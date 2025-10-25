HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio en Centro de Lima consume almacén cerca al Congreso
Incendio en Centro de Lima consume almacén cerca al Congreso     Incendio en Centro de Lima consume almacén cerca al Congreso     Incendio en Centro de Lima consume almacén cerca al Congreso     
Economía

Pleno del Congreso aprobó incorporar a trabajadores CAS del Poder Judicial al régimen 728

Norma busca garantizar condiciones laborales uniformes entre todos los trabajadores del Poder Judicial. Una vez que esté lista la autógrafa, corresponderá al Poder Ejecutivo decidir si la observa o la promulga.

Dictamen de la Comisión de Justicia consiguió el respaldo de 88 legisladores en el Pleno. Foto: composición LR/Andina
Dictamen de la Comisión de Justicia consiguió el respaldo de 88 legisladores en el Pleno. Foto: composición LR/Andina

Por abrumadora mayoría, el Pleno del Congreso dio luz verde al dictamen que dispone el pase progresivo de los trabajadores del Poder Judicial bajo el Contrato Administrativo de Servicios (CAS) al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, correspondiente a la actividad privada. De esta manera, miles de servidores públicos podrán acceder al pago de gratificaciones, CTS y otros beneficios sociales.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La propuesta legislativa fue exonerada de segunda votación, por lo que quedó lista para ser remitida al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si la observa o la promulga en el diario oficial El Peruano. Apenas se conoció la decisión del Parlamento, la titular del PJ, Janet Tello, saludó la reivindicación de los derechos laborales.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Trabajadores CAS marcharon: exigen aprobación de proyecto de ley para recibir CTS al 100%

lr.pe

“Sí se pudo, cuando todos y todas trabajamos empujando el carro en la misma dirección, de la mano, del brazo y con todas las fuerzas que hemos desplegado y desarrollado desde el primer día de mi gestión. Todo el Poder Judicial les agradece y, por supuesto, que tenemos que seguir, y esa es la manera para que los trabajadores vean por fin conquistadas sus reivindicaciones laborales.”, indicó.

Desde la vereda contraria, algunos legisladores alertaron acerca del impacto presupuestal que podría tener los alcances de esta norma. Precisamente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) remitió su opinión en febrero del 2024 indicando que la implementación de la medida implicaría un costo diferencial anual que ascendería a más de S/259 millones

PUEDES VER: Trabajadores CAS recibirían CTS recortada: Gobierno presentó proyecto ante el Congreso para viabilizar beneficio

lr.pe

Pase de trabajadores CAS del PJ al régimen privado: requisitos

Durante la sustentación de este dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, Flavio Cruz, destacó la necesidad de erradicar la precarización del empleo público y fortalecer la institucionalidad del Poder Judicial. En esa línea, el pase de los trabajadores CAS al DL 728 pretende dignificar al trabajador y asegurar condiciones laborales más justas y equitativas.

Según precisa el artículo 3 de la norma, este proceso se realizará de forma progresiva, conforme a la disponibilidad presupuestal de la entidad y sobre la base del orden de prelación del tiempo de contrato, en un plazo de cinco años contados a partir de la entrada en vigencia de la ley. Para disponer de los recursos requeridos, el MEF estará autorizado a realizar el estudio técnico respectivo " a efectos de que el gasto que genere su ejecución se asuma con los recursos asignados al Poder Judicial".

PUEDES VER: Aprueban ley que busca autorizar el nombramiento del 100% del personal CAS del sector salud

lr.pe

No obstante, los trabajadores deberán cumplir los siguientes requisitos para su incorporación al régimen de la actividad privada:

  • Contar, a la fecha de promulgación de la presente ley, con contrato vigente bajo la modalidad del régimen laboral del Decreto Legislativo 1057 a plazo indeterminado.
  • Haber ingresado al Poder Judicial mediante concurso público de méritos bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios.
  • Haber sido contratado, a la fecha de promulgación de la presente ley, en una plaza transitoria con presupuesto sostenible.

Por otro lado, no estarán comprendidos en los alcances de esta norma, aquellos trabajadores que tengan las siguientes condiciones:

  • Que desempeñen labores vinculadas a la ejecución de proyectos de inversión o de proyectos que sean temporales o de duración determinada.
  • Que cumplan funciones de suplencia.
  • Que ejerzan cargos de dirección o de confianza.
  • Que hayan ingresado por contratación directa, sin concurso público de méritos.
  • Que tengan setenta años o más.
  • Que cuenten con dos o más sanciones firmes en su desempeño funcional.
Notas relacionadas
Trabajadores CAS marcharon: exigen aprobación de proyecto de ley para recibir CTS al 100%

Trabajadores CAS marcharon: exigen aprobación de proyecto de ley para recibir CTS al 100%

LEER MÁS
Trabajadores CAS recibirían CTS recortada: Gobierno presentó proyecto ante el Congreso para viabilizar beneficio

Trabajadores CAS recibirían CTS recortada: Gobierno presentó proyecto ante el Congreso para viabilizar beneficio

LEER MÁS
Aprueban ley que busca autorizar el nombramiento del 100% del personal CAS del sector salud

Aprueban ley que busca autorizar el nombramiento del 100% del personal CAS del sector salud

LEER MÁS
Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

LEER MÁS
SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

LEER MÁS
Yape 2025: estos son los montos máximos de transferencia para clientes BCP y cómo modificarlos desde la app

Yape 2025: estos son los montos máximos de transferencia para clientes BCP y cómo modificarlos desde la app

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

LEER MÁS
Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

LEER MÁS
Fonavi: cómo saber con tu DNI si tienes un pago pendiente que será devuelto en octubre

Fonavi: cómo saber con tu DNI si tienes un pago pendiente que será devuelto en octubre

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, sábado 25 de octubre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, sábado 25 de octubre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Precio del dólar sigue cayendo en Perú: ¿cuáles son los factores que reducen el tipo de cambio, según especialistas?

Precio del dólar sigue cayendo en Perú: ¿cuáles son los factores que reducen el tipo de cambio, según especialistas?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

¿Por qué en Halloween los niños piden caramelos y dulces en las casas?

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Economía

Afiliados de EsSalud pueden asegurar a hijos adultos mayores de 18 años: ¿cuáles es el requisito clave para obtener la cobertura médica?

Lo que debes saber del retiro AFP 2025: conoce el cronograma, link y paso a paso para acceder a las 4 UIT

Tía María: agricultores presentarán medida cautelar para suspender ejecución de proyecto minero

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025