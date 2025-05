Durante la década de 1980, Perú enfrentó una grave crisis económica, impulsada en gran parte por el crecimiento acelerado de su deuda externa. Tras un periodo de fuerte endeudamiento en los años 70, especialmente bajo los gobiernos militares, el país ingresó a los 80 con enormes compromisos económicos externos.

El punto más crítico llegó con el primer gobierno de Alan García (1985-1990). Sin acceso al crédito internacional, la economía se hundió en una profunda recesión e hiperinflación. Este periodo sigue siendo uno de los más estudiados de la historia económica peruana debido a las graves consecuencias sociales y políticas que desencadenó. Jaime Pinto, uno de los integrantes del equipo que renegoció la deuda externa de Perú, relató en el programa de YouTube 'Gurú Motivación' cómo fue la crisis que vivió el país y que permitió su reincorporación al sistema financiero mundial.

¿Cómo vivió el Perú el proceso de la deuda externa?

Según relató el abogado peruano Jaime Pinto, la deuda externa de Perú se concertó principalmente en la década de 1970 durante el gobierno militar. En ese entonces, Perú pedía dinero, principalmente para las empresas públicas. "Entonces, muchos proyectos públicos se financiaron con deuda externa", comentó. Así, el monto de la deuda fue aumentando.

Uno de los puntos que contribuyó al crecimiento de la deuda fue una crisis internacional en los 80, conocida como la 'Crisis de México'. "Originó que no hubiera dólares para pagar la deuda externa. Entonces, se iniciaron procesos de negociación para postergar los pagos. Es decir, el Perú estaba dispuesto a pagar, pero no podía conseguir el dinero", agregó. Así, el ministro de Economía de ese entonces, Carlos Rodríguez Pastor, realizó estas negociaciones con los acreedores para que, cuando el país estuviera en una mejor situación económica, pudiera pagar. Sin embargo, el proceso se truncó.

Durante el gobierno de Alan García el Perú no reconoció las deudas. Foto: Andina

Perú desconoce las deudas

Durante el primer gobierno de Alan García, Perú desconoció las deudas, pues estas ya habían prescrito. "Los acreedores iniciaron juicios en muchos países: Nueva York, Reino Unido, Japón, Francia, y demandaron a la República del Perú", comentó el abogado. Esto ocasionó que Perú adquiriera un desprestigio internacional ante la mirada de otros países.

Incluso, en una anécdota que relató en su libro Cuando todo parecía perdido: de la quiebra a la recuperación económica, señaló que, cuando trabajaba en el Ministerio de Economía, llamó a un banco canadiense para 'arreglar la deuda', a lo que le respondieron que hacía ocho años no le pagaban. "Y me colgó el teléfono", contó entre risas.

¿Cómo Perú renegoció la deuda externa?

Perú enfrentó un juicio en una corte de Nueva York. Cada cierto tiempo, los abogados acudían a la corte para solicitar una postergación, lo cual aceptaban los jueces, pues aprovechaban que tenían acumulados otros juicios. "Pero corríamos el riesgo de que alguno nos dijera 'no me tomes el pelo, este juicio comienza en 15 días'", señaló. Entonces, temían que embargaran algunos activos del país por no resolver ninguna de sus deudas.

Así, el Perú redactó documentos para reconocer su deuda ante cada juez, a fin de que los bancos retiraran los juicios y no dijeran que habían prescrito. Luego de eso, el equipo viajó cada mes a Nueva York para negociar con los acreedores. 'Los bancos querían que les pagáramos algo. Entonces, pagamos las 'comisiones de agencia', que no eran muchas'. Sin embargo, con el tema de los intereses fue distinto, pues Perú no contaba con dinero. Por esa razón, el Banco de la Nación recompró la deuda del Perú a través de Swiss Bank, y poco a poco fue saliendo de su deuda.