MEF prepara decreto de urgencia por S/1.200 millones para seguridad ciudadana

Ministra Miralles anunció que el Consejo de Ministros tramitará un decreto de urgencia | Jhon Reyes Mejía/La República

El MEF, junto con Indecopi, también avanza en la eliminación de 309 barreras burocráticas, de las cuales 186 están integradas al shock desregulatorio. En los próximos meses se consolidarán los mecanismos de monitoreo y se acelerará su implementación en los tres niveles de gobierno, priorizando los sectores con mayor impacto productivo y territorial.

Respecto a las barreras burocráticas, Miralles precisó que se optimizarán los mecanismos y se agilizarán las respuestas: “Estamos pidiéndole al equipo que optimicemos y hagamos más ágil la solución de las medidas”. Añadió que el MEF ejercerá el liderazgo para que sectores como Agricultura y Ambiente se plieguen a la estrategia del Gobierno de Transición y Reconciliación Nacional.

En materia fiscal, la ministra anunció que hoy, lunes 3 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobaría un decreto de urgencia que produzca el ahorro de S/ 1.200 millones, destinado a priorizar gastos de seguridad ciudadana en el marco del estado de emergencia. Explicó que el presupuesto para seguridad se atenderá mediante optimización del gasto existente y, de ser necesario, con asignaciones adicionales.

“A la PNP, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, el Poder Judicial e incluso el Ministerio de Defensa se les ha pedido elaborar la lista de requerimientos para ejecutar la estrategia”, indicó. “No todo es incremento del presupuesto: desde el MEF brindamos asesoría técnica para optimizar los recursos que ya tienen”, añadió.

Miralles reafirmó que “los recursos que se requieren van a ser asignados; esa es nuestra prioridad” y adelantó que la delegación de facultades legislativas incluirá medidas sobre seguridad ciudadana, productividad y competitividad.

Asimismo, ratificó el compromiso del MEF con la sostenibilidad fiscal y el diálogo con el Congreso y los sindicatos: “Cualquier norma debe seguir su procedimiento correspondiente; queremos un diálogo directo (…) y proponemos gradualidades”. Subrayó que el uso de recursos debe ser estratégico: “Gestionar un país con menos ingresos requiere la comprensión de todos los actores”.

La ministra Denisse Miralles reafirmó que el Perú avanza con reglas claras, seguridad para invertir y confianza para crecer, en el marco de la estrategia nacional de estabilidad y crecimiento impulsada por el Gobierno de Transición y Reconciliación.

