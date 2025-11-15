AFP 2025: revisa cuándo cobrarás la primera UIT antes de Navidad y cómo acceder al retiro

Descubre qué días puedes retirar antes de Navidad. | Foto: composición LR/Asociación AFP - FB/PuntoEdu PUCP

A partir del miércoles 19 de noviembre, las personas afiliadas a las AFP podrán registrar su solicitud para retirar hasta 4 UIT, equivalente a S/21.400. Este procedimiento está habilitado para quienes, hasta la fecha, no hayan presentado su solicitud en los cronogramas anteriores establecidos por la AFP, según el último dígito del DNI.

Según la Asociación de AFP, el calendario oficial contempla una segunda oportunidad para quienes deseen proceder con el retiro de su fondo previsional.

¿Cómo puedo llevar a cabo el proceso de retiro AFP?

Las personas afiliadas que deseen solicitar el retiro extraordinario de hasta 4 UIT de su AFP antes del jueves 25 de diciembre deberán revisar el último dígito de su DNI para conocer las fechas habilitadas. El registro se realiza de forma escalonada y permite solicitar la primera UIT dentro del periodo asignado para cada grupo.

Último dígito del DNI Fechas de registro Primera UIT disponible 5 5, 6 de noviembre 5 y 6 de diciembre 6 7, 10 de noviembre 7 y 10 de diciembre 7 11, 12 de noviembre 11 y 12 de diciembre 8 13, 14 de noviembre 13 y 14 de diciembre 9 17, 18 de noviembre 17 y 18 de diciembre 0 19, 20 de noviembre 19 y 20 de diciembre 1 21, 22 de noviembre 21 y 22 de diciembre 2 23, 24 de noviembre 23 y 24 de diciembre 3 25, 26 de noviembre 25 y 26 de diciembre 4 27, 28 de noviembre 27 y 28 de diciembre

¿Cuál es la fecha límite para solicitar el retiro AFP

Las personas afiliadas que no pudieron solicitar el retiro de su AFP en los días asignados del cronograma oficial, entre el 4 de diciembre y el 18 de enero, contarán con un periodo libre para registrar su solicitud sin restricciones. De esta forma, no perderán el beneficio otorgado por la ley.

El desembolso de los fondos se realizará en cuatro partes, equivalentes a una UIT por cada pago, con un intervalo máximo de 30 días calendario entre uno y otro.