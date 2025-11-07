HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Perú aprueba préstamo contingente de 200 millones de euros con la Agencia Francesa de Desarrollo

El Gobierno peruano aprobó un préstamo contingente de hasta 200 millones de euros para enfrentar desastres naturales y crisis económicas.

MEF gestionará el préstamo que tiene un plazo de 20 años
MEF gestionará el préstamo que tiene un plazo de 20 años | Composición LR

El Gobierno peruano aprobó mediante el Decreto Supremo N.º 245-2025-EF un préstamo contingente por hasta 200 millones de euros con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). Este financiamiento, denominado “Préstamo contingente para hacer frente a los desastres naturales y a la lucha contra el cambio climático”, servirá como respaldo financiero en caso de desastres naturales, emergencias o crisis económicas en el país.

Ahora bien, según el decreto, este préstamo solo podrá utilizarse si ocurre un desastre de origen natural o tecnológico, una situación de emergencia o una crisis económica y/o financiera.

Su aprobación se sustenta en el Decreto Legislativo N.º 1437, que regula el Sistema Nacional de Endeudamiento Público, y cuenta con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.

Condiciones financieras

El préstamo tiene un plazo de pago de 20 años, que incluye un periodo de gracia de 36 meses desde la firma del acuerdo. Devengará una tasa de interés basada en el Euribor a seis meses, más un margen de 2,02%.

Además, se establecen dos comisiones:

  • Una comisión inicial de evaluación equivalente al 0,5% del monto total del préstamo, y
  • Una comisión de compromiso anual de 0,40% sobre el monto no desembolsado.

Conversión de tasa de interés y ejecución del préstamo

El decreto autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General del Tesoro Público, a ejercer una opción de conversión de tasa de interés, que permitirá cambiar el préstamo de una tasa variable a una tasa fija, total o parcialmente, si así se considera conveniente.

Asimismo, el MEF actuará como Unidad Ejecutora del préstamo, siendo responsable de su administración, firma y gestión. La Ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, o quien ella designe, podrá suscribir el contrato correspondiente en representación del Estado peruano.

Pago y responsabilidad

El servicio de deuda, que incluye amortización, intereses, comisiones y demás gastos, será atendido por el MEF con cargo a los recursos presupuestarios destinados al pago de la deuda pública.

El decreto fue refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, y por la Ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, y lleva la firma del Presidente de la República, José Enrique Jerí Oré.

