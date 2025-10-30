HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Billetera digital Takenos ingresa a Perú con una inversión de US$5 millones liderada por fondos de EE.UU.

La billetera global Takenos está orientada a usuarios que reciben dinero del exterior y realizan pagos transfronterizos.

Takenos desembarca en Perú para ofrecer más servicios financieros digitales.
Takenos desembarca en Perú para ofrecer más servicios financieros digitales.

La fintech latinoamericana Takenos anunció su llegada a Perú, impulsada por una ronda de inversión de US$5 millones liderada por fondos norteamericanos. Se trata de una billetera digital diseñada para personas que operan en más de una moneda.

Desde cobrar por trabajos en el exterior hasta hacer compras, enviar dinero y ahorrar, la plataforma brinda soluciones para resolver los desafíos financieros cotidianos de las personas entre países y mercados.

“Perú es un país clave en nuestra visión regional. Vemos una oportunidad enorme de aportar valor en un mercado donde miles de personas ya están conectadas con la economía global, pero aún enfrentan barreras para gestionar su dinero de manera eficiente. Llegamos para ofrecer tecnología útil, segura y pensada desde Latinoamérica para la vida financiera de todos los días", señaló Lucas Posada, CEO y cofundador de Takenos.

Con operaciones activas en Argentina, Bolivia, Paraguay, Chile y Uruguay, la reciente expansión a Perú se enmarca en el cierre de una ronda de inversión por US$5 millones, co-liderada por los fondos norteamericanos Variant y Lattice, con la participación de otros siete fondos e inversores ángeles.

Es la primera vez que ambos referentes del ecosistema cripto global invierten en una startup latinoamericana, lo que representa un fuerte respaldo al modelo de Takenos y un hito para el ecosistema emprendedor de la región.

La fintech proyecta acelerar su crecimiento y consolidarse como una solución financiera clave para los usuarios peruanos. "Este capital nos da un impulso especial para escalar y profundizar nuestra presencia en un mercado estratégico como Perú. Es una inversión que respalda nuestra visión y nos permite seguir construyendo una infraestructura financiera con más tecnología, más equipo y mayor impacto para estar a la altura de nuestros usuarios peruanos”, destacó Posada.

Mercado en expansión con remesas y servicios transfronterizos

El mercado de transferencias transfronterizas en América Latina está en plena expansión, y Takenos apunta a ser un actor clave en esa transformación. Según proyecciones del Banco Mundial, para 2025 la región recibirá US$156.000 millones en remesas.

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que los servicios prestados por trabajadores cross-border ya representan un volumen de US$14.000 millones. Estos son algunos de los indicadores que confirman una oportunidad creciente para soluciones financieras diseñadas desde Latinoamérica al mundo.

Las economías fronterizas han enfrentado asimetrías de información y altos costos de transacción durante décadas. En América Latina, las transferencias transfronterizas suelen costar alrededor de U$S6 por cada U$S100 enviados, y muchas personas no tienen acceso a operaciones básicas, desde pagar una suscripción hasta enviar dinero a sus familias.

Con esta nueva etapa de capitalización y desembarco en Perú, Takenos avanza en su objetivo de convertirse en la billetera digital de referencia en la región para quienes necesitan gestionar su dinero de manera transfronteriza.

