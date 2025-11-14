HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     
EN VIVO

Órdenes y desacatos: la crisis de poder en la Fiscalía | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Economía

Minería avanza sobre tierras comunales en Perú: el 35% ya están afectadas por concesiones, según IBC

El Instituto del Bien Común advierte que el 90% de las tierras comunales carecen de georreferenciación. Además, el acceso a información pública actualizada y el respeto a la consulta aparecen como las principales demandas de los pueblos indígenas.

El 16,5% del territorio nacional ya ha sido concesionado para minería y de este último, el 35% se superpone con tierras comunales. Foto: Andina
El 16,5% del territorio nacional ya ha sido concesionado para minería y de este último, el 35% se superpone con tierras comunales. Foto: Andina

La expansión de la minería formal, informal e ilegal en nuestro país viene transformando los territorios y las relaciones entre las poblaciones que se ubican en las zonas de influencia. Según datos del Instituto del Bien Común (IBC) y la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra, la actividad extractiva ya ocupa el 16,5% del suelo peruano y afecta al 35% de tierras comunales.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En regiones como Madre de Dios, un 22% del territorio está concesionado a la minería, mientras que, en Cusco, el 24% se encuentra bajo control ajeno. El caso de Espinar (Cusco) es un claro ejemplo del problema: el 47% del área provincial está adjudicado a la actividad extractiva y apenas el 10% de las comunidades han logrado georreferenciar su territorio, lo que limita la defensa ambiental y aumenta el riesgo de apropiación por terceros.

TE RECOMENDAMOS

EXTRABAJADOR DEL CONGRESO BLINDA A KEIKO FUJIMORI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

"El 90% de las comunidades campesinas de Espinar no cuentan con georreferenciación. Al respecto, los gobiernos regionales tampoco han asumido la tarea de poder generar esos procesos. Además, existe mucha reticencia y desconocimiento por parte de las poblaciones, porque las normas específicas tienen serios cuestionamientos", explicó Luis Hallazi, coordinador de la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra.

PUEDES VER: Inversionistas peruanos en Puerto de Chancay no ven aún beneficios

lr.pe

Minería se expande sobre territorios indígenas

Tanto en la Amazonía como en el Corredor del Sur, se vienen registrando divisiones internas en las comunidades, venta de tierras y debilitamiento organizativo, lo cual facilita el avance de la minería y reduce la autoridad del Estado en dichas zonas. Por ejemplo, Leonarda Zinanyuca, secretaria general de la Federación Unificada de Campesinos de Espinar (FUCAE), detalló que la presencia de la actividad extractiva ha complicado las disputas de límites y ha agravado la fragmentación social.

A estos problemas, se suman la denuncia sobre vulneración de derechos frente a concesiones mineras otorgadas sin consulta previa, el incremento de la violencia y la presión ambiental. Sobre ello, las autoridades han desplegado pocos esfuerzos para garantizar la seguridad de los territorios y mitigar los impactos sufridos.

"En mi provincia de Espinar, las empresas mineras originan conflictos territoriales con las comunidades campesinas. Por ejemplo, en el corredor minero "Las Bambas", que atraviesa cuatro distritos, las comunidades quieren hacer respetar sus derechos y los denuncian o persiguen.", acotó Leonarda Zinanyuca, secretaria general de la Federación Unificada de Campesinos de Espinar (FUCAE).

PUEDES VER: Reinfo: mineros volverán a las calles para exigir al Congreso que apruebe ampliación del Reinfo

lr.pe

A su turno, Salvador Merma, secretario general de la Federación Departamental de Comunidades Campesinas (FDCC) cuestionó la falta de información sobre el registro de pueblos indígenas en la región, así como la poca voluntad política del gobierno regional de Cusco para proteger los territorios comunales y la obtención de la georreferenciación.

En el caso de Madre de Dios, la deforestación ha devastado casi 136.000 hectáreas hasta este año. Ronald Boram, presidente de la comunidad nativa San José de Karene, alertó que el Estado sigue otorgando concesiones mineras en su territorio, lo cual genera conflictos socioambientales y acentúa la división interna.

"Tenemos problemas con las concesiones que el Estado da sobre territorios de las comunidades indígenas. En vez de que nos defiendan, nos sacan la vuelta. Nosotros pedimos que se respete la consulta previa a los pueblos indígenas. Sin nuestro consentimiento, los mineros vienen y nosotros no podemos decir nada", enfatizó.

PUEDES VER: Reinfo: mineros volverán a las calles para exigir al Congreso que apruebe nueva ampliación

lr.pe

Piden datos geoespaciales actualizados

En otro momento, Pedro Tipula y Miluska Carhuavilca, especialistas del Instituto del Bien Común (IBC), pusieron en evidencia la dispersión y sobreabundancia de información que proviene del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri) o la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp). No obstante, la ausencia de interoperabilidad y actualización de estos datos imposibilita tomar decisiones eficaces.

"Tenemos que ver que la realidad andina, amazónica y costeña no es igual. Necesitamos fortalecer las capacidades técnicas de las organizaciones indígenas para que sepan manejar y entender las herramientas que están a disposición. Además, tenemos mucha información dispersa, pero que no está centralizada. Finalmente, sin recursos financieros no podemos actualización la información", manifestó Tipula.

PUEDES VER: "Es un mito que sin Ley Mape, se deba prorrogar el Reinfo", afirma gerente del Instituto de Ingenieros de Minas

lr.pe

Por su parte, Alejandro Diez, investigador del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas (Cisepa - PUCP) hizo énfasis en que el resultado de este análisis es fruto del trabajo colectivo en foros regionales en Cusco, Puno y Pucallpa. En su opinión, uno de los desafíos es cambiar las reglas de juego de la consulta indígena para ampliarla a las comunidades campesinas. Además, se necesita fomentar el desarrollo cultural y generar condiciones para que las comunidades sigan existiendo a través de su reconocimiento.

Por último, Luis Hallazi, propuso que el Estado implemente campañas de sensibilización sobre georreferenciación en comunidades campesinas y una agenda de protección territorial. De igual forma, recomendó que se suspendan las concesiones mineras hasta que se garantice el derecho a la consulta, así como el impulso de acciones en relación a la expansión de la minería informal e ilegal.

DATO

  • El corredor vial minero sur afecta a 37 comunidades campesinas y el corredor minero de Madre de Dios a 10 comunidades nativas.

Notas relacionadas
Exportaciones peruanas sumaron US$8.269 millones en septiembre: ¿qué sectores lideraron el crecimiento?

Exportaciones peruanas sumaron US$8.269 millones en septiembre: ¿qué sectores lideraron el crecimiento?

LEER MÁS
Amazonía: cada minuto se pierde el equivalente a seis canchas de fútbol

Amazonía: cada minuto se pierde el equivalente a seis canchas de fútbol

LEER MÁS
Doe Run: extrabajadores de empresa minera exigen que liquidador sea elegido por Junta de Acreedores

Doe Run: extrabajadores de empresa minera exigen que liquidador sea elegido por Junta de Acreedores

LEER MÁS
Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Indecopi impone multa de S/36.000 a vendedor peruano por importar y distribuir zapatillas falsificadas de Nike, Adidas y Gucci

Indecopi impone multa de S/36.000 a vendedor peruano por importar y distribuir zapatillas falsificadas de Nike, Adidas y Gucci

LEER MÁS
Sunat inició la afiliación automática del RUC a personas naturales que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria peruana

Sunat inició la afiliación automática del RUC a personas naturales que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria peruana

LEER MÁS
Inversionistas peruanos en Puerto de Chancay no ven aún beneficios

Inversionistas peruanos en Puerto de Chancay no ven aún beneficios

LEER MÁS
Nueva escala salarial y gratificaciones aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas para este grupo de trabajadores públicos: conoce los montos según la categoría

Nueva escala salarial y gratificaciones aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas para este grupo de trabajadores públicos: conoce los montos según la categoría

LEER MÁS
Cierre del precio del dólar en Perú HOY, viernes 14 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Cierre del precio del dólar en Perú HOY, viernes 14 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
¿Quiénes pueden recibir la pensión máxima de S/893 de la ONP en 2025? Conoce los requisitos y el descuento obligatorio que aplica para todos

¿Quiénes pueden recibir la pensión máxima de S/893 de la ONP en 2025? Conoce los requisitos y el descuento obligatorio que aplica para todos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

José Domingo Pérez no dijo a La República que denunciará a la hija de Keiko Fujimori "por conocimiento de los actos" de su madre

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Economía

¿Quiénes pueden recibir la pensión máxima de S/893 de la ONP en 2025? Conoce los requisitos y el descuento obligatorio que aplica para todos

Sunat inició la afiliación automática del RUC a personas naturales que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria peruana

Indecopi impone multa de S/36.000 a vendedor peruano por importar y distribuir zapatillas falsificadas de Nike, Adidas y Gucci

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025