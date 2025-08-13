Perú tiene el segundo internet fijo más rápido de Sudamérica

Que tus series carguen cada vez más rápido o la velocidad de descarga para tus archivos ya no sea un impedimento; no es una simple coincidencia. La conectividad en Perú ha dado un gran salto calificando en el puesto 22 de velocidades de banda ancha fija a nivel mundial.

Y es que de acuerdo al último reporte de Speedtest Global Index ® , Perú continúa avanzando en términos de velocidad de navegación. Es más —solo en Sudamérica—, es el segundo país con mejor conexión, solo por detrás de Chile.

Más acercamiento, mejor conectividad

Este resultado es un reflejo del avance en infraestructura de telecomunicaciones, así como también el desarrollo continúo en cobertura, velocidad y experiencia del usuario. Los datos publicados por Ookla®, recalcan esta posición: la velocidad media de descarga del internet fijo en Perú alcanzó los 216.25 Mbps.

Pero dentro de todo ello, destaca un factor clave. Movistar es quién ha desplegado una estrategia de migración tecnológica y mejora en la calidad de servicio. Es precisamente su fibra óptica la que fue reconocida como la “Mejor red de internet del Perú” por parte de Ookla® y sus Speedtest Awards, reconocidos a nivel internacional como uno de los más prestigiosos galardones para los proveedores de servicios de internet.

Movistar fue reconocida por Ookla® con el premio a la “Mejor red de internet del Perú”.

A la par, Ookla® otorgó a Movistar el premio a “Mejor experiencia de video por internet”.

La empresa destacó en:

Velocidades promedio de carga y descarga

Baja latencia

Estabilidad en video streaming

Conectividad en el país

Durante el foro “Avances y perspectivas del internet fijo para el desarrollo del Perú”, diversas autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y representantes del sector empresarial destacaron la urgente necesidad de extender los beneficios de la conectividad a más regiones del país.

Después de todo, la mejora en la calidad de internet no solo representa una ventaja técnica, sino también una oportunidad real para impulsar el desarrollo económico, facilitar el acceso a la educación y salud digital.

Bajo este nuevo panorama, el Perú no solo mejora su posición frente a sus vecinos en la región, sino que consolida su avance hacia un ecosistema digital preparado para los desafíos del futuro.

