Fonavistas del Perú pueden cobrar la devolución de aportes de estos reintegros y listas aprobadas en 2025, vía Banco de la Nación

Fonavistas pueden hacer el cobro en el Banco de la Nación de los grupos de reintegros o listas aprobadas. | Foto: Composición LR/Andina.

Los exaportantes al Fonavi en el Perú aún pueden cobrar los reintegros y listas aprobadas con anterioridad, ya que la devolución de sus aportes no tiene fecha de vencimiento. Esto significa que aquellos beneficiarios que no realizaron el cobro en su momento pueden acercarse al Banco de la Nación para hacerlo cuando deseen.

Para ello, es importante que verifiquen previamente si su nombre figura en alguno de los padrones publicados por la Comisión Ad Hoc del Fonavi. En 2025, se aprobó el Reintegro 4, el que beneficia a un promedio de 70.000 fonavistas a nivel nacional. Además, ya se proyecta la próxima aprobación de la Lista 22.

Fonavi 2025: reintegros y listas aprobadas para ser cobradas en el Banco de la Nación

Los fonavistas del Perú pueden acceder al cobro de los reintegros: 1, 2, 3 y 4. Además, las listas correspondientes del 1 al 21, las cuales ya han sido aprobadas. Los exaportantes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) pueden verificar su inclusión en los mencionados padrones ya aprobados.

Consulta si eres beneficiario del Fonavi con DNI

Ingresa a la página oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi (clic aquí).

(clic aquí). Luego, ingresa tu número de DNI (existen otros documentos por si no tiene el DNI).

Luego debe ingresar el código captcha.

Y al finalizar en 'Consultar'.

¿Cómo se cobra el Fonavi?

Si luego de consultar en la página web oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi que eres parte de algún padrón aprobado, podrás acercarte con tu DNI a las agencias del Banco de la Nación a recoger la devolución de aportes.

Fonavi alista el pago de la Lista 22

En conversación para La República, Jorge Milla, represéntate de la Fenaf Perú, indicó que la Lista 22 próximamente empezará a ser pagada. Según sostuvo, será un promedio de 60.000 adultos mayores beneficiarios entre las edades de 65 años a más y en caso de titulares fallecidos, aquellos que cumplieron 80 años de edad.

¿Cuál fue el propósito del Fonavi?

El Fonavi, o Fondo Nacional de Vivienda, fue un sistema implementado en Perú para recaudar fondos destinados a proyectos de vivienda social. Esta iniciativa buscaba ayudar a los ciudadanos de menores recursos a acceder a viviendas adecuadas y asequibles.