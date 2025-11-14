El nombramiento al 100% beneficiará a 855 médicos, 4.660 profesionales de la salud, 3.599 técnicos asistenciales y miles de auxiliares del sector salud. Foto: Andina

El nombramiento al 100% beneficiará a 855 médicos, 4.660 profesionales de la salud, 3.599 técnicos asistenciales y miles de auxiliares del sector salud. Foto: Andina

Luego de una semana de haberse aprobado la ley que autoriza el nombramiento de hasta el 100% del personal de salud que se encuentra bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), el Congreso oficializó su publicación en el diario El Peruano. La norma lleva las firmas del presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, y del segundo vicepresidente, Waldemar Cerrón.

Para viabilizar sus alcances, se modifican los artículos 8 y 49 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025. Además, se faculta al Ministerio de Economía a realizar los cambios presupuestarios a favor del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales, para financiar esta medida que favorece a los profesionales de la salud, técnicos y auxiliares asistenciales.

"El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud, en un plazo no mayor de sesenta días calendario contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, procede con la elaboración, aprobación y publicación de la normativa correspondiente para la ejecución del respectivo nombramiento dispuesto por esta ley.", se lee en la única disposición complementaria final.

A partir de la vigencia de esta ley, el gobierno de José Jerí quedó habilitado para viabilizar el nombramiento del 100% del personal CAS, el cual está comprendido en la Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto 2023. Como se recuerda, el Minsa aprobó a inicios de agosto una transferencia de S/30 millones para financiar el nombramiento del 70% de los trabajadores bajo este régimen.

Trabajadores CAS Salud serán nombrados

La Ley de Presupuesto Público 2025 solo había previsto el nombramiento de hasta el 70% del los trabajadores CAS de este rubro. No obstante, esto cambió con el dictamen de insistencia de la Comisión de Presupuesto que ampliará el alcance de estos procesos y se beneficiará a 855 médicos, 4.660 profesionales de la salud, 3.599 técnicos asistenciales y 247 auxiliares asistenciales.

En detalle, la modificación al artículo 8 de la Ley N°32499, aprobada por el Congreso, fija que el alcance del nombramiento está dirigido al personal del sector salud, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales, que pasarán a ser parte del Decreto Legislativo 276. Ellos deben cumplir las siguientes condiciones:

Haber sido contratados al 31 de julio de 2022 bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo Nº 105 (CAS).

Estar registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), a la entrada en vigencia de la Ley de Presupuesto Público 2023.

El porcentaje autorizado incluye también lo previsto en las Leyes de Presupuesto 2023 y 2024.

Nombramiento CAS bajo la lupa del Ejecutivo

En octubre de este año, el gobierno de Dina Boluarte decidió observar el nombramiento al 100% de los trabajadores CAS del sector salud, pero, un mes después, el Congreso la aprobó por insistencia. Para la Comisión de Presupuesto, la norma no crea gasto ni altera el equilibrio presupuesto como lo adujo el Ejecutivo, puesto que culmina un proceso previamente autorizado.

Respecto a la advertencia del Ministerio de Economía sobre el impacto fiscal de esta ley, proyectado por dos meses en más de S/36 millones, desde el grupo de trabajo que lidera Alejandro Soto arguyeron que el costo es marginal y puede ser cubierto sin afectar la sostenibilidad del gasto público.

"Representa un impacto mínimo frente a la disponibilidad total de las reservas de contingencia del MEF, lo que demuestra la viabilidad financiera y sostenibilidad fiscal de la medida (...) Esta redacción no impone la obligación de ejecutar el 100% de los nombramientos, sino que faculta al Poder Ejecutivo a determinar el porcentaje de aplicación según la disponibilidad presupuestaria y la sostenibilidad fiscal del ejercicio, pudiendo ser 80%, 90% o 100%, conforme a su capacidad operativa y financiera", refiere la exposición de motivos de la norma.