HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho
Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     
Política

Mario Vizcarra, Keiko Fujimori, López Aliaga y más: los candidatos presidenciales que iran al CADE 2025

El CADE Ejecutivos 2025 se llevará a cabo del 4 al 6 de noviembre en Lima, con empresarios y políticos que debatirán propuestas para el país.

Líderes de Renovación Popular, Fuerza Popular y Perú Primero estarán en el CADE 2025 | Composición: Omar Neyra / Foto: LR.
Líderes de Renovación Popular, Fuerza Popular y Perú Primero estarán en el CADE 2025 | Composición: Omar Neyra / Foto: LR.

El CADE Ejecutivos 2025 ha anunciado su próxima edición. Entre el 4 y el 6 de noviembre, empresarios y políticos se reunirán en el Centro de Convenciones de Lima para compartir sus visiones sobre el país. A pocos meses de las elecciones generales de 2026, seis figuras voceadas como posibles candidatos presidenciales participarán como ponentes en esta edición: Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Mario Vizcarra, Carlos Álvarez, Alfonso López-Chau y César Acuña.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Su selección no ha sido arbitraria. Los mencionados como precandidatos fueron elegidos a partir de un promedio simple de los resultados publicados por las principales encuestadoras nacionales, entre ellas el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), cuya encuesta mensual es difundida por este diario. Además, otro criterio considerado fue que las figuras seleccionadas pertenezcan a partidos políticos inscritos en el padrón electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

TE RECOMENDAMOS

CONFIANZA CANTADA Y LITIGIOS, PERDEDORES Y GANADORES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Informe de balística concluye que Eduardo Ruiz falleció de un disparo "por rebote"

lr.pe

Estas personalidades políticas participarán en el denominado “Bloque Electoral”, donde deberán exponer sus propuestas para enfrentar los principales problemas del país, como la inseguridad, la desigualdad y la crisis de gobernabilidad. Se prevé que el orden de intervención de los seis precandidatos sea definido mediante sorteo.

Además de los precandidatos presidenciales, figuras internacionales también fueron invitadas a participar en el evento. Entre ellas destacan Javier Milei, presidente de Argentina, y María Corina Machado, líder opositora al gobierno de Nicolás Maduro, quienes figuran entre los principales invitados del foro.

PUEDES VER: José Domingo Pérez: ANC del Ministerio Público abre proceso disciplinario contra fiscal por el caso Cócteles

lr.pe

José Jerí y otros políticos nacionales también participarán en el CADE 2025

El presidente del Perú también tendrá participación en este foro empresarial. Según el cronograma oficial del evento, José Jerí ofrecerá las palabras de apertura en la jornada inaugural de esta reunión política y empresarial. Asimismo, Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso y militante de Fuerza Popular, moderará una de las charlas del encuentro.

PUEDES VER: Generación Z convoca a nueva marcha para este 25 de octubre tras asesinato de Eduardo Ruiz

lr.pe

La presencia de Jerí en el CADE 2025 se da tras la salida de Dina Boluarte del poder el pasado 10 de octubre, luego de ser vacada por el Congreso de la República. Previamente, la exmandataria había confirmado su participación en el evento, también con la intención de inaugurarlo. Su presencia había sido cuestionada por analistas que criticaban su baja aprobación ciudadana y su incapacidad para tender puentes entre el sector empresarial y el ámbito político.

Notas relacionadas
Javier Milei llegará a Perú por CADE 2025 y responderá: ¿por qué fracasan los gobiernos?

Javier Milei llegará a Perú por CADE 2025 y responderá: ¿por qué fracasan los gobiernos?

LEER MÁS
Dina Boluarte abrirá el CADE 2025 pese a su baja aprobación y cuestionamientos

Dina Boluarte abrirá el CADE 2025 pese a su baja aprobación y cuestionamientos

LEER MÁS
Ministro de Economía presentará propuestas para mejorar el financiamiento del sistema de salud en CADE Salud 2025

Ministro de Economía presentará propuestas para mejorar el financiamiento del sistema de salud en CADE Salud 2025

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Informe de balística concluye que Eduardo Ruiz falleció de un disparo "por rebote"

Informe de balística concluye que Eduardo Ruiz falleció de un disparo "por rebote"

LEER MÁS
Sinadef registra 54 homicidios durante el Gobierno de José Jerí: incluye el asesinato de Eduardo Ruiz el 15 de octubre

Sinadef registra 54 homicidios durante el Gobierno de José Jerí: incluye el asesinato de Eduardo Ruiz el 15 de octubre

LEER MÁS
Caso Trvko: PNP cambia versión y llama “héroe” a Luis Magallanes, policía que disparó

Caso Trvko: PNP cambia versión y llama “héroe” a Luis Magallanes, policía que disparó

LEER MÁS
JNJ no repone a Delia Espinoza como fiscal de la Nación y se niega a cumplir fallo del Poder Judicial

JNJ no repone a Delia Espinoza como fiscal de la Nación y se niega a cumplir fallo del Poder Judicial

LEER MÁS
Delia Espinoza iniciará acciones legales contra la JNJ y señala irregularidades: "Estamos yendo hacia una dictadura"

Delia Espinoza iniciará acciones legales contra la JNJ y señala irregularidades: "Estamos yendo hacia una dictadura"

LEER MÁS
Generación Z convoca a nueva marcha para este 25 de octubre tras asesinato de Eduardo Ruiz

Generación Z convoca a nueva marcha para este 25 de octubre tras asesinato de Eduardo Ruiz

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025