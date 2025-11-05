HOYSuscripcion LR Focus

Economía

CTS 2025 será depositado en noviembre: 4 de cada 10 trabajadores usará dinero para pago de deudas o créditos

Además, el estudio de Bumeran revela que, para el 64% de los talentos peruanos, el monto recibido por el pago de la CTS no es adecuado para cubrir sus necesidades.

Estudio de Bumerán analiza la percepción de los talentos peruanos en el marco del pago de la CTS. Foto: Archivo LR
Estudio de Bumerán analiza la percepción de los talentos peruanos en el marco del pago de la CTS. Foto: Archivo LR

Restan pocos días para que las empresas realicen el segundo depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) en favor de sus trabajadores registrados en planilla. Según un estudio de Bumeran, el 38% de ellos destinará estos recursos económicos a la cancelación de deudas o créditos.

De igual forma, el 29% planea ahorrar este dinero, mientras que el 10% lo invertirá en estudios para su crecimiento a nivel profesional. Respecto a cuántas personas recibirán la CTS, el 83% lo hará en su trabajo, lo que significa un punto porcentual menos que el resultado del 2024 (84%).  

“El 38% de las personas trabajadoras dice que utiliza el pago de la CTS para cubrir deudas, el 29% ahorra, y un 10% lo invierte en desarrollo profesional. Aunque el acceso al beneficio cayó un punto frente a 2024, el 83% aún afirma recibirlo. Los resultados muestran que la CTS es un respaldo clave para los talentos”, sostuvo Diego Tala, Director Comercial de Bumeran.com.pe en Jobint.

CTS 2025: retraso en el pago es el problema más común

El estudio de Bumeran, en el que participaron 266 trabajadores de Perú, analiza la percepción de los talentos en el marco del próximo pago de la CTS. Precisamente, entre quienes percibirán este beneficio, el 19% indicó que recibirá menos de S/500, el 17% entre S/500 y S/1.000, el 15% entre S/1.500 y S/2.000, y el 12% entre S/2.000 y S/2.500.

En relación a la fecha de depósito que deben cumplir las empresas del sector privado, el 45% de los empleados sostiene que se hará efectivo antes del 15 de noviembre, el 37% dice que lo recibe el mismo día y el 18% después del plazo correspondiente a ley. A ello, hay que añadir que el 76% ha tenido problemas con el pago de este beneficio laboral.

Para el 26% de los encuestados, la principal dificultad en los últimos años es el retraso en el depósito de la CTS. Además, el 13% evidencia que hay una falta de información clara sobre el proceso, el 11% manifiesta tener problemas con el banco o entidad financiera y el 6% sostiene que existen errores de cálculo.

64% de trabajadores considera que monto de la CTS es insuficiente

De acuerdo con Bumeran, 6 de cada 10 talentos en nuestro país refieren que el monto recibido de CTS no es adecuado para cubrir sus necesidades básicas, mientras que el 36% está conforme con su pago. Respecto a todo el proceso, el 66% lo califica como "bueno y "muy bueno", el 23% regular y el 11% lo considera "malo" y "muy malo".

Además, el 32% de los trabajadores peruanos reporta que son informados sobre la CTS en el momento del depósito, el 28% no recibe ninguna comunicación al respecto, el 24% conoce de este proceso con anticipación y el 16% obtiene datos, pero con poco tiempo de previsión.

Al momento de calificar la comunicación y transparencia en el pago de la CTS, un 31% de encuestados respondió de manera neutral, otro 31% consideró que es clara la información, el 18% dijo que es muy clara, el 12% sostuvo que es poco clara, y tan solo el 8% mencionó que es muy poco clara. En líneas generales, el 82% de los trabajadores no reciben datos o capacitación de sus empresas sobre la gestión de este beneficio social, mientras que el 18% refiere lo contrario.

