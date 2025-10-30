¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en noviembre? Consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes vía Banco de la Nación
Son miles los adultos mayores que esperan acceder al cobro del pago del Fonavi 2025 para el mes de noviembre. Revisa si estás en la lista únicamente con tu DNI.
Miles de peruanos que contribuyeron al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) durante su vida laboral esperan con expectativa la devolución de sus aportes. Este proceso, impulsado por el Gobierno, busca resarcir a los exaportantes que cumplieron con sus obligaciones y ahora desean recuperar su dinero a través del Banco de la Nación.
En ese sentido, es clave conocer si ya formas parte de los padrones aprobados en 2025, especialmente durante el mes de noviembre. Para averiguarlo, solo necesitas tu Documento Nacional de Identidad (DNI) y seguir unos simples pasos. A continuación, te explicamos cómo hacer la consulta y revisar si accedes al cobro.
Consulta Fonavi 2025: verifica con tu DNI si estás en la lista de devolución
Consulta con tu número de DNI de forma totalmente gratis si eres beneficiario del Fonavi para que puedas cobrar en el mes de noviembre:
- Ingresa a la página oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi (clic aquí).
- Luego, ingresa tu número de DNI (existen otros documentos por si no tiene el DNI).
- Luego debe ingresar el código captcha.
- Y al finalizar en 'Consultar'.
¿Cómo cobrar el Fonavi?
Quienes fueron exaportantes al Fonavi y ya han sido validados en alguno de los padrones oficiales, ya sea por listas anteriores o por grupos de reintegro, deben acudir personalmente a una agencia del Banco de la Nación con su DNI en mano. La entrega del dinero se realiza de manera presencial y bajo estrictas medidas de seguridad, con el objetivo de asegurar que cada fonavista reciba su devolución sin contratiempos.
¿Cuál fue el propósito del Fonavi en el Perú?
El Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) fue una herramienta creada en el Perú con el propósito de reunir aportes económicos destinados al desarrollo de proyectos de vivienda social. Su principal finalidad era facilitar el acceso a una vivienda digna para los sectores de la población con menos recursos.