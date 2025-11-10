Norma busca dar estabilidad laboral al personal mediante la ampliación y cumplimiento de los procesos para su nombramiento. Foto: Congreso

Norma busca dar estabilidad laboral al personal mediante la ampliación y cumplimiento de los procesos para su nombramiento. Foto: Congreso

Pese a las observaciones del Poder Ejecutivo, el Pleno del Congreso dio luz verde al dictamen de insistencia que autoriza el nombramiento del 100% del personal de salud que se encuentra bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS). En total, fueron 76 votos a favor y uno en contra los que validaron esta decisión.

De acuerdo con el texto, la autógrafa no vulnera el principio de equilibrio fiscal ni la prohibición de iniciativa de gasto, siendo plenamente financiable a través de la Reserva de Contingencia corriente y de capital del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cuyo conjunto supera el costo proyectado de la medida.

"La Comisión considera que la autógrafa de Ley no genera desequilibrio presupuestario ni configura nueva obligación de gasto, sino que ordena la culminación de un proceso de nombramiento progresivo ya previsto en las leyes de presupuesto anteriores, financiable dentro de los márgenes fiscales disponible", se lee en la exposición de motivos de la norma.

Como se recuerda, el MEF había advertido que dicha propuesta legislativa generaba un gasto adicional no previsto en el Presupuesto del sector Público 2025, proyectado por dos meses en más de S/36 millones. De esta forma, sus alcances contravenían el equilibrio fiscal y la prohibición de iniciativa de gasto, que está contenida en el artículo 79 de la Constitución Política del Perú.

sus organismos públicos y gobierno regionales comprendidos en el régimen Contratación Administrativa de Servicios (CAS) del Decreto Legislativo 1057.

Trabajadores CAS Salud a un paso de ser nombrados al 100%

La propuesta legislativa, que reúne iniciativas de diversas bancadas, sostiene que el problema identificado es la exclusión sistemática e injustificada de un sector del personal asistencial de salud contratado bajo el régimen CAS en los procesos de nombramiento autorizados por las leyes de presupuesto público de los últimos 3 años.

Para atender esta realidad, la autógrafa de ley dispone el nombramiento al 100% de este grupo de trabajadores, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales, que pasarán a ser parte del Decreto Legislativo 276. Es preciso mencionar que, antes de la aprobación de esta norma, solo se había autorizado el nombramiento de hasta el 70% de los profesionales de la salud y de los técnicos y los auxiliares asistenciales de la salud.

Ahora bien, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto, arguye que las observaciones del Poder Ejecutivo son rebatibles. A su juicio, la autógrafa no genera duplicidad normativa, sino que asegura la continuidad del proceso. Tampoco, implica la creación de nuevas plazas ni la incorporación de personal adicional.

“La autógrafa, precisó, no crea gasto, ni genera, ni altera el equilibrio presupuestario, sino que precisa y culmina un proceso previamente autorizado. El texto mantiene la redacción hasta el 100%, lo que otorga flexibilidad al Poder Ejecutivo para determinar el porcentaje de ejecución conforme a su disponibilidad presupuestaria”, manifestó.

Respecto a la advertencia del MEF sobre la superposición de la medida a procesos vigentes, el incremento de la carga operativa y presupuestal, Soto indicó que se tratan de proceso distintos y complementarios. En su opinión, el nombramiento de hasta el 100% del personal asistencial CAS no interfiere ni sobrecarga la gestión del sector, ya que circunscribe al grupo asistencial y mantiene la gradualidad y las condiciones técnicas previstas por la Ley 31638.

Por último, el presidente de la Comisión de Presupuesto asegura que los alcances de la autógrafa no comprometen la estabilidad macroeconómica ni vulnera el equilibrio presupuestario, puesto que el costo marginal (1,41% del total de reservas), puede ser cubierto sin afectar la sostenibilidad del gasto público ni las reglas fiscales.

¿De qué trata el Contrato Administrativo de Servicios (CAS)?

De acuerdo a la página web oficial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el CAS es un contrato laboral especial aplicado únicamente en el sector público, y se celebra entre una persona natural y el Estado. No está bajo el régimen de la carrera pública (Decreto Legislativo N.º 276) ni del régimen de la actividad privada (N.º 728), sino bajo el Decreto Legislativo N.º 1057 y la Ley N.° 29849. Esta modalidad se creó el 29 de junio del 2008.