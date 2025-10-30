HOYSuscripcion LR Focus

Arequipa: cuestionan aprobación de proyectos mineros sin consulta popular

Congresista Jaime Quito señala que, además de Tía María, otras comunidades en Cotahuasi también serían afectadas.


Operaciones podrían provocar hundimiento e inundaciones, afectando decenas de hectáreas de cultivo.
Operaciones podrían provocar hundimiento e inundaciones, afectando decenas de hectáreas de cultivo.

El congresista Jaime Quito expresó su malestar por la aprobación de proyectos mineros sin previa consulta popular. Asimismo, cuestionó que las autorizaciones que favorecieron a la minera Southern se concedieron tras la vacancia de Dina Boluarte, es decir cuando no se contaba con un gabinete ministerial.

“Arequipa está siendo afectada por todos lados por esta empresa y lo peor es que no están respetando la ley. En el caso de Valle de Tambo son 15 mil hectáreas de agricultura que serán afectadas, además, la zona a Chaucalla, en La Unión, resultará inundada", manifestó Quito.

Caso Valle de Tambo

Quito aseguró que el la otorgación de licencia de explotación del tajo Tía María presenta una serie de vicios. "Dina Boluarte ya lo tenía listo (el documento) y, en plena crisis , lo sacaron a la luz en favor de Southern", enfatizó.

Según mencionó, el Ministerio de Energía y Minas estaría pasando por alto ciertas irregularidades, tales como el estudio de impacto ambiental en estado caducado o el uso sin autorización del agua. "Rechazamos el gobierno de Jerí, que es donde se ha dado esta resolución", acotó Quito.

En esa línea, lamentó que la licencia social para operar haya perdido poder porque las leyes "están mal estructuradas".

Caso Cotahuasi

Luego de que el Ministerio de Energía y Minas aprobara el estudio de impacto ambiental de la Central Hidroeléctrica OCO 2010, gran parte de la población expresó su oposición de forma energética. Ellos temen la afectación irreversible del ecosistema del camarón, debido a que se interrumpe su ciclo biológico. En este caso, la financista también sería Southern.

De acuerdo al análisis del congresista, estas operaciones podrían provocar hundimiento e inundaciones en el poblado de Chaucalla, donde decenas de hectáreas de cultivo resultarían seriamente afectadas.

"Hay una carta fianza donde dice que la Hidroeléctrica OCO será financiada por Southern", afirmó el parlamentario, quien sospecha que la energía extraída será usada también en las operaciones de Tía María y La Tapa.

Según Jaime Quito, los mapas y proyectos de la hidroeléctrica involucran el sector Chaucalla, pese a que la empresa ha indicado lo contrario en sus comunicados oficiales. "Queremos denunciar esto y demostrar que en nuestro país no hay ningún cambio; muy por el contrario, todo sigue igual", aseguró.

