La CTS es un derecho laboral que se paga dos veces al año en Perú. | Foto: Andina

El cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) en el Perú se determina en función del sueldo mensual, la gratificación y el tiempo trabajado durante el semestre. La norma establece que las empresas deben considerar tanto la remuneración fija como las variables, y añadir una sexta parte de la gratificación al sueldo base. Con ese resultado, se multiplica por los meses laborados en el periodo, obteniendo así el monto total que corresponde al trabajador.

En cuanto a los plazos, la legislación indica que las empresas cuentan con fechas específicas para realizar el depósito. El segundo abono de la CTS 2025 debe efectuarse entre el 1 y el 15 de noviembre, garantizando el cumplimiento de este derecho laboral dentro del periodo establecido por la ley.

Cálculo de la CTS: cómo determinar el monto según el sueldo, la gratificación y los meses trabajados en el semestre

Para calcular la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) en el Perú, se toman en cuenta factores como el sueldo mensual, la última gratificación recibida y el tiempo laborado durante el semestre. La fórmula general establece que el monto se obtiene al sumar el sueldo con la sexta parte de la gratificación, dividir el resultado entre 12 y multiplicarlo por los meses efectivamente trabajados.

Para calcular la CTS, sigue estos pasos:

Define tu sueldo mensual: considera el salario base, la asignación familiar y todos los ingresos variables que recibas con frecuencia. Obtén la sexta parte de tu última gratificación: divide el monto de la gratificación entre seis. Suma ambos valores: añade el sueldo mensual y la sexta parte de la gratificación; este será el monto de referencia para el cálculo. Aplica el cálculo final de la CTS: multiplica el monto obtenido por los meses trabajados en el semestre y divide el resultado entre 12.

Si todavía existen dudas sobre el cálculo de a CTS, La República tiene una web que podrá ayudarte de forma inmediata ingresando al siguiente ENLACE.

Fechas de pago de la CTS: plazos oficiales para el primer depósito de noviembre 2025 según la ley laboral peruana

El segundo depósito de la CTS 2025 deberá realizarse entre el 1 y el 15 de noviembre, correspondiente al periodo trabajado entre mayo y octubre de 2025. Durante este plazo, las empresas están obligadas a calcular correctamente el monto y realizar el depósito en la cuenta bancaria designada por el trabajador.

La fecha límite para cumplir con este abono es el sábado 15 de noviembre de 2025, según lo establece la normativa vigente. No obstante, debido a que dicha fecha caerá sábado, las empresas tendrán que realizar el abono hasta el viernes 14 de noviembre. Este pago, junto con el de noviembre, permite que los trabajadores sigan acumulando su fondo de protección económica ante un posible cese laboral.