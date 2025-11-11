Peruanos tienen estas fechas 'libres' para enviar la solicitud de retiro AFP 2025, según cronograma oficial: podrán acceder hasta 4 UIT de sus fondos

Diversos afiliados a las AFP ya comenzaron a registrar sus solicitudes para acceder al retiro de hasta 4 UIT, correspondiente al octavo retiro de fondos previsionales. De acuerdo con el cronograma oficial publicado por la Asociación de AFP, cada afiliado debe presentar su solicitud según el último dígito de su documento de identidad y en la fecha asignada.

Sin embargo, el cronograma también contempla fechas para el 'Registro libre', destinada a aquellos que no lograron realizar el trámite en el periodo establecido, brindándoles una oportunidad adicional para completar su solicitud dentro del plazo autorizado.

Retiro AFP 2025: afiliados pueden enviar su solicitud en el 'Registro libre'

Si un afiliado no logró registrar su solicitud de retiro AFP en las fechas correspondientes según el último dígito de su DNI, todavía contará con una nueva oportunidad para hacerlo. De acuerdo con el cronograma oficial de la Asociación de AFP, se ha establecido un periodo de registro libre, durante el cual los afiliados podrán presentar su solicitud sin restricción de fechas específicas.

Este plazo se desarrollará del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026, ofreciendo un tiempo amplio y flexible para realizar el trámite de forma segura, rápida y ordenada, garantizando así el acceso al retiro de los fondos previsionales aprobados.

Segunda oportunidad para enviar la solicitud de retiro AFP 2025

Antes de usar el 'Registro libre', el cronograma de retiro AFP establece una segunda oportunidad para quienes aún no la han enviado en la fecha en que determina el último dígito de su DNI. Por ello, pueden enviarlas en estos días de noviembre:

DNI terminado en 0: 20 de noviembre

20 de noviembre DNI terminado en 1: 21 de noviembre

21 de noviembre DNI terminado en 2: 24 de noviembre

24 de noviembre DNI terminado en 3: 25 de noviembre

25 de noviembre DNI terminado en 4: 26 de noviembre

26 de noviembre DNI terminado en 5: 27 de noviembre

27 de noviembre DNI terminado en 6: 28 de noviembre

28 de noviembre DNI terminado en 7: 11 y 12 de noviembre (1 de diciembre)

11 y 12 de noviembre (1 de diciembre) DNI terminado en 8: 13 y 14 de noviembre (2 de diciembre)

13 y 14 de noviembre (2 de diciembre) DNI terminado en 9: 17 y 18 de noviembre (3 de diciembre)

¿Cómo hacer la solicitud de retiro AFP en 2025?

La solicitud de retiro de fondos de la AFP para las personas cuyo número de DNI finaliza en una letra comenzará este martes 21. El trámite deberá realizarse únicamente a través de la cuenta activa del afiliado o afiliada en la plataforma virtual de su respectiva AFP, siguiendo los pasos establecidos para registrar la solicitud de manera segura y dentro del plazo indicado. Revisa estos enlaces oficiales: