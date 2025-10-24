HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Caja Arequipa presenta en la Cumbre Perú Sostenible 2025 su modelo de sostenibilidad integral en los frentes económico, social y ambiental

Caja Arequipa participa en la Cumbre Perú Sostenible 2025, un foro clave para fomentar el desarrollo sostenible en el país, enfocándose en su estrategia ESG integral.

La entidad presentará su programa “Finanzas para Todos”, galardonado por promover educación financiera. Fuente: Difusión.


Caja Arequipa participa activamente en la Cumbre Perú Sostenible 2025, el principal espacio de diálogo y acción del sector empresarial para impulsar el desarrollo sostenible del país.

Durante este espacio, los asistentes podrán apreciar en qué consiste la estrategia ESG de Caja Arequipa, cuyo enfoque abarca los frentes financiero, ambiental y social.

En el ámbito financiero, la entidad impulsa programas de educación financiera que fomentan el ahorro, la planificación y el uso responsable del crédito. Allí destaca el programa “Finanzas para Todos”, ganador del primer lugar en la categoría Prosperidad del concurso Perú por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2024, organizado por Perú Sostenible.

De hecho, la iniciativa Finanzas para Todos ha capacitado a más de 67,000 escolares de 14 regiones del país, promoviendo hábitos saludables de ahorro y uso responsable del dinero. Su metodología está alineada con la currícula educativa nacional e involucra a docentes y padres de familia, generando un círculo virtuoso de aprendizaje que impulsa decisiones financieras más conscientes en las nuevas generaciones.

Asimismo, en el Stand interactivo de Caja Arequipa diseñado para la ocasión, los asistentes también pueden disfrutar de una experiencia digital que da vida al cuento “La Hormiga María que ahorra con mucha alegría”, de la colección infantil “Pasitos que Inspiran”, creada por Caja Arequipa para acercar conceptos financieros a los niños mediante historias lúdicas, coloridas y con enfoque afectivo.

Compromiso ambiental y social

En el frente ambiental, los participantes de la Cumbre podrán ver las acciones que desarrolla Caja Arequipa orientadas a la mitigación y adaptación al cambio climático, como la medición de su huella de carbono y acciones de reciclaje desarrolladas en agencias en alianza con las municipalidades.

En el ámbito social, Caja Arequipa viene promoviendo el bienestar de sus colaboradores, clientes y comunidades, a través de programas como su voluntariado corporativo, que moviliza a más de 1,000 colaboradores en acciones de impacto social.

Entre sus iniciativas más destacadas también figura Kallpa Warmi, un programa dirigido a fortalecer las capacidades empresariales de mujeres emprendedoras, brindándoles herramientas financieras y acompañamiento para el crecimiento de sus negocios y su independencia económica.

Con su participación en esta nueva edición de la Cumbre, Caja Arequipa reafirma su propósito de ser una banca con propósito, demostrando que la sostenibilidad es el eje que guía cada una de sus acciones financieras, sociales y ambientales.

El evento se realiza los días 23, 24 y 25 de octubre en Lima, con ingreso libre previa inscripción.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

