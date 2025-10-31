HOYSuscripcion LR Focus

Trasladan a Lima los restos de las víctimas del accidente aéreo en la Planta de Gas Malvinas

Los cuerpos serán entregados a sus familias. Mientras tanto, la empresa Pluspetrol informó que se investigan las causas del accidente en La Convención.

Familiares y amigos lamentaron pérdida de tripulación. Foto: composición LR.
Familiares y amigos lamentaron pérdida de tripulación. Foto: composición LR.

Se conocieron las identidades de los tres tripulantes que perdieron la vida en el accidente aéreo ocurrido el pasado miércoles 29 de octubre en la zona de la Planta de Gas Natural Malvinas, distrito de Megantoni, provincia de La Convención (Cusco).

Según las primeras versiones, la aeronave de la empresa Helisur —que brindaba servicios de apoyo logístico a la compañía Pluspetrol— habría sufrido una falla en el motor principal mientras realizaba maniobras de transporte de carga, lo que provocó su caída inmediata.

lr.pe

Las víctimas fueron identificadas como Jovan Cervera Gálvez (copiloto), Gualberto García Delgado (ingeniero de vuelo) y Boris Omar Bellina Montoro (piloto), quien habría sido rescatado con vida, pero falleció horas después debido a la gravedad de sus heridas.

Personal de rescate recuperó los cuerpos y trasladarlos a una base aérea cercana. Posteriormente, los restos fueron llevados a Lima, sus familiares llegaron hasta La Convención para recibir los cuerpos de sus seres queridos.

Pérdidas irreparables

Tras conocerse la noticia, allegados y compañeros de trabajo expresaron sus condolencias en redes sociales, resaltando la calidad humana de los fallecidos con mensajes que recordaron al profesional, amigo, compañero, padre, hijo y hermano.

Jovan Cervera Gálvez (49) era un piloto con amplia experiencia en vuelos comerciales y operaciones en zonas de difícil acceso de la Amazonía peruana. Integrante de las Fuerzas Armadas, era reconocido por su profesionalismo y compromiso con la seguridad aérea.

Gualberto García Delgado (40), ingeniero de vuelo, contaba con varios años de experiencia en mantenimiento y operaciones de carga, y era recordado como un técnico meticuloso y dedicado. Compañero leal y solidario, también perteneció a las Fuerzas Armadas.

Por su parte, Boris Bellina Montoro (64), natural de Carhuaz (Áncash) era el más experimentado de la tripulación, formaba parte de una generación dorada de aviadores nacionales.

Investigaciones

Hasta el cierre de esta edición, Pluspetrol emitió un breve comunicado en el que lamentó el suceso y aseguró que se están tomando acciones para esclarecer las causas del accidente. La empresa mantiene el caso bajo reserva.

En tanto, la Fiscalía y la Dirección General de Aeronáutica Civil continúan con las investigaciones correspondientes.

