HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

El país de América Latina cuya moneda se deprecia más ante el dólar en lo que va del 2025: la cara opuesta del sol peruano

Un país de América Latina registró la mayor devaluación de su moneda frente al dólar en 2025, según Bloomberg. Su desplome contrasta con la estabilidad del sol peruano, una de las divisas más firmes de la región.

América Latina tiene su moneda más devaluada en 2025.
América Latina tiene su moneda más devaluada en 2025. | Composición LR

La volatilidad cambiaria volvió a marcar el ritmo de los mercados emergentes en 2025. En América Latina, una economía destacó por sufrir la mayor caída de su moneda frente al dólar estadounidense, un retroceso que superó a todas las demás divisas del mundo.

Mientras tanto, el sol peruano resistió la presión internacional y se mantuvo como una de las monedas más estables del año. El contraste entre ambas economías refleja las distintas realidades financieras de la región y los efectos de la incertidumbre política y fiscal.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Venezuela denuncia captura de presuntos mercenarios vinculados a la CIA y alerta sobre plan de ataque

lr.pe

¿Qué país de América Latina tiene la moneda que se depreció más ante el dólar en 2025?

De acuerdo con un informe de Bloomberg, el país que encabezó la lista fue Argentina. Su moneda, el peso argentino, registró una devaluación del 30,59% frente al dólar, la más pronunciada entre 145 divisas analizadas.

La caída del peso se atribuye a la falta de reservas, la incertidumbre electoral y las presiones inflacionarias que caracterizaron el año. El escenario de tensión financiera, sumado al endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal, potenció la salida de capitales y la pérdida de valor de la moneda argentina.

PUEDES VER: Debate sin confrontaciones: los ocho candidatos chilenos optaron solo por destacar sus propuestas a tres semanas de elecciones

lr.pe

Los otros países con las monedas más devaluadas en 2025

Según Bloomberg, otras monedas que también sufrieron fuertes retrocesos frente al dólar fueron:

  • Lira turca: caída del 15,71%
  • Birr etíope: retroceso del 15,2%
  • Dinar libio: baja del 9,57%
  • Real brasileño: pérdida del 14,65%
  • Peso colombiano: caída del 14,23%
  • Peso chileno: descenso del 5,7%

En total, solo 25 monedas del mundo lograron apreciarse frente al dólar en 2025, reflejando la fuerza global de la divisa estadounidense.

PUEDES VER: Israel pone fin al estado de emergencia en localidades cercanas a Gaza tras acuerdo de paz con Hamás

lr.pe

Los países con las monedas más fuertes en 2025

Entre las monedas que más se fortalecieron frente al dólar en 2025 destacan:

  • Sol peruano: estabilidad sostenida gracias a una política fiscal prudente y baja deuda pública.
  • Peso mexicano: apreciación del 13,23%, impulsada por el aumento de inversión extranjera y la solidez económica.
  • Franco suizo: refugio financiero ante la volatilidad global.
  • Dólar de Singapur: respaldo en una economía estable y con superávit comercial.
  • Coroa noruega: beneficiada por el alza de los precios del petróleo.

Estas divisas representan la cara más sólida del sistema financiero internacional, en contraposición a las monedas emergentes que aún enfrentan altos niveles de inflación y desconfianza.

Notas relacionadas
El país de América Latina con un megaproyecto de petróleo cerca del Amazonas que recaudaría US$200.000 millones en el futuro

El país de América Latina con un megaproyecto de petróleo cerca del Amazonas que recaudaría US$200.000 millones en el futuro

LEER MÁS
Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El primer país de América Latina que construirá un submarino nuclear y que busca convertirse en potencia marítima mundial

El primer país de América Latina que construirá un submarino nuclear y que busca convertirse en potencia marítima mundial

LEER MÁS
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

LEER MÁS
Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

Mundo

EE.UU: Alabama ejecuta a culpable de asesinato con gas nitrógeno, método condenado por la ONU

Lula confía en que reunión con Trump eliminará los aranceles de Estados Unidos a Brasil: “Demostraremos que fue un error”

Donald Trump rompe de inmediato negociaciones comerciales con Canadá por una polémica campaña publicitaria

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025