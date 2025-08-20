Día del Café peruano 2025, el aroma que hace historia: conoce cuál es su origen y los lugares donde podrás degustar de la sabrosa bebida

La producción del café en el Perú alcanzó los 4.2 millones de sacos de 60 kilogramos, lo que deriva en un incremento del 8%, respecto al 2024. | Foto: composición LR/ La República

A menudo, las personas toman una taza de café para darse un respiro de la rutina diaria. ¡Y cómo no! Si al oler el delicioso aroma del grano recién tostado hace que todos tus sentidos se activen y encuentren en cada sorbo una sensación de calma. Es por ello, que el café, con el paso de los años, se ha convertido en uno de los productos más consumidos en el Perú.

¿Cuándo se celebra el Día del Café en Perú?

Esta bebida no solo representa un deleite para el paladar, sino también una tradición que conecta a familias en diversas regiones del país. Ante este panorama, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Minagri), mediante la Resolución Ministerial N° 602-2016-MIDAGRI, estableció que el cuarto viernes de agosto se celebre el Día del Café peruano, para destacar la importancia de este producto en la economía, y claro, promover su consumo a nivel nacional e internacional.

Actividades por el Día del Café peruano 2025

Este 2025, el Día del Café peruano se festejará este 22 de agosto, y más de un establecimiento se une a la celebración. Municipalidades, restaurantes, y centros comerciales ya está preparando una serie de actividades para ofrecer al público y no te lo podrás perder.

El café, con el paso de los años, se ha convertido en uno de los productos más consumidos en el Perú. Foto: La República

“Yo tomo café” , es uno de los eventos que se realizará y tendrá lugar en el boulevard del Centro Comercial La Rambla, en San Borja. Del 21 al 24 de agosto se reunirán 46 organizaciones cafetaleras de diversas regiones productoras del Perú.

, es uno de los eventos que se realizará y tendrá lugar en el boulevard del Centro Comercial La Rambla, en San Borja. Del 21 al 24 de agosto se reunirán 46 organizaciones cafetaleras de diversas regiones productoras del Perú. Feria del Café del Vraem, el Midagri realizará el Coffee Truck del 22 al 24 de agosto en el tradicionalParque Kennedy de Miraflores. El ingreso es totalmente libre. En la actividad participarán 21 pequeños productores del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), llegados de Ayacucho, Cusco y Junín, con cafés especiales tostados y derivados.

XIV Expo Café Villa Rica , se celebrará desde el 21 al 24 de agosto en el Parque de la Exposición, en el Cercado de Lima, con más de 40 productores y microempresas, quienes exhibirán lo mejor de su producción.

, se celebrará desde el 21 al 24 de agosto en el Parque de la Exposición, en el Cercado de Lima, con más de 40 productores y microempresas, quienes exhibirán lo mejor de su producción. Devida participará en Expo café Perú, que se llevará a cabo del 27 al 30 de noviembre en la Casa Prado de Miraflores. Un total de 22 organizaciones cafetaleras de San Martín, Huánuco, Pasco, Junín, Cusco y Puno participarán en este importante encuentro. Los asistentes podrán degustar y adquirir cafés de alta calidad directamente de cooperativas y asociaciones, en un contacto directo con los productores.

participará en Expo café Perú, que se llevará a cabo del 27 al 30 de noviembre en la Casa Prado de Miraflores. Un total de 22 organizaciones cafetaleras de San Martín, Huánuco, Pasco, Junín, Cusco y Puno participarán en este importante encuentro. Los asistentes podrán degustar y adquirir cafés de alta calidad directamente de cooperativas y asociaciones, en un contacto directo con los productores. Coffee Fest Perú Lima 2025 , se llevará a cabo del jueves 11 al sábado 13 de setiembre, en los jardines del Auditorio Principal de la Universidad Nacional Agraria La Molina.

, se llevará a cabo del jueves 11 al sábado 13 de setiembre, en los jardines del Auditorio Principal de la Universidad Nacional Agraria La Molina. VI Festival Cafesazo Peruano . Este evento rendirá homenaje al café peruano el sábado 23 y domingo 24 de agosto en el Parque 3 de Octubre, en Pueblo Libre.

. Este evento rendirá homenaje al café peruano el sábado 23 y domingo 24 de agosto en el Parque 3 de Octubre, en Pueblo Libre. Perú Produce – Fiesta del Café , ofrecerá degustación de tazas de café desde el 22 al 24 de agosto en la Plaza Túpac Amaru, frente al mercado de Magdalena del Mar. Los asistentes tendrán una experiencia única, con coffee party, talleres de métodos de extracción, demostraciones de baristas invitados, degustaciones y venta directa de café de diversas regiones del país.

, ofrecerá degustación de tazas de café desde el 22 al 24 de agosto en la Plaza Túpac Amaru, frente al mercado de Magdalena del Mar. Los asistentes tendrán una experiencia única, con coffee party, talleres de métodos de extracción, demostraciones de baristas invitados, degustaciones y venta directa de café de diversas regiones del país. Café para todos, en el Círculo Militar de Jesús María. Los asistentes disfrutarán este 30 y 31 de agosto del café peruano, además de catas, talleres y shows en vivo con Djs.

Cabe mencionar que no solo Lima realizará ferias donde podrás disfrutar de los mejores sabores de café:

Arequipa, es una de las ciudades que se une a la celebración. Café para Todos, se realizará del 22 al 24 de agosto, en la Plaza de Yanahuara, de 10 a. m. a 9 p. m., con entrada libre. Los asistentes disfrutarán de una fiesta de aromas, sabores y música que une el consumo de café peruano junto con vinos, cacao, panadería, pastelería, arte y más.

Café es uno de los principales productos de agroexportación del Perú

La producción del café en el Perú alcanzó los 4.2 millones de sacos de 60 kilogramos, lo que deriva en un incremento del 8%, respecto al 2024. Los destinos principales son Estados Unidos (27 %), Alemania (19 %) y Bélgica (11 %).

El mercado proyecta un crecimiento anual (CAGR) del 5,3 % al 6,2 % a finales del 2025, lo que equivale a entre US$81 y 97 millones. Cada taza de café peruano refleja un compromiso con la sostenibilidad. En el país, más de 90.000 hectáreas cuentan con certificación orgánica, lo que convierte al Perú en líder mundial en este rubro.