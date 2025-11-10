HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      
Economía

Precios de departamentos: las ciudades más caras y económicas para comprar vivienda en América Latina

El valor del metro cuadrado en la región creció tanto en dólares como en moneda local, según el informe de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella. En el caso de Lima, se produjo un aumento en 4,4% en comparación con marzo de este año (US$2.149)

Según los resultados del Relevamiento Inmobiliario de América Latina, Lima alcanza un un promedio de US$2.243 por metro cuadrado. Foto: Carlos Félix
Según los resultados del Relevamiento Inmobiliario de América Latina, Lima alcanza un un promedio de US$2.243 por metro cuadrado. Foto: Carlos Félix

Los precios de las viviendas en las principales ciudades de América Latina avanzaron tanto en dólares como en moneda local hasta septiembre de este año, según un informe del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella en conjunto con Urbania.

En detalle, el valor de los inmuebles se incrementó en promedio 6,2% en dólares, o 4,5% si se descuenta la inflación de Estados Unidos. En el caso de la moneda local, el aumento alcanzó un 1,2% real, lo que muestra que en diversos países los valores crecieron en dinero corriente, pero apenas variaron en relación al poder adquisitivo.

PUEDES VER: CGTP pide al Gobierno aumentar el sueldo mínimo a no menos de S/1.300: los detalles tras la reunión con el Ministerio de Trabajo

Las ciudades más caras y baratas en América Latina

Los resultados del "Relevamiento Inmobiliario de América Latina (RIAL Di Tella - Urbania)" muestran que las ciudades con el metro cuadrado más oneroso de la región son Montevideo (US$3.209), Ciudad de México (US$2.809), Monterrey (US$2.787), Guadalajara (US$2.717) y Buenos Aires (US$2.622 m2).

A contraparte, las localidades con el metro cuadrado más económico son Quito (US$1.200), Rosario (US$1.733), Córdoba (US$1.750)  y Panamá (US$1.881). En el caso de Lima, esta se sitúa en un rango medio de precio en la región, con un promedio de US$2.243 por m2, junto a Sao Paulo (US$2.578) y Río de Janeiro (US$2.540).

El relevamiento informa el precio del metro cuadrado de departamentos en distritos de 12 ciudades de 7 países de América Latina, que son comparables a Miraflores, La Molina, San Isidro y Santiago de Surco en Lima. Este cálculo se realiza a partir del valor solicitado en los anuncios de venta en sitios web, pertenecientes del Grupo QuintoAndar.

Medido en dólares nominales, las ciudades que experimentaron el mayor aumento porcentual en los precios fueron Guadalajara (14,7%), Sao Paulo(13,2%) y Río de Janeiro (9,5%). En contraste, las mayores disminuciones se registraron en Montevideo (-3,6%) y Quito (-1,2%) durante el último semestre. En términos de moneda local real, las ciudades con los mayores incrementos fueron Córdoba (8,8%) y Rosario (8,7%). Las caídas más significativas se observaron en Montevideo (-9,7%), Monterrey (-3,2%) y Quito (-3,1%).

PUEDES VER: Precio del m2 retrocede a S/6.804 en septiembre: los distritos más económicos para vivir, según Urbania

Urbania: ¿cuáles son los distritos más caros de Lima?

El precio del metro cuadrado en Lima creció un 4,4% frente al resultado de marzo de este año (US$2.149). Si nos remontamos al último reporte Index de Urbania, observamos que el valor promedio de la ciudad disminuyó de S/6.820 a S/6.804, lo cual significa una contracción de 0,2% en septiembre.

San Isidro Sur sigue siendo la zona más cara para vivir en Lima con S/12.018, mientras que, Los Olivos Norte resulta ser la más económica con S/3.420. Los apartamentos pequeños han experimentado las mayores alzas en el transcurso del año y el 56% de los distritos registra un incremento de precio interanual.

PUEDES VER: BCRP sorprende al mercado de divisas y compra 27 millones de dólares a tipo de cambio S/3,366

Desde Urbania detallan que el metro cuadrado más oneroso continúa recayendo en Barranco, con S/9.236. Luego, aparecen San Isidro, con S/9.232; Miraflores con S/8.713 y Jesús María con S/7.447. En contraste, San Martín de Porres (S/2.953), Callao (S/3.353), San Juan de Miraflores (S/3.544) y Los Olivos (S/3.651) ostentan los precios más económicos del mercado inmobiliario.

Finalmente, el valor mensual del alquiler de viviendas con tres habitaciones de 100 m2 se mantuvo estable durante septiembre y alcanzó los S/3.198, cifra que se ubica por encima de la remuneración mínima vital (S/1.130). En lo que va del 2025, se acumula un 4,1% y en los últimos 12 meses, el precio subió muy por arriba de la inflación, derivando en un incremento real de 4,8%:

