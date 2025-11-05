Ficafé 2025: conoce el evento anual que fortalece el sector cafetalero a nivel nacional
La próxima ‘Feria Internacional de Cafés Especiales’ (Ficafé) se realizará del 6 al 9 de noviembre en Chachapoyas, Amazonas, y reunirá más de 60 empresas de 10 regiones que exhibirán productos derivados del café.
La ‘Feria Internacional de Cafés Especiales’ (Ficafé) planea visibilizar la calidad del café peruano y promover la comercialización de sus productos derivados a través de su próximo evento, la ‘IX Feria Internacional de Cafés Especiales’, reafirmando así, su rol como plataforma de desarrollo y fortalecimiento de uno de los sectores con mayor proyección internacional del país.
¿Qué necesitas saber antes de asistir al Ficafé?
La novena edición de la ‘Feria Internacional de Cafés Especiales’ se llevará a cabo desde este 6 al 9 de noviembre en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, en Chachapoyas, Amazonas, con el objetivo de “fortalecer la cadena productiva del café peruano y dinamizar la economía de las regiones cafetaleras”, según una nota de prensa publicada por el Ministerio de la Producción (PRODUCE) en la página oficial del Gobierno.
Anuncio de la novena edición del Ficafé. | Foto: Ministerio de la Producción
El evento congrega a más de 60 micro, pequeñas y medianas empresas cafetaleras de 10 regiones del país y presentará como productos al “café en grano para exportación, café envasado (en grano tostado o molido), derivados y productos con café como ingrediente, además de alimentos complementarios como chocolates, lácteos, snacks saludables, bebidas alcohólicas y no alcohólicas”, según César Quispe, actual ministro de la Producción.
¿Qué actividades se realizarán durante la novena edición del Ficafé?
La ‘IX Feria Internacional de Cafés Especiales’ tiene planificada la realización de actividades paralelas como: Ruedas de Negocio Nacional e Internacional, Exposición de productores, Premio de la Taza de Excelencia, Concurso de Catación y Concurso de Barismo.
Este evento, según Ángel Manero, exministro de Desarrollo Agrario y Riego, permite que el café peruano se continúe desarrollando como producto de creciente reconocimiento internacional. “Perú es un país que compite en el mercado de cafés especiales y de alta calidad; no tenemos un café barato, tenemos un café de excelencia que gana campeonatos y premios internacionales. Hoy podemos decir con orgullo que nuestros productores han demostrado estar a la altura de los mejores del mundo”, indicó.