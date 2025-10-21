HOYSuscripcion LR Focus

Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy
Economía

¿Cuándo depositan la CTS? Todo lo que debes saber para calcular el monto que recibirás este 2025

Miles de trabajadores formales aguardan el depósito de la CTS 2025. La Ley 32322 autoriza retirar el total del fondo. Descubre fechas, fórmulas y herramientas oficiales para confirmar tu abono.

El pago de CTS se realiza dos veces al año. Foto: composiciónLR/Andina
Los empleadores del sector privado formal realizan dos abonos anuales de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), un respaldo financiero esencial ante un posible cese laboral. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) supervisa el cumplimiento de esta obligación. La normativa actual convierte este ahorro en un recurso accesible, mediante la Ley 32322 que permite extracciones totales o parciales.

La disposición favorece a empleados que cumplen al menos cuatro horas diarias de labor y registran un mes íntegro de servicios. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) establece que el abono incluye las remuneraciones del semestre correspondiente junto a una porción de la gratificación.

¿Cuándo depositan la CTS?

Las compañías deben transferir el beneficio dentro de los primeros 15 días naturales, es decir que, para el cierre de 2025, el límite cae el sábado 15 de noviembre. Si esa fecha resulta inhábil, el abono se traslada al siguiente día laborable, conforme indica la guía oficial del MTPE. Este pago corresponde al periodo mayo-octubre e incluye:

  • Sueldos brutos percibidos.
  • 1/6 de la gratificación de julio.
  • Prorrateo por meses efectivos laborados.

CTS, cálculo: ¿cómo saber cuánto me deben depositar?

El MTPE proporciona una ecuación precisa: suma las remuneraciones semestrales, agrega 1/6 de la gratificación de julio, divide entre 12 y multiplica por los meses trabajados. Por otra parte, Jorge Carrillo, profesor de Pacífico Business School, propone una variante rápida: multiplica el sueldo por 7/6 si completas seis meses. Ejemplos prácticos según sueldo mensual (semestre completo):

  • S/1.130 → CTS de S/659,16.
  • S/1.500 → CTS de S/875 (anual S/1.750).
  • S/2.000 → CTS de S/1.166,67 (anual S/2.333,33).
  • S/2.500 → CTS de S/1.458,33 (anual S/2.916,67).
  • S/3.000 → CTS de S/1.750 (anual S/3.500).

¿Hasta cuándo se puede retirar la CTS en 2025?

La Ley 32322 extiende la facultad de extracción total o parcial hasta el 31 de diciembre de 2026. Los trabajadores acuden al banco custodio o usan apps móviles para transferir a cuentas corrientes sin trámites adicionales. Si no sabes como retirar tu dinero, aquí te presentamos un procedimiento sencillo:

  1. Identifica la entidad financiera (BBVA, BCP, Interbank, etc.).
  2. Accede vía web o aplicación.
  3. Selecciona monto y destino.
  4. Confirma la operación.
