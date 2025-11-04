HOYSuscripcion LR Focus

¿Cómo saber si ya pagaron la CTS de noviembre 2025? Así puedes averiguarlo en BCP, Interbank, BBVA y más bancos del Perú

Los trabajadores del sector privado esperan el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) en noviembre. El plazo límite para su abono es hasta el 15 de este mes.

Trabajadores peruanos podrán recibir el pago de la CTS máximo hasta el 15 de noviembre 2025.
Trabajadores peruanos podrán recibir el pago de la CTS máximo hasta el 15 de noviembre 2025. | Foto: Composición LR/IA.

Muchos trabajadores del sector privado se mantienen a la expectativa por el próximo depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), un beneficio laboral que deberá abonarse durante el mes de noviembre, con fecha límite hasta el 15 del presente mes. Ante ello, resulta fundamental conocer cómo saber si la empresa ya realizó el depósito correspondiente a la segunda CTS del año en la cuenta asignada por cada trabajador.

PUEDES VER: No todos los trabajadores recibirán el segundo pago de la CTS en 2025: ¿quiénes quedan fuera de recibir el beneficio laboral, según Sunafil?

¿Cómo saber si pagaron la CTS de noviembre 2025?

Verificar si tu empleador ya realizó el depósito de la CTS es un proceso rápido y sencillo. Primero, identifica en qué entidad financiera se encuentra tu cuenta de CTS, la cual suele ser la misma donde recibes tu sueldo mensual. Si no lo sabes, puedes consultarlo directamente con el área de Recursos Humanos de tu centro laboral.

Luego, ingresa a la aplicación o página web del banco correspondiente y revisa el apartado de cuentas CTS; allí podrás visualizar el saldo actualizado. Si aún no aparece el monto depositado, es probable que el abono todavía no se haya efectuado.

Por ejemplo, si recibes tus pagos a través del BCP, solo debes ingresar a la aplicación móvil desde tu celular y dirigirte a la opción 'Cuentas'. En ese apartado se mostrarán todas tus cuentas activas y podrás identificar la que figura como 'CTS soles', donde se registrará el depósito correspondiente. En caso de que sea la primera vez que recibirás este beneficio, tu empleador será el encargado de abrir una cuenta de CTS a tu nombre en la entidad financiera elegida, para que allí se realice el abono respectivo.

CTS: ¿quiénes no reciben el pago de la CTS?

  • Los trabajadores bajo el régimen laboral de la microempresa, pues tienen una norma especial, donde se señala que solo tienen vacaciones por un período de 15 días, como beneficio social.
  • Los trabajadores a tiempo parcial o part time.
  • Los trabajadores que tienen menos de un mes de labores.
  • Los trabajadores con Remuneración Integral Anual, pues ya incluye este beneficio.

¿Qué es la CTS?

Según explicó el economista y magíster en Finanzas Fernando Lossio Vargas, actual docente de la Universidad Científica del Sur, a La República, la CTS cumple la función principal de proteger a la persona trabajadora en caso de desempleo.

"Es un beneficio que los trabajadores formales, como parte de su remuneración total, cuya finalidad original es hacer las funciones de un seguro desempleo, es decir, cuando originalmente se creó y se subió en un periodo de desempleo, buscando otro trabajo, pueda sobrevivir a partir de este ahorro que se le ha generado con la figura del CTS", detalló.

