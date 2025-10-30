HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     
Economía

¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en noviembre? Consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes vía Banco de la Nación

Son miles los adultos mayores que esperan acceder al cobro del pago del Fonavi 2025 para el mes de noviembre. Revisa si estás en la lista únicamente con tu DNI.

Más de 2 millones de peruanos aportaron al Fonavi antes de su desactivación en 1998. Foto: composiciónLR/Andina/Fonavi
Más de 2 millones de peruanos aportaron al Fonavi antes de su desactivación en 1998. Foto: composiciónLR/Andina/Fonavi

Miles de peruanos que contribuyeron al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) durante su vida laboral esperan con expectativa la devolución de sus aportes. Este proceso, impulsado por el Gobierno, busca resarcir a los exaportantes que cumplieron con sus obligaciones y ahora desean recuperar su dinero a través del Banco de la Nación.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En ese sentido, es clave conocer si ya formas parte de los padrones aprobados en 2025, especialmente durante el mes de noviembre. Para averiguarlo, solo necesitas tu Documento Nacional de Identidad (DNI) y seguir unos simples pasos. A continuación, te explicamos cómo hacer la consulta y revisar si accedes al cobro.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO Y GALARRETA EN LA PLANCHA Y RENIEC COMETE EL ERROR DEL AÑO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Fonavi: devolución a lista 22 será a fines de diciembre y cobrarán beneficiarios mayores de 65 años

lr.pe

Consulta Fonavi 2025: verifica con tu DNI si estás en la lista de devolución

Consulta con tu número de DNI de forma totalmente gratis si eres beneficiario del Fonavi para que puedas cobrar en el mes de noviembre:

  • Ingresa a la página oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi (clic aquí).
  • Luego, ingresa tu número de DNI (existen otros documentos por si no tiene el DNI).
  • Luego debe ingresar el código captcha.
  • Y al finalizar en 'Consultar'.

PUEDES VER: Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

lr.pe

¿Cómo cobrar el Fonavi?

Quienes fueron exaportantes al Fonavi y ya han sido validados en alguno de los padrones oficiales, ya sea por listas anteriores o por grupos de reintegro, deben acudir personalmente a una agencia del Banco de la Nación con su DNI en mano. La entrega del dinero se realiza de manera presencial y bajo estrictas medidas de seguridad, con el objetivo de asegurar que cada fonavista reciba su devolución sin contratiempos.

¿Cuál fue el propósito del Fonavi en el Perú?

El Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) fue una herramienta creada en el Perú con el propósito de reunir aportes económicos destinados al desarrollo de proyectos de vivienda social. Su principal finalidad era facilitar el acceso a una vivienda digna para los sectores de la población con menos recursos.

Notas relacionadas
Fonavi: devolución a lista 22 será a fines de diciembre y cobrarán beneficiarios mayores de 65 años

Fonavi: devolución a lista 22 será a fines de diciembre y cobrarán beneficiarios mayores de 65 años

LEER MÁS
Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Fonavi: cómo saber con tu DNI si tienes un pago pendiente que será devuelto en octubre

Fonavi: cómo saber con tu DNI si tienes un pago pendiente que será devuelto en octubre

LEER MÁS
Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

LEER MÁS
SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

LEER MÁS
Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
SBS: siete nuevas entidades financieras y tres billeteras digitales calientan su ingreso a Perú, ¿a quiénes apuntan y en qué beneficia?

SBS: siete nuevas entidades financieras y tres billeteras digitales calientan su ingreso a Perú, ¿a quiénes apuntan y en qué beneficia?

LEER MÁS
Retiro de ONP: presentan proyecto de ley para retirar hasta 4 UIT

Retiro de ONP: presentan proyecto de ley para retirar hasta 4 UIT

LEER MÁS
¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

LEER MÁS
Hijos mayores de 18 años de afiliados y jubilados de la ONP pueden cobrar pensión por orfandad si cumplen este requisito

Hijos mayores de 18 años de afiliados y jubilados de la ONP pueden cobrar pensión por orfandad si cumplen este requisito

LEER MÁS
Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Extorsiones ponen en jaque al sistema microfinanciero de Perú: podrían cerrar 250 agencias y dejar sin crédito 500.000 emprendedores

Extorsiones ponen en jaque al sistema microfinanciero de Perú: podrían cerrar 250 agencias y dejar sin crédito 500.000 emprendedores

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Economía

SBS: siete nuevas entidades financieras y tres billeteras digitales calientan su ingreso a Perú, ¿a quiénes apuntan y en qué beneficia?

Cronograma de pagos de noviembre 2025 vía Banco de la Nación: fechas para pensionistas y trabajadores públicos durante todo el mes

Retiro AFP 2025: solución para la solicitud denegada y cómo saber si te han rechazado el pago de las 4 UIT

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025