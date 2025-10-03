HOYSuscripcion LR Focus

Estos son los megaproyectos con los que Perú busca impulsar el turismo nacional: destaca el moderno Teleférico de Choquequirao

Entre los proyectos destacados se encuentran el Teleférico de Choquequirao y el Corredor Turístico Nororiental, que mejorarán el acceso a atractivos y potenciarán el flujo de visitantes, según el Mincetur.

Perú alista nuevos megaproyectos como el nuevo Teleférico de Choquequirao en el Cusco.
Perú alista nuevos megaproyectos como el nuevo Teleférico de Choquequirao en el Cusco.

El Perú ha puesto en marcha una ambiciosa estrategia de desarrollo turístico que contempla una inversión superior a los S/ 2.400 millones para la ejecución de cuatro megaproyectos clave ubicados en ciertas regiones. Así lo dio a conocer la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, quien destacó que esta iniciativa busca posicionar al Perú como un destino competitivo en el escenario internacional.

Esta nueva apuesta por el turismo no solo apunta a mejorar la infraestructura, sino también a diversificar la oferta y dinamizar las economías locales vinculadas al sector. Son 4 megaobras que próximamente contribuirán con el aumento del turismo nacional.

Perú alista nuevos megaproyectos que reforzarán el turismo nacional

El Gobierno ha anunciado una inversión superior a S/ 2,400 millones destinada a la ejecución de cuatro megaproyectos turísticos que buscan fortalecer la infraestructura del sector y mejorar la competitividad del Perú como destino internacional. Estas iniciativas, consideradas estratégicas, están orientadas a descentralizar la actividad turística y dinamizar el flujo de visitantes tanto nacionales como extranjeros hacia diversas regiones del país.

  • El Teleférico de Choquequirao es uno de los proyectos más esperados. Permitirá un acceso más ágil y seguro a este complejo arqueológico ubicado entre Cusco y Apurímac, reduciendo significativamente el tiempo y dificultad del viaje, y proyectándose como un nuevo atractivo de clase mundial que complemente la ruta hacia Machu Picchu.
  • El proyecto Turismo Arequipa–Valle del Colca busca mejorar la infraestructura y los servicios turísticos en uno de los cañones más profundos del mundo, promoviendo el desarrollo sostenible de comunidades locales y fortaleciendo la oferta cultural, natural y gastronómica de la región.
  • La iniciativa Playas del Norte se enfocará en poner en valor los balnearios de Piura, Tumbes y Lambayeque mediante obras de acceso, saneamiento, señalización y promoción turística, con el objetivo de consolidar esta zona como un destino de sol y playa de referencia en Sudamérica.
  • El Corredor Turístico Nororiental integrará diversas regiones como Amazonas, San Martín, La Libertad y Cajamarca, potenciando rutas que conectan destinos arqueológicos, naturales y culturales, y fomentando circuitos turísticos sostenibles que generen mayores oportunidades económicas para las poblaciones locales.
