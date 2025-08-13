HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva
¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     ¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     ¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     
Sociedad

Perú tiene el segundo internet fijo más rápido de Sudamérica

El avance en infraestructura y fibra óptica sitúa a Perú como segundo en Sudamérica en velocidad de internet fijo.

Perú avanza en infraestructura y velocidad, posicionándose como el segundo país con mejor internet fijo. Fuente: Difusión.
Perú avanza en infraestructura y velocidad, posicionándose como el segundo país con mejor internet fijo. Fuente: Difusión.

Que tus series carguen cada vez más rápido o la velocidad de descarga para tus archivos ya no sea un impedimento; no es una simple coincidencia. La conectividad en Perú ha dado un gran salto calificando en el puesto 22 de velocidades de banda ancha fija a nivel mundial.

Y es que de acuerdo al último reporte de Speedtest Global Index ® , Perú continúa avanzando en términos de velocidad de navegación. Es más —solo en Sudamérica—, es el segundo país con mejor conexión, solo por detrás de Chile.

Más acercamiento, mejor conectividad

Este resultado es un reflejo del avance en infraestructura de telecomunicaciones, así como también el desarrollo continúo en cobertura, velocidad y experiencia del usuario. Los datos publicados por Ookla®, recalcan esta posición: la velocidad media de descarga del internet fijo en Perú alcanzó los 216.25 Mbps.

Pero dentro de todo ello, destaca un factor clave. Movistar es quién ha desplegado una estrategia de migración tecnológica y mejora en la calidad de servicio. Es precisamente su fibra óptica la que fue reconocida como la “Mejor red de internet del Perú” por parte de Ookla® y sus Speedtest Awards, reconocidos a nivel internacional como uno de los más prestigiosos galardones para los proveedores de servicios de internet.

<em>Movistar fue reconocida por Ookla® con el premio a la “Mejor red de internet del Perú”.</em>

Movistar fue reconocida por Ookla® con el premio a la “Mejor red de internet del Perú”.

A la par, Ookla® otorgó a Movistar el premio a “Mejor experiencia de video por internet”.

La empresa destacó en:

  • Velocidades promedio de carga y descarga
  • Baja latencia
  • Estabilidad en video streaming

Conectividad en el país

Durante el foro “Avances y perspectivas del internet fijo para el desarrollo del Perú”, diversas autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y representantes del sector empresarial destacaron la urgente necesidad de extender los beneficios de la conectividad a más regiones del país.

Después de todo, la mejora en la calidad de internet no solo representa una ventaja técnica, sino también una oportunidad real para impulsar el desarrollo económico, facilitar el acceso a la educación y salud digital.

Bajo este nuevo panorama, el Perú no solo mejora su posición frente a sus vecinos en la región, sino que consolida su avance hacia un ecosistema digital preparado para los desafíos del futuro.

[CONTENIDO PATROCINADO]

Notas relacionadas
80% de clientes de internet fijo de Integratel Perú ya navega con fibra óptica al hogar

80% de clientes de internet fijo de Integratel Perú ya navega con fibra óptica al hogar

LEER MÁS
Integratel, ex Telefónica del Perú, nombra a su nuevo gerente general y renueva su estructura organizativa

Integratel, ex Telefónica del Perú, nombra a su nuevo gerente general y renueva su estructura organizativa

LEER MÁS
MTC e Integratel, aliados para acelerar la adopción de las últimas tecnologías de conectividad

MTC e Integratel, aliados para acelerar la adopción de las últimas tecnologías de conectividad

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

LEER MÁS
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
Adulta mayor de 78 años sufre abuso sexual en Apurímac por parte de un familiar: agresor huyó a Lima

Adulta mayor de 78 años sufre abuso sexual en Apurímac por parte de un familiar: agresor huyó a Lima

LEER MÁS
Camión se vuelca tras chocar con bus en Ancón: accidente deja un herido y caos vehicular en la Panamericana Norte

Camión se vuelca tras chocar con bus en Ancón: accidente deja un herido y caos vehicular en la Panamericana Norte

LEER MÁS
Trabajador de restaurante en San Isidro filmaba con celular a mujeres en el baño: fue despedido tras denuncia

Trabajador de restaurante en San Isidro filmaba con celular a mujeres en el baño: fue despedido tras denuncia

LEER MÁS
Docentes marcharán hacia el Congreso el próximo 20 de agosto por aumento de sus pensiones

Docentes marcharán hacia el Congreso el próximo 20 de agosto por aumento de sus pensiones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ruth Benavides Vargas será presidenta del Jurado Electoral Especial del Callao en las elecciones 2026

Corte de agua en Lima HOY: distritos y zonas afectadas por trabajos de Sedapal

El descubrimiento de un enorme yacimiento de oro en Europa que le pertenece a un solo país: podría ser líder en el futuro

Sociedad

Corte de agua en Lima HOY: distritos y zonas afectadas por trabajos de Sedapal

Censos Nacionales 2025: El INEI reporta más de 2 millones de viviendas censadas en su primera semana

Así avanza la Línea 2 del Metro de Lima: la nueva estación estará a pocos metros de Gamarra

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Ruth Benavides Vargas será presidenta del Jurado Electoral Especial del Callao en las elecciones 2026

Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo tras ordenarse 5 meses de prisión preventiva

Martín Vizcarra: Poder Judicial dicta cinco meses de prisión preventiva contra expresidente por presuntas coimas en obras

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota