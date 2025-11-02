HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
UCV va por el último cupo a la Liga 1 tras empatar con Unión Comercio
UCV va por el último cupo a la Liga 1 tras empatar con Unión Comercio     UCV va por el último cupo a la Liga 1 tras empatar con Unión Comercio     UCV va por el último cupo a la Liga 1 tras empatar con Unión Comercio     
Economía

Todo lo que debes saber sobre el retiro AFP 2025: cronograma, fechas de deposito y cómo saber a cuál perteneces solo con tu DNI

Conoce el cronograma oficial del retiro AFP 2025, las fechas de pago según tu DNI y cómo consultar en qué Administradora de Fondos de Pensiones estás afiliado.

El retiro AFP 2025 permite solicitar hasta S/21.400, equivalente a 4 UIT, según la ley vigente. Foto: composiciónLR/Andina
El retiro AFP 2025 permite solicitar hasta S/21.400, equivalente a 4 UIT, según la ley vigente. Foto: composiciónLR/Andina

Desde octubre de 2025, los afiliados al Sistema Privado de Pensiones en Perú pueden presentar sus solicitudes para el retiro AFP. Según la normativa vigente, aprobada por el Congreso y regulada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), cada persona podrá disponer de hasta 4 UIT, lo que equivale a S/21.400.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Este nuevo proceso de retiro se realiza siguiendo un cronograma oficial que organiza las fechas de acuerdo al último dígito o letra del DNI del solicitante. Además, la Asociación de AFP ha precisado que el pago se ejecutará directamente en la cuenta bancaria del afiliado, en un plazo que puede variar, pero no debe exceder los 30 días calendario.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO Y GALARRETA EN LA PLANCHA Y RENIEC COMETE EL ERROR DEL AÑO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Retiro AFP 2025: solución para la solicitud denegada y cómo saber si te han rechazado el pago de las 4 UIT

lr.pe

Retiro AFP 2025: ¿cuál es el cronograma para hacer la solicitud?

La Asociación de AFP publicó el calendario detallado para presentar la solicitud del retiro AFP 2025. Este cronograma se basa en el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) o en la letra, en caso de documentos antiguos o extranjeros.

A continuación, las fechas asignadas para cada grupo:

  • Letra del DNI: 21 de octubre y 19 de noviembre
  • DNI termina en 0: 22 y 23 de octubre, y 20 de noviembre
  • DNI termina en 1: 24 y 27 de octubre, y 21 de noviembre
  • DNI termina en 2: 28 y 29 de octubre, y 24 de noviembre
  • DNI termina en 3: 30 y 31 de octubre, y 25 de noviembre
  • DNI termina en 4: 3, 4 y 26 de noviembre
  • DNI termina en 5: 5, 6 y 27 de noviembre
  • DNI termina en 6: 7, 10 y 28 de noviembre
  • DNI termina en 7: 11 y 12 de noviembre, y 1 de diciembre
  • DNI termina en 8: 13 y 14 de noviembre, y 2 de diciembre
  • DNI termina en 9: 17 y 18 de noviembre, y 3 de diciembre

Posterior a estas fechas, se ha establecido un periodo libre del 4 de diciembre al 18 de enero, en el que cualquier afiliado que no haya presentado su solicitud podrá hacerlo sin restricción por número de documento.

PUEDES VER: SBS confirma que peruanos con deuda de alimentos podrán retirar AFP 2025, pero hasta 30% del dinero será retenido

lr.pe

¿Cuáles son las fechas de depósito de la AFP en 2025?

Una vez que el afiliado complete su solicitud, el dinero se abonará directamente en su cuenta bancaria registrada ante la AFP. Según lo establecido en la ley de retiro, el primer desembolso se realizará dentro de un plazo máximo de 30 días calendario tras la validación del pedido. No obstante, algunas AFP podrían realizar el pago en menos tiempo, dependiendo de su capacidad operativa.

El primer depósito estará limitado a 1 UIT, equivalente a S/5.350 en el año 2025. Si el monto solicitado es mayor, el resto del dinero se entregará en tres armadas sucesivas, también de hasta 1 UIT cada una, con intervalos de 30 días entre cada pago, conforme al cronograma de desembolsos que administra cada AFP. Por ejemplo:

  • Primer pago (hasta 1 UIT): dentro de los primeros 30 días tras la solicitud
  • Segundo pago: 30 días después del primer abono
  • Tercer pago: 30 días después del segundo abono
  • Cuarto pago: 30 días después del tercero (si corresponde)

¿Cómo saber a qué AFP pertenezco en 2025?

Para quienes aún no saben a cuál AFP están afiliados, la consulta es rápida y gratuita a través de internet. Solo necesitas tu número de DNI y tus datos personales. Sigue estos pasos:

  1. Ingresa al portal oficial de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) o a la web de la Asociación de AFP.
  2. Introduce tu número de DNI y demás datos requeridos.
  3. Haz clic en el botón de búsqueda.
  4. Visualiza tu AFP actual, el saldo acumulado y los últimos aportes realizados por tu empleador.

Este servicio también permite verificar tu estado de cuenta individual, la rentabilidad de tu fondo y la posibilidad de actualizar tu información bancaria para facilitar el pago del retiro AFP.

Notas relacionadas
Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

LEER MÁS
Retiro AFP 2025: solución para la solicitud denegada y cómo saber si te han rechazado el pago de las 4 UIT

Retiro AFP 2025: solución para la solicitud denegada y cómo saber si te han rechazado el pago de las 4 UIT

LEER MÁS
Retiro AFP 2025: Sigrid Bazán propone la liberación de hasta el 95,5% en casos de enfermedad terminal o cáncer

Retiro AFP 2025: Sigrid Bazán propone la liberación de hasta el 95,5% en casos de enfermedad terminal o cáncer

LEER MÁS
Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

LEER MÁS
¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

LEER MÁS
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

LEER MÁS
Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Fonavi devuelve los aportes a estos beneficiarios en noviembre de 2025: padrón fue aprobado y ya puede ser cobrado en el Banco de la Nación

Fonavi devuelve los aportes a estos beneficiarios en noviembre de 2025: padrón fue aprobado y ya puede ser cobrado en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Congreso: presentan proyecto de ley para otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP

Congreso: presentan proyecto de ley para otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, sábado 1 de noviembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, sábado 1 de noviembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Hijos mayores de 18 años de beneficiarios de la ONP pueden cobrar pensión por orfandad, pero existo un monto máximo

Hijos mayores de 18 años de beneficiarios de la ONP pueden cobrar pensión por orfandad, pero existo un monto máximo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Economía

¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

Perú - Tailandia: Mincetur prevé cerrar este año la negociación del acuerdo comercial con el país asiático

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025