HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Marcha "Gen Z", hackeo a Diario El Peruano y 93% rechaza a Dina Boluarte | Arde Troya con Juliana Oxenford

Economía

OCDE advierte que déficit de 3,5% del PBI en 2024 expone al Perú a mayores riesgos fiscales

El organismo internacional señala que el país incumplió por segundo año consecutivo la regla fiscal, pese a tener una deuda baja en comparación regional.

El MMM del MEF prevé que en 2025 el déficit fiscal cierre en 2,2% del PBI. Foto: Andina
El MMM del MEF prevé que en 2025 el déficit fiscal cierre en 2,2% del PBI. Foto: Andina

El Estudio Económico de la OCDE: Perú 2025 advierte que la situación fiscal del país se ha deteriorado de manera preocupante, al registrar un déficit de 3,5% del PBI en 2024, incumpliendo por segundo año consecutivo la regla fiscal. Aunque la deuda pública se mantiene en niveles relativamente bajos respecto a otras economías de la región, la pérdida de disciplina fiscal está erosionando la confianza de los inversionistas y podría encarecer los costos de financiamiento en el corto plazo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La OCDE señala que Perú no ha cumplido con el techo de déficit de 1% del PBI establecido en su marco fiscal desde 2014, y que los ajustes transitorios que se revisan con frecuencia han debilitado la credibilidad de la regla. Tras la pandemia, se registró una consolidación parcial en 2021 y 2022, pero el gasto volvió a crecer en 2023 y 2024 debido a choques climáticos, conflictos sociales, presiones salariales y repetidos apoyos a Petroperú, sin contar con ingresos compensatorios.

TE RECOMENDAMOS

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

Proyecciones moderadas y mayor vulnerabilidad

El organismo proyecta que el crecimiento económico se desacelerará a 2,8% en 2025 y 2,6% en 2026, tras un rebote en 2024. La incertidumbre global y doméstica mantendrá las inversiones contenidas, mientras que nuevos aranceles de Estados Unidos y una posible desaceleración en China afectarían las exportaciones de cobre, principal fuente de ingresos externos y fiscales.

Además, la OCDE alerta que la incertidumbre política de cara a las elecciones generales de 2026 y el aumento del crimen e inseguridad podrían deteriorar aún más la confianza empresarial y ciudadana, limitando la capacidad del país para retomar una senda de consolidación.

Medidas urgentes para consolidar las cuentas

Para cumplir las metas fiscales, la OCDE calcula que se requieren medidas adicionales por 0,4% del PBI en 2025 y 2026. Entre ellas, plantea:

  • Controlar el crecimiento de la planilla pública.
  • Eliminar gradualmente subsidios ineficientes, como los aplicados al diésel.
  • Reducir gastos tributarios que erosionan la base impositiva.

En paralelo, el informe advierte que una reforma tributaria profunda es indispensable para financiar las crecientes demandas sociales, de infraestructura y de transición climática. La presión tributaria fue de 17% del PBI en 2024, uno de los niveles más bajos de América Latina y muy inferior al promedio de la OCDE.

La propuesta incluye fortalecer la administración tributaria, simplificar los regímenes del impuesto a la renta corporativa para evitar el arbitraje entre micro y pequeñas empresas, y ampliar la base del impuesto a la renta de las personas naturales. Asimismo, plantea diversificar las fuentes de ingresos mediante impuestos a la propiedad, ambientales y selectivos al consumo.

Riesgo de perder el grado de inversión

La OCDE advierte que, de no aplicarse estas medidas, Perú podría perder su reputación en la gestión macroeconómica, lo que incrementaría los costos de financiamiento y pondría en riesgo su grado de inversión. Además, se limitaría el espacio fiscal necesario para responder a crisis climáticas, sociales y de seguridad, en un contexto de creciente demanda por protección social y gasto en infraestructura.

Notas relacionadas
Reforma previsional dispararía el gasto fiscal anual a S/20.000 millones desde 2075

Reforma previsional dispararía el gasto fiscal anual a S/20.000 millones desde 2075

LEER MÁS
Consejo Fiscal advierte optimismo excesivo del MEF en su proyección económica del Perú

Consejo Fiscal advierte optimismo excesivo del MEF en su proyección económica del Perú

LEER MÁS
Déficit fiscal en Perú se mantiene en 2,6% del PBI en junio, por encima de meta del MEF

Déficit fiscal en Perú se mantiene en 2,6% del PBI en junio, por encima de meta del MEF

LEER MÁS
Empresa peruana importa juguetes de Mickey Mouse y recibe denuncia de Disney: tendrá que pagar más de S/150.000 a Indecopi

Empresa peruana importa juguetes de Mickey Mouse y recibe denuncia de Disney: tendrá que pagar más de S/150.000 a Indecopi

LEER MÁS
No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

LEER MÁS
Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros, ¿Cuál es la fecha máxima del primer desembolso?

Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros, ¿Cuál es la fecha máxima del primer desembolso?

LEER MÁS
Este es el electrodoméstico que 'dispara' tu recibo de luz en casa: consume el equivalente a 12 refrigeradoras encendidas al mismo tiempo, según Osinergmin

Este es el electrodoméstico que 'dispara' tu recibo de luz en casa: consume el equivalente a 12 refrigeradoras encendidas al mismo tiempo, según Osinergmin

LEER MÁS
ONP: MEF aprueba transferencia para financiar el pago de pensiones y aguinaldo por Navidad

ONP: MEF aprueba transferencia para financiar el pago de pensiones y aguinaldo por Navidad

LEER MÁS
No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

LEER MÁS
SBS oficializó la disolución de dos cooperativas de ahorros y créditos en Perú por perdida el total de su capital social: tenían patrimonio en negativo

SBS oficializó la disolución de dos cooperativas de ahorros y créditos en Perú por perdida el total de su capital social: tenían patrimonio en negativo

LEER MÁS
Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Marcha de la Generación Z: enfrentamiento entre PNP y manifestantes en Acho deja un herido que es llevado de emergencia

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

Economía

No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros, ¿Cuál es la fecha máxima del primer desembolso?

Préstamos en el país crecieron 4,5%, su mayor avance en casi tres años, apalancados en consumo e hipotecas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Marcha de la Generación Z: enfrentamiento entre PNP y manifestantes en Acho deja un herido que es llevado de emergencia

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: policía reprime protesta contra Dina Boluarte y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota