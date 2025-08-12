HOYSuscripcion LR Focus

80% de clientes de internet fijo de Integratel Perú ya navega con fibra óptica al hogar

Este avance en conectividad permite velocidades superiores y conexiones estables, favoreciendo el uso de servicios como televisión en 4K, educación virtual y teletrabajo sin interrupciones.

Además, Movistar recibió el reconocimiento de "Mejor red de internet del Perú" por Ookla®. Fuente: Difusión.

Integratel Perú, que opera bajo la marca Movistar, informó que tres de cada cuatro de sus clientes de internet fijo ya navegan mediante fibra óptica al hogar, el estándar más avanzado en conectividad residencial. Esto representa a más de 1.1 millones de familias a nivel nacional que acceden a velocidades de navegación superiores, conexiones estables y servicios de alta demanda, como televisión en 4K, educación virtual y teletrabajo sin interrupciones.

A este avance se suma el reconocimiento a Movistar Fibra como la “Mejor red de internet del Perú”, otorgado por los Speedtest Awards del primer semestre de 2025 de Ookla®, líder global en pruebas de velocidad y diagnóstico de redes.

Con este crecimiento, Integratel Perú consolida su liderazgo en fibra óptica al hogar con una participación de mercado del 28.5%, de acuerdo con cifras del regulador Osiptel en el primer trimestre 2025.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

