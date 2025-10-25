HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Bomberos afectados tras atender incendio cerca al Congreso
Bomberos afectados tras atender incendio cerca al Congreso     Bomberos afectados tras atender incendio cerca al Congreso     Bomberos afectados tras atender incendio cerca al Congreso     
Mundo

No es dólar ni el sol peruano: esta es la moneda más fuerte de América Latina, según EBC Financial Group

El dólar estadounidense ha visto la mayor caída en años frente al sol peruano en estos últimos días, sin embargo esta moneda no es la más fuerte de América Latina.

El peso chileno lidera entre las monedas más fuertes de América Latina. Composición LR
El peso chileno lidera entre las monedas más fuertes de América Latina. Composición LR

En un contexto económico marcado por la volatilidad y la inflación un reciente estudio de EBC Financial Group, revela cuál es la moneda más fuerte de América latina tema que despierta interés entre inversores, economistas y ciudadanos. La estabilidad de una divisa no solo refleja su valor frente al dólar, sino también la solidez de la economía que la respalda y la confianza del mercado.

Entre las principales monedas de la región destacan el peso chileno (CLP), el real brasileño (BRL) y el sol peruano (PEN). Aunque todas muestran fortaleza relativa frente a otras divisas latinoamericanas, el peso chileno se ha consolidado como la más fuerte, gracias a políticas monetarias sólidas y reservas internacionales robustas.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

lr.pe

¿Por qué el peso chileno es considerado la moneda más fuerte de América Latina?

El peso chileno mantiene su posición como la moneda más fuerte de la región debido a la estabilidad económica de Chile, que ha logrado controlar la inflación y aplicar políticas monetarias consistentes. Esto genera confianza en los mercados y permite que la divisa conserve un valor relativamente alto frente al dólar estadounidense.

Además, las reservas internacionales del país permiten amortiguar fluctuaciones externas, asegurando que el peso chileno pueda resistir crisis económicas globales. Esta combinación de estabilidad interna y capacidad de respuesta ante factores externos es clave para explicar su fortaleza frente a otras monedas latinoamericanas.

PUEDES VER: China pierde terreno contra otra potencia asiática que construirá una "bestia aeroespacial" para dominar los cielos del mundo

lr.pe

¿Qué factores determinan la fortaleza de una moneda en América Latina?

La fortaleza de una divisa depende de factores internos como la política monetaria, la estabilidad política y la gestión fiscal del país. Gobiernos que mantienen inflación baja y controlada suelen garantizar un poder adquisitivo estable, lo que refuerza la confianza en su moneda.

Los factores externos también juegan un papel importante. La demanda global de la divisa, las exportaciones del país, las fluctuaciones en los precios de commodities y la relación con monedas internacionales, como el dólar, influyen directamente en su valor. La interacción de estos elementos determina qué tan sólida puede ser una moneda frente a sus pares regionales.

PUEDES VER: China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

lr.pe

¿Cómo se compara la estabilidad del sol peruano con la del peso chileno y el real brasileño?

El sol peruano ha mostrado una notable estabilidad en los últimos años, gracias a políticas monetarias prudentes y una inflación controlada. A pesar de la menor escala de la economía peruana comparada con Brasil o Chile, el sol se mantiene fuerte dentro de la región y frente a otras monedas latinoamericanas.

En comparación, el real brasileño presenta mayor volatilidad debido a crisis políticas y económicas pasadas, aunque sigue siendo clave por el peso de la economía brasileña y sus exportaciones. Así, mientras el peso chileno lidera en estabilidad, el sol peruano se mantiene sólido y el real brasileño refleja un comportamiento más variable frente a los desafíos internos y externos.

Notas relacionadas
Estados Unidos promete operaciones terrestres contra los cárteles de droga en América Latina

Estados Unidos promete operaciones terrestres contra los cárteles de droga en América Latina

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

¿Halloween o la Canción Criolla? La preferencia de los peruanos este 31 de octubre 2025, según la IA

Mundo

Lula confía en que reunión con Trump eliminará los aranceles de Estados Unidos a Brasil: “Demostraremos que fue un error”

Donald Trump rompe de inmediato negociaciones comerciales con Canadá por una polémica campaña publicitaria

Papa León XIV reautoriza la misa tradicional en latín en San Pedro para apaciguar a conservadores

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025