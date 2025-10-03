Estos son los megaproyectos con los que Perú busca impulsar el turismo nacional: destaca el moderno Teleférico de Choquequirao

Perú alista nuevos megaproyectos como el nuevo Teleférico de Choquequirao en el Cusco. | Foto: Andina.

El Perú ha puesto en marcha una ambiciosa estrategia de desarrollo turístico que contempla una inversión superior a los S/ 2.400 millones para la ejecución de cuatro megaproyectos clave ubicados en ciertas regiones. Así lo dio a conocer la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, quien destacó que esta iniciativa busca posicionar al Perú como un destino competitivo en el escenario internacional.

Esta nueva apuesta por el turismo no solo apunta a mejorar la infraestructura, sino también a diversificar la oferta y dinamizar las economías locales vinculadas al sector. Son 4 megaobras que próximamente contribuirán con el aumento del turismo nacional.

Perú alista nuevos megaproyectos que reforzarán el turismo nacional

El Gobierno ha anunciado una inversión superior a S/ 2,400 millones destinada a la ejecución de cuatro megaproyectos turísticos que buscan fortalecer la infraestructura del sector y mejorar la competitividad del Perú como destino internacional. Estas iniciativas, consideradas estratégicas, están orientadas a descentralizar la actividad turística y dinamizar el flujo de visitantes tanto nacionales como extranjeros hacia diversas regiones del país.

El Teleférico de Choquequirao es uno de los proyectos más esperados. Permitirá un acceso más ágil y seguro a este complejo arqueológico ubicado entre Cusco y Apurímac, reduciendo significativamente el tiempo y dificultad del viaje, y proyectándose como un nuevo atractivo de clase mundial que complemente la ruta hacia Machu Picchu.

El proyecto Turismo Arequipa–Valle del Colca busca mejorar la infraestructura y los servicios turísticos en uno de los cañones más profundos del mundo, promoviendo el desarrollo sostenible de comunidades locales y fortaleciendo la oferta cultural, natural y gastronómica de la región.

La iniciativa Playas del Norte se enfocará en poner en valor los balnearios de Piura, Tumbes y Lambayeque mediante obras de acceso, saneamiento, señalización y promoción turística, con el objetivo de consolidar esta zona como un destino de sol y playa de referencia en Sudamérica.