HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Delia Espinoza vuelve a la Fiscalía y novio choro en el Congreso | Arde Troya con Juliana Oxenford

Economía

Peruanos tienen estas fechas 'libres' para enviar la solicitud de retiro AFP 2025, según cronograma oficial: podrán acceder hasta 4 UIT de sus fondos

Cada afiliado debe presentar su solicitud de retiro AFP 2025 según el último dígito de su DNI en las fechas asignadas. Aunque también existe un 'Registro libre' para quienes no puedan hacerlo en el plazo inicial.

Afiliados podrán realizar su solicitud del retiro AFP 2'25 en el registro libre.
Afiliados podrán realizar su solicitud del retiro AFP 2'25 en el registro libre. | Foto: Composición LR/IA.

Diversos afiliados a las AFP ya comenzaron a registrar sus solicitudes para acceder al retiro de hasta 4 UIT, correspondiente al octavo retiro de fondos previsionales. De acuerdo con el cronograma oficial publicado por la Asociación de AFP, cada afiliado debe presentar su solicitud según el último dígito de su documento de identidad y en la fecha asignada.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Sin embargo, el cronograma también contempla fechas para el 'Registro libre', destinada a aquellos que no lograron realizar el trámite en el periodo establecido, brindándoles una oportunidad adicional para completar su solicitud dentro del plazo autorizado.

TE RECOMENDAMOS

ALFREDO BARNECHEA: "LA GENTE ES BOBA" | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Retiro AFP 2025: solución para la solicitud denegada y cómo saber si te han rechazado el pago de las 4 UIT

lr.pe

Retiro AFP 2025: afiliados pueden enviar su solicitud en el 'Registro libre'

Si un afiliado no logró registrar su solicitud de retiro AFP en las fechas correspondientes según el último dígito de su DNI, todavía contará con una nueva oportunidad para hacerlo. De acuerdo con el cronograma oficial de la Asociación de AFP, se ha establecido un periodo de registro libre, durante el cual los afiliados podrán presentar su solicitud sin restricción de fechas específicas.

Este plazo se desarrollará del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026, ofreciendo un tiempo amplio y flexible para realizar el trámite de forma segura, rápida y ordenada, garantizando así el acceso al retiro de los fondos previsionales aprobados.

Segunda oportunidad para enviar la solicitud de retiro AFP 2025

Antes de usar el 'Registro libre', el cronograma de retiro AFP establece una segunda oportunidad para quienes aún no la han enviado en la fecha en que determina el último dígito de su DNI. Por ello, pueden enviarlas en estos días de noviembre:

  • DNI terminado en 0: 20 de noviembre
  • DNI terminado en 1: 21 de noviembre
  • DNI terminado en 2: 24 de noviembre
  • DNI terminado en 3: 25 de noviembre
  • DNI terminado en 4: 26 de noviembre
  • DNI terminado en 5: 27 de noviembre
  • DNI terminado en 6: 28 de noviembre
  • DNI terminado en 7: 11 y 12 de noviembre (1 de diciembre)
  • DNI terminado en 8: 13 y 14 de noviembre (2 de diciembre)
  • DNI terminado en 9: 17 y 18 de noviembre (3 de diciembre)

¿Cómo hacer la solicitud de retiro AFP en 2025?

La solicitud de retiro de fondos de la AFP para las personas cuyo número de DNI finaliza en una letra comenzará este martes 21. El trámite deberá realizarse únicamente a través de la cuenta activa del afiliado o afiliada en la plataforma virtual de su respectiva AFP, siguiendo los pasos establecidos para registrar la solicitud de manera segura y dentro del plazo indicado. Revisa estos enlaces oficiales:

Notas relacionadas
Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

LEER MÁS
¿Cómo saber a qué AFP estoy afiliado en 2025? Verifica si perteneces a Integra, Prima, Habitat o Profuturo para acceder al retiro de tu fondo

¿Cómo saber a qué AFP estoy afiliado en 2025? Verifica si perteneces a Integra, Prima, Habitat o Profuturo para acceder al retiro de tu fondo

LEER MÁS
Retiro AFP 2025: solución para la solicitud denegada y cómo saber si te han rechazado el pago de las 4 UIT

Retiro AFP 2025: solución para la solicitud denegada y cómo saber si te han rechazado el pago de las 4 UIT

LEER MÁS
Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

LEER MÁS
Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores públicos: conoce los nuevos montos según la categoría

Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores públicos: conoce los nuevos montos según la categoría

LEER MÁS
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores públicos: conoce los nuevos montos según la categoría

Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores públicos: conoce los nuevos montos según la categoría

LEER MÁS
Banco de la Nación fija el límite de edad para que beneficiarios pidan crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para que beneficiarios pidan crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

LEER MÁS
Este nuevo centro comercial se construirá en conocido e histórico distrito de Lima Metropolitana: inversión del mall sería de S/80 millones

Este nuevo centro comercial se construirá en conocido e histórico distrito de Lima Metropolitana: inversión del mall sería de S/80 millones

LEER MÁS
La megacarretera peruana de más de US$1.500 millones que beneficiará a 5 regiones: conoce la Longitudinal de la Sierra Tramo 4

La megacarretera peruana de más de US$1.500 millones que beneficiará a 5 regiones: conoce la Longitudinal de la Sierra Tramo 4

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, lunes 10 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 10 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuánto es la pensión máxima de la ONP en 2025? Beneficiarios pueden solicitar jubilación siguiendo estos pasos

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

Economía

¿Cuánto es la pensión máxima de la ONP en 2025? Beneficiarios pueden solicitar jubilación siguiendo estos pasos

¿Cuánto dinero entrega EsSalud a familiares de un asegurado fallecido? Seguro Social en Perú costea gastos por sepelio en 2025

Retiro AFP 2025: conoce las fechas exactas en que no podrás registrar tu solicitud de retiro según el cronograma oficial

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

Congreso: Ariana Orué contrató a su cuñado como asesor con un sueldo de S/10.000

Fernando Rospigliosi pide al JEE archivar denuncia por uso de cámara del Congreso en mitin de Fuerza Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025