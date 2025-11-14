HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre

Economía

Trabajadores CAS del sector salud podrán ser nombrados al 100%, según ley del Congreso: así será el proceso

Norma promulgada en el diario El Peruano establece que el proceso de reglamentación estará a cargo del Minsa. Trabajadores CAS del sector salud serán incorporados al régimen del Decreto Legislativo N" 276.

El nombramiento al 100% beneficiará a 855 médicos, 4.660 profesionales de la salud, 3.599 técnicos asistenciales y miles de auxiliares del sector salud. Foto: Andina
El nombramiento al 100% beneficiará a 855 médicos, 4.660 profesionales de la salud, 3.599 técnicos asistenciales y miles de auxiliares del sector salud. Foto: Andina

Luego de una semana de haberse aprobado la ley que autoriza el nombramiento de hasta el 100% del personal de salud que se encuentra bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), el Congreso oficializó su publicación en el diario El Peruano. La norma lleva las firmas del presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, y del segundo vicepresidente, Waldemar Cerrón.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Para viabilizar sus alcances, se modifican los artículos 8 y 49 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025. Además, se faculta al Ministerio de Economía a realizar los cambios presupuestarios a favor del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales, para financiar esta medida que favorece a los profesionales de la salud, técnicos y auxiliares asistenciales.

TE RECOMENDAMOS

EXTRABAJADOR DEL CONGRESO BLINDA A KEIKO FUJIMORI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Congreso insiste en ley que autoriza el nombramiento del 100% del personal CAS del sector salud

lr.pe

"El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud, en un plazo no mayor de sesenta días calendario contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, procede con la elaboración, aprobación y publicación de la normativa correspondiente para la ejecución del respectivo nombramiento dispuesto por esta ley.", se lee en la única disposición complementaria final.

A partir de la vigencia de esta ley, el gobierno de José Jerí quedó habilitado para viabilizar el nombramiento del 100% del personal CAS, el cual está comprendido en la Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto 2023. Como se recuerda, el Minsa aprobó a inicios de agosto una transferencia de S/30 millones para financiar el nombramiento del 70% de los trabajadores bajo este régimen.

PUEDES VER: CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

lr.pe

Trabajadores CAS Salud serán nombrados

La Ley de Presupuesto Público 2025 solo había previsto el nombramiento de hasta el 70% del los trabajadores CAS de este rubro. No obstante, esto cambió con el dictamen de insistencia de la Comisión de Presupuesto que ampliará el alcance de estos procesos y se beneficiará a 855 médicos, 4.660 profesionales de la salud, 3.599 técnicos asistenciales y 247 auxiliares asistenciales.

En detalle, la modificación al artículo 8 de la Ley N°32499, aprobada por el Congreso, fija que el alcance del nombramiento está dirigido al personal del sector salud, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales, que pasarán a ser parte del Decreto Legislativo 276. Ellos deben cumplir las siguientes condiciones:

  • Haber sido contratados al 31 de julio de 2022 bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo Nº 105 (CAS).
  • Estar registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), a la entrada en vigencia de la Ley de Presupuesto Público 2023.
  • El porcentaje autorizado incluye también lo previsto en las Leyes de Presupuesto 2023 y 2024.

PUEDES VER: Trabajadores CAS del Poder Judicial podrían pasar al régimen 728 tras aprobación de ley en Congreso

lr.pe

Nombramiento CAS bajo la lupa del Ejecutivo

En octubre de este año, el gobierno de Dina Boluarte decidió observar el nombramiento al 100% de los trabajadores CAS del sector salud, pero, un mes después, el Congreso la aprobó por insistencia. Para la Comisión de Presupuesto, la norma no crea gasto ni altera el equilibrio presupuesto como lo adujo el Ejecutivo, puesto que culmina un proceso previamente autorizado.

Respecto a la advertencia del Ministerio de Economía sobre el impacto fiscal de esta ley, proyectado por dos meses en más de S/36 millones, desde el grupo de trabajo que lidera Alejandro Soto arguyeron que el costo es marginal y puede ser cubierto sin afectar la sostenibilidad del gasto público.

"Representa un impacto mínimo frente a la disponibilidad total de las reservas de contingencia del MEF, lo que demuestra la viabilidad financiera y sostenibilidad fiscal de la medida (...) Esta redacción no impone la obligación de ejecutar el 100% de los nombramientos, sino que faculta al Poder Ejecutivo a determinar el porcentaje de aplicación según la disponibilidad presupuestaria y la sostenibilidad fiscal del ejercicio, pudiendo ser 80%, 90% o 100%, conforme a su capacidad operativa y financiera", refiere la exposición de motivos de la norma.

Notas relacionadas
Trabajadores de Migraciones anuncian huelga nacional indefinida a partir del 27 de noviembre

Trabajadores de Migraciones anuncian huelga nacional indefinida a partir del 27 de noviembre

LEER MÁS
CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

LEER MÁS
Congreso insiste en ley que autoriza el nombramiento del 100% del personal CAS del sector salud

Congreso insiste en ley que autoriza el nombramiento del 100% del personal CAS del sector salud

LEER MÁS
Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nueva escala salarial y gratificaciones aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas para este grupo de trabajadores públicos: conoce los montos según la categoría

Nueva escala salarial y gratificaciones aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas para este grupo de trabajadores públicos: conoce los montos según la categoría

LEER MÁS
Sunat inició la afiliación automática del RUC a personas naturales que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria peruana

Sunat inició la afiliación automática del RUC a personas naturales que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria peruana

LEER MÁS
Indecopi impone multa de S/36.000 a vendedor peruano por importar y distribuir zapatillas falsificadas de Nike, Adidas y Gucci

Indecopi impone multa de S/36.000 a vendedor peruano por importar y distribuir zapatillas falsificadas de Nike, Adidas y Gucci

LEER MÁS
ONP brinda pensión sin descuentos a peruanos que se jubilen antes de los 65 años: estos son los trabajos que tienen este régimen exclusivo en el Sistema Nacional de Pensiones

ONP brinda pensión sin descuentos a peruanos que se jubilen antes de los 65 años: estos son los trabajos que tienen este régimen exclusivo en el Sistema Nacional de Pensiones

LEER MÁS
Inversionistas peruanos en Puerto de Chancay no ven aún beneficios

Inversionistas peruanos en Puerto de Chancay no ven aún beneficios

LEER MÁS
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

José Domingo Pérez no dijo a La República que denunciará a la hija de Keiko Fujimori "por conocimiento de los actos" de su madre

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Economía

¿Quiénes pueden recibir la pensión máxima de S/893 de la ONP en 2025? Conoce los requisitos y el descuento obligatorio que aplica para todos

Sunat inició la afiliación automática del RUC a personas naturales que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria peruana

Indecopi impone multa de S/36.000 a vendedor peruano por importar y distribuir zapatillas falsificadas de Nike, Adidas y Gucci

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025