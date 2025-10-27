HOYSuscripcion LR Focus

Más de 250 agencias de cajas municipales en riesgo de cierre por la extorsión, denuncia gremio

La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepmac) denunció el alarmante impacto de la criminalidad en el sistema microfinanciero por amenazas y atentados en Lima Norte, Piura, La Libertad e Ica.

La Fecpmac proyecta que la inclusión financiera podría retroceder hasta cinco años, con pérdidas de S/10.000 millones en préstamos.
La Fecpmac proyecta que la inclusión financiera podría retroceder hasta cinco años, con pérdidas de S/10.000 millones en préstamos.

Más de 250 agencias microfinancieras se encuentran en riesgo de cierre debido a extorsiones, amenazas y atentados en regiones como Lima Norte, Piura, La Libertad e Ica, denunció en conferencia de prensa el presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepmac), Jorge Solis.

"La criminalidad está amenazando el sistema de microfinanzas y afectando la confianza de la población en las instituciones financieras formales. Sin seguridad no hay inclusión ni desarrollo", apuntó Solís Espinoza.

PUEDES VER: Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal: “La primera corrección pasa por dejar de aprobar exoneraciones y beneficios tributarios que generan privilegios"

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más del 30% de la población urbana ha sido víctima de algún delito entre febrero y julio de 2025, siendo el robo y la extorsión los más frecuentes. A su vez, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estima que la criminalidad le cuesta al país el 2.2% del PBI anual, afectando la inversión, el consumo y la productividad.

El estudio presentado por el gremio de microfinancieras muestra que el préstamo informal tipo "gota a gota" ya moviliza más de S/4.000 millones, consolidando una "banca paralela" que se alimenta del miedo y la falta de seguridad en el sistema formal.

Además, el 81% de los peruanos reconoce que la inseguridad influye en sus decisiones financieras, cifra que se eleva al 90% en Lima. El impacto también se refleja en los sectores económicos más sensibles.

Mypes pierden S/6.000 millones por extorsiones

Según datos del Boletín Estadístico de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (agosto 2025), el crédito inmobiliario cayó 13%, el de construcción 3,2% y el de enseñanza 3,5%, mientras que el sector transporte apenas creció 0,3%. En tanto, las micro y pequeñas empresas pierden más de S/6.000 millones anuales por extorsiones, y más de 2.600 bodegas cerraron solo en Lima durante 2024 debido a la violencia y amenazas.

De no adoptarse medidas urgentes, la Fecpmac proyecta que la inclusión financiera podría retroceder hasta cinco años, con pérdidas de S/10.000 millones en colocaciones, mientras el préstamo informal podría superar los S/6.000 millones en 2026. Frente a esta situación, la institución propone una acción conjunta del Estado y los organismos reguladores que permita salvaguardar la estabilidad del sistema financiero y la seguridad de los trabajadores:

  • Derogación de las normas procrimen y dictar normas más drásticas para una lucha eficaz contra la delincuencia: Jueces sin rostros, procesos sumarismos, entre otras medidas.
  • Garantías estatales para créditos en zonas de alto riesgo.
  • Digitalización segura e impulso al uso de billeteras electrónicas con educación financiera.
  • Protección a los analistas de crédito y trabajadores del sistema financiero.

La Fepcmac sostiene que el fortalecimiento del sistema de cajas municipales es clave para garantizar la continuidad del desarrollo económico local. Con más de 1.000 agencias y 27.000 trabajadores, las Cajas son hoy la red más extensa de inclusión financiera del país y un soporte esencial para miles de micro y pequeñas empresas.

