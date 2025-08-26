Un video de TikTok del usuario 'casacafeína', grabado en el 'Festival cafesazo peruano', desató debate en redes sociales. El clip, que suma más de 9.000 reacciones y 2.000 comentarios, muestra a distintos asistentes defendiendo con firmeza que el café debe tomarse sin azúcar. Las respuestas, entre bromas y convicción, abrieron la conversación sobre la forma “correcta” de disfrutar esta bebida.

Durante la feria, dedicada a promover el café de especialidad peruano, el entrevistador planteó una sola pregunta a cada participante: ¿Se debe tomar café con azúcar o sin ella? Las respuestas, casi unánimes, dejaron en claro que, para muchos amantes del café, añadirle azúcar es visto como un error, e incluso un sacrilegio.

El video viral en TikTok de Casa Cafeína

El clip comienza con una joven que, al ser consultada, respondió sin dudar: “Sin azúcar, si no es un pecado. Con azúcar no es café”. Su declaración, acompañada de una risa, marcó el tono del video y generó gran cantidad de reacciones entre los usuarios de TikTok.

En otro punto del festival, el entrevistador se acercó a un joven que atendía un puesto de café. A la misma pregunta, este respondió con seguridad: “Sin, siempre sin”. La escena se repitió con otro asistente, quien contestó con naturalidad: “Sin azúcar pues”. Las respuestas rápidas y seguras reflejaron la preferencia generalizada en el evento.

Café de especialidad y orgullo peruano

Uno de los momentos más comentados fue el de una joven barista que atendía otro stand. Con tono firme, afirmó: “Obviamente café de especialidad tiene que ser sin azúcar”. Sus palabras reforzaron la idea de que el consumo del café peruano busca resaltar su calidad natural, sin aditivos que alteren su sabor original.

El entrevistador también habló con un hombre mayor y con otro joven, quienes coincidieron en señalar que el café debía tomarse sin azúcar. Esta unanimidad generó debate en los comentarios del video, donde algunos usuarios coincidieron con los entrevistados, mientras que otros defendieron que agregar azúcar es una cuestión de gusto personal.