo máximo de 30 días calendario entre uno y otro.