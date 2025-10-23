Mario Vizcarra, Keiko Fujimori, López Aliaga y más: los candidatos presidenciales que iran al CADE 2025

Líderes de Renovación Popular, Fuerza Popular y Perú Primero estarán en el CADE 2025 | Composición: Omar Neyra / Foto: LR.

El CADE Ejecutivos 2025 ha anunciado su próxima edición. Entre el 4 y el 6 de noviembre, empresarios y políticos se reunirán en el Centro de Convenciones de Lima para compartir sus visiones sobre el país. A pocos meses de las elecciones generales de 2026, seis figuras voceadas como posibles candidatos presidenciales participarán como ponentes en esta edición: Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Mario Vizcarra, Carlos Álvarez, Alfonso López-Chau y César Acuña.

Su selección no ha sido arbitraria. Los mencionados como precandidatos fueron elegidos a partir de un promedio simple de los resultados publicados por las principales encuestadoras nacionales, entre ellas el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), cuya encuesta mensual es difundida por este diario. Además, otro criterio considerado fue que las figuras seleccionadas pertenezcan a partidos políticos inscritos en el padrón electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Estas personalidades políticas participarán en el denominado “Bloque Electoral”, donde deberán exponer sus propuestas para enfrentar los principales problemas del país, como la inseguridad, la desigualdad y la crisis de gobernabilidad. Se prevé que el orden de intervención de los seis precandidatos sea definido mediante sorteo.

Además de los precandidatos presidenciales, figuras internacionales también fueron invitadas a participar en el evento. Entre ellas destacan Javier Milei, presidente de Argentina, y María Corina Machado, líder opositora al gobierno de Nicolás Maduro, quienes figuran entre los principales invitados del foro.

José Jerí y otros políticos nacionales también participarán en el CADE 2025

El presidente del Perú también tendrá participación en este foro empresarial. Según el cronograma oficial del evento, José Jerí ofrecerá las palabras de apertura en la jornada inaugural de esta reunión política y empresarial. Asimismo, Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso y militante de Fuerza Popular, moderará una de las charlas del encuentro.

La presencia de Jerí en el CADE 2025 se da tras la salida de Dina Boluarte del poder el pasado 10 de octubre, luego de ser vacada por el Congreso de la República. Previamente, la exmandataria había confirmado su participación en el evento, también con la intención de inaugurarlo. Su presencia había sido cuestionada por analistas que criticaban su baja aprobación ciudadana y su incapacidad para tender puentes entre el sector empresarial y el ámbito político.