OCDE advierte que déficit de 3,5% del PBI en 2024 expone al Perú a mayores riesgos fiscales

El MMM del MEF prevé que en 2025 el déficit fiscal cierre en 2,2% del PBI. Foto: Andina

El Estudio Económico de la OCDE: Perú 2025 advierte que la situación fiscal del país se ha deteriorado de manera preocupante, al registrar un déficit de 3,5% del PBI en 2024, incumpliendo por segundo año consecutivo la regla fiscal. Aunque la deuda pública se mantiene en niveles relativamente bajos respecto a otras economías de la región, la pérdida de disciplina fiscal está erosionando la confianza de los inversionistas y podría encarecer los costos de financiamiento en el corto plazo.

La OCDE señala que Perú no ha cumplido con el techo de déficit de 1% del PBI establecido en su marco fiscal desde 2014, y que los ajustes transitorios que se revisan con frecuencia han debilitado la credibilidad de la regla. Tras la pandemia, se registró una consolidación parcial en 2021 y 2022, pero el gasto volvió a crecer en 2023 y 2024 debido a choques climáticos, conflictos sociales, presiones salariales y repetidos apoyos a Petroperú, sin contar con ingresos compensatorios.

Proyecciones moderadas y mayor vulnerabilidad

El organismo proyecta que el crecimiento económico se desacelerará a 2,8% en 2025 y 2,6% en 2026, tras un rebote en 2024. La incertidumbre global y doméstica mantendrá las inversiones contenidas, mientras que nuevos aranceles de Estados Unidos y una posible desaceleración en China afectarían las exportaciones de cobre, principal fuente de ingresos externos y fiscales.

Además, la OCDE alerta que la incertidumbre política de cara a las elecciones generales de 2026 y el aumento del crimen e inseguridad podrían deteriorar aún más la confianza empresarial y ciudadana, limitando la capacidad del país para retomar una senda de consolidación.

Medidas urgentes para consolidar las cuentas

Para cumplir las metas fiscales, la OCDE calcula que se requieren medidas adicionales por 0,4% del PBI en 2025 y 2026. Entre ellas, plantea:

Controlar el crecimiento de la planilla pública.



Eliminar gradualmente subsidios ineficientes, como los aplicados al diésel.



Reducir gastos tributarios que erosionan la base impositiva.

En paralelo, el informe advierte que una reforma tributaria profunda es indispensable para financiar las crecientes demandas sociales, de infraestructura y de transición climática. La presión tributaria fue de 17% del PBI en 2024, uno de los niveles más bajos de América Latina y muy inferior al promedio de la OCDE.

La propuesta incluye fortalecer la administración tributaria, simplificar los regímenes del impuesto a la renta corporativa para evitar el arbitraje entre micro y pequeñas empresas, y ampliar la base del impuesto a la renta de las personas naturales. Asimismo, plantea diversificar las fuentes de ingresos mediante impuestos a la propiedad, ambientales y selectivos al consumo.

Riesgo de perder el grado de inversión

La OCDE advierte que, de no aplicarse estas medidas, Perú podría perder su reputación en la gestión macroeconómica, lo que incrementaría los costos de financiamiento y pondría en riesgo su grado de inversión. Además, se limitaría el espacio fiscal necesario para responder a crisis climáticas, sociales y de seguridad, en un contexto de creciente demanda por protección social y gasto en infraestructura.