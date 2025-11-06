HOYSuscripcion LR Focus

Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica     
Economía

COFOPRI inicia empadronamiento de más de 14 mil lotes urbanos para facilitar la titulación de viviendas: ¿cómo saber si soy beneficiario?

Las brigadas técnicas recorrerán localidades de difícil acceso y registrarán los datos correspondientes para facilitar la titulación de más de 14.500 viviendas en varias regiones del país.

COFOPRI lanzó una campaña gratuita para empadronar más de 14.500 viviendas en el Perú.
COFOPRI lanzó una campaña gratuita para empadronar más de 14.500 viviendas en el Perú. | Foto: composición LR/COFOPRI

El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) puso en marcha la campaña gratuita nacional ‘Lote empadronado, título anhelado’, que beneficiará a 14.688 familias de todo el Perú. La iniciativa tiene como objetivo continuar con la reducción de la informalidad predial y promover la formalización de miles de viviendas en zonas alejadas del país.

La campaña beneficiará a 14.688 familias de todo el Perú. Foto: gob.pe

La campaña beneficiará a 14.688 familias de todo el Perú. Foto: gob.pe

¿En qué lugares del Perú se llevará a cabo la campaña?

Las regiones donde se llevará a cabo la campaña contarán con brigadas técnicas especializadas que recorrerán diversos centros poblados y asentamientos humanos de difícil acceso. Durante la jornada, los especialistas registrarán y verificarán la información necesaria para facilitar la titulación de las viviendas.

La campaña iniciará esta semana en Cajamarca (308), Arequipa (1.179), Madre de Dios (927), San Martín (481) y Ucayali (422), y continuará en Amazonas (1.352) y Piura (1.099). En las siguientes semanas se desplegarán equipos en La Libertad (1.312), Junín (762), Áncash (795), Lambayeque (786), Pasco (755), Huancavelica (696), Cusco (593) y Puno (470), entre otras regiones, con una cobertura total superior a 14.000 lotes urbanos.

Un nuevo paso hacia la formalización de las viviendas

Más de 14.500 lotes están programados en esta campaña, de los cuales 8.500 serán empadronados por primera vez. Esto marcará el inicio del proceso de formalización individual de cada vivienda en los pueblos registrados.

Por ello, el vocero del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) no solo habló sobre este gran avance, sino que también destacó las oportunidades y beneficios que tendrán las familias que residen en las zonas seleccionadas.

“La propiedad formal no solo brinda seguridad jurídica, sino también oportunidades de progreso, por eso seguimos trabajando intensamente para que más familias peruanas den ese paso clave hacia la formalización”, destacó vocero.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Cofopri?

Para saber si es beneficiario de COFOPRI, puede usar la plataforma web o llamar a la línea gratuita. En la web, ingrese a la sección "Consulte su predio o expediente" en el portal de COFOPRI y siga las instrucciones para buscar por número de predio o DNI. También puede llamar al 0800-28028 y tener su código de predio o número de solicitud a la mano para obtener ayuda. 

Además, para lograr el empadronamiento, el titular del lote deberá presentarse con su DNI y con documentos que acrediten la posesión del predio, como recibos de servicios o constancias municipales.

