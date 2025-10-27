El país de América Latina cuya moneda se deprecia más ante el dólar en lo que va del 2025: la cara opuesta del sol peruano
Un país de América Latina registró la mayor devaluación de su moneda frente al dólar en 2025, según Bloomberg. Su desplome contrasta con la estabilidad del sol peruano, una de las divisas más firmes de la región.
- El país de América Latina con un megaproyecto de petróleo cerca del Amazonas que recaudaría US$200.000 millones en el futuro
- Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros
La volatilidad cambiaria volvió a marcar el ritmo de los mercados emergentes en 2025. En América Latina, una economía destacó por sufrir la mayor caída de su moneda frente al dólar estadounidense, un retroceso que superó a todas las demás divisas del mundo.
Mientras tanto, el sol peruano resistió la presión internacional y se mantuvo como una de las monedas más estables del año. El contraste entre ambas economías refleja las distintas realidades financieras de la región y los efectos de la incertidumbre política y fiscal.
TE RECOMENDAMOS
CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Venezuela denuncia captura de presuntos mercenarios vinculados a la CIA y alerta sobre plan de ataque
¿Qué país de América Latina tiene la moneda que se depreció más ante el dólar en 2025?
De acuerdo con un informe de Bloomberg, el país que encabezó la lista fue Argentina. Su moneda, el peso argentino, registró una devaluación del 30,59% frente al dólar, la más pronunciada entre 145 divisas analizadas.
La caída del peso se atribuye a la falta de reservas, la incertidumbre electoral y las presiones inflacionarias que caracterizaron el año. El escenario de tensión financiera, sumado al endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal, potenció la salida de capitales y la pérdida de valor de la moneda argentina.
PUEDES VER: Debate sin confrontaciones: los ocho candidatos chilenos optaron solo por destacar sus propuestas a tres semanas de elecciones
Los otros países con las monedas más devaluadas en 2025
Según Bloomberg, otras monedas que también sufrieron fuertes retrocesos frente al dólar fueron:
- Lira turca: caída del 15,71%
- Birr etíope: retroceso del 15,2%
- Dinar libio: baja del 9,57%
- Real brasileño: pérdida del 14,65%
- Peso colombiano: caída del 14,23%
- Peso chileno: descenso del 5,7%
En total, solo 25 monedas del mundo lograron apreciarse frente al dólar en 2025, reflejando la fuerza global de la divisa estadounidense.
PUEDES VER: Israel pone fin al estado de emergencia en localidades cercanas a Gaza tras acuerdo de paz con Hamás
Los países con las monedas más fuertes en 2025
Entre las monedas que más se fortalecieron frente al dólar en 2025 destacan:
- Sol peruano: estabilidad sostenida gracias a una política fiscal prudente y baja deuda pública.
- Peso mexicano: apreciación del 13,23%, impulsada por el aumento de inversión extranjera y la solidez económica.
- Franco suizo: refugio financiero ante la volatilidad global.
- Dólar de Singapur: respaldo en una economía estable y con superávit comercial.
- Coroa noruega: beneficiada por el alza de los precios del petróleo.
Estas divisas representan la cara más sólida del sistema financiero internacional, en contraposición a las monedas emergentes que aún enfrentan altos niveles de inflación y desconfianza.