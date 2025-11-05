HOYSuscripcion LR Focus

¿Cómo calcular el pago de la CTS en noviembre 2025? Fórmula, plazos y ejemplos prácticos para trabajadores

Las empresas privadas deberán depositar la CTS hasta el 15 de noviembre de 2025, según el decreto supremo Nº 001-97-TR.

La CTS es un derecho laboral que se paga dos veces al año en Perú.
El cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) en el Perú se determina en función del sueldo mensual, la gratificación y el tiempo trabajado durante el semestre. La norma establece que las empresas deben considerar tanto la remuneración fija como las variables, y añadir una sexta parte de la gratificación al sueldo base. Con ese resultado, se multiplica por los meses laborados en el periodo, obteniendo así el monto total que corresponde al trabajador.

En cuanto a los plazos, la legislación indica que las empresas cuentan con fechas específicas para realizar el depósito. El segundo abono de la CTS 2025 debe efectuarse entre el 1 y el 15 de noviembre, garantizando el cumplimiento de este derecho laboral dentro del periodo establecido por la ley.

Cálculo de la CTS: cómo determinar el monto según el sueldo, la gratificación y los meses trabajados en el semestre

Para calcular la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) en el Perú, se toman en cuenta factores como el sueldo mensual, la última gratificación recibida y el tiempo laborado durante el semestre. La fórmula general establece que el monto se obtiene al sumar el sueldo con la sexta parte de la gratificación, dividir el resultado entre 12 y multiplicarlo por los meses efectivamente trabajados.

Para calcular la CTS, sigue estos pasos:

  1. Define tu sueldo mensual: considera el salario base, la asignación familiar y todos los ingresos variables que recibas con frecuencia.
  2. Obtén la sexta parte de tu última gratificación: divide el monto de la gratificación entre seis.
  3. Suma ambos valores: añade el sueldo mensual y la sexta parte de la gratificación; este será el monto de referencia para el cálculo.
  4. Aplica el cálculo final de la CTS: multiplica el monto obtenido por los meses trabajados en el semestre y divide el resultado entre 12.

Si todavía existen dudas sobre el cálculo de a CTS, La República tiene una web que podrá ayudarte de forma inmediata ingresando al siguiente ENLACE.

PUEDES VER: Este es el distrito con la mejor calidad de servicio móvil en toda Lima Metropolitana y Callao, según informa Osiptel

lr.pe

Fechas de pago de la CTS: plazos oficiales para el primer depósito de noviembre 2025 según la ley laboral peruana

El segundo depósito de la CTS 2025 deberá realizarse entre el 1 y el 15 de noviembre, correspondiente al periodo trabajado entre mayo y octubre de 2025. Durante este plazo, las empresas están obligadas a calcular correctamente el monto y realizar el depósito en la cuenta bancaria designada por el trabajador.

La fecha límite para cumplir con este abono es el sábado 15 de noviembre de 2025, según lo establece la normativa vigente. No obstante, debido a que dicha fecha caerá sábado, las empresas tendrán que realizar el abono hasta el viernes 14 de noviembre. Este pago, junto con el de noviembre, permite que los trabajadores sigan acumulando su fondo de protección económica ante un posible cese laboral.

Segundo pago de la CTS en Perú iniciará en noviembre de 2025 a nivel nacional: estos son los trabajadores formales que podrán recibir el beneficio

¿Cómo saber si ya pagaron la CTS de noviembre 2025? Así puedes averiguarlo en BCP, Interbank, BBVA y más bancos del Perú

Gratificación y CTS al 100%: trabajadores CAS se movilizarán por aprobación final de ley en el Congreso

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

ONP: Congreso busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados del Sistema Nacional de Pensiones

Sunarp con CAS: promulgan ley que autoriza el pase progresivo al régimen laboral 728

Fonavi devuelve los aportes a estos beneficiarios en 2025: padrón fue aprobado y ya puede ser cobrado en el Banco de la Nación

Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizarán por aprobación final de ley en el Congreso

