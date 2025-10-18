Peruanos con DNI que terminan en una letra y el número 0 serán los primeros en presentar la solicitud de retiro de la AFP 2025: podrán acceder hasta 4 UIT
El retiro AFP 2025 comenzará el 21 de octubre, permitiendo a los afiliados acceder a hasta 4 UIT. Se iniciará el proceso con quienes tengan el DNI terminado en letra y el número 0.
El retiro de fondos AFP 2025 comenzará el 21 de octubre, de acuerdo con el cronograma oficial publicado por la Asociación de AFP. A partir de esa fecha, los afiliados podrán acceder a sus cuentas individuales de capitalización, con un monto máximo de retiro de hasta 4 UIT.
Según el cronograma, el proceso se iniciará con los afiliados cuyo DNI termina en una letra, y posteriormente continuará con quienes tengan el último dígito 0. Por ello, es fundamental que los solicitantes conozcan los pasos del trámite, las fechas asignadas y los plazos establecidos para recibir el desembolso correspondiente.
Retiro AFP 2025: estos son los primeros peruanos en enviar su solicitud según el cronograma oficial
Desde el 21 de octubre inicial el proceso para acceder hasta 4 UIT de las AFP, por ello, quienes inician enviando sus solicitudes son aquellos cuyo último digito del DNI sea una letra. Luego, desde el 22 y el 23 del mismo mes, les corresponde a quienes el último número del DNI sea el 0.
Retiro AFP: ¿qué documentos se deben presentar?
Para iniciar la solicitud de retiro de fondos AFP, los afiliados deberán contar con algunos datos y documentos indispensables. Entre ellos, tener a la mano su número de DNI, la contraseña activa de su cuenta en la AFP correspondiente y el número de una cuenta bancaria personal, que debe estar a nombre del solicitante y no ser mancomunada. Además, se requerirá completar información básica como nombre completo, número de teléfono y correo electrónico para validar correctamente el trámite.
Cronograma oficial de retiro AFP 2025
Se estableció el cronograma de retiro AFP en 2025, estas son las fechas en la que, según el último dígito de tu DNI, deberás ingresar tu solicitud de desembolso. Si por diversas razonas no lograste completar o enviarla en la fecha que inicialmente se te indicó, podrás volver a hacerlo en los días del mes de noviembre.
- Letra: 21 de octubre, 19 de noviembre
- DNI terminado en 0: 22 y 23 de octubre (20 de noviembre)
- DNI terminado en 1: 24 y 27 de octubre (21 de noviembre)
- DNI terminado en 2: 28 y 29 de octubre (24 de noviembre)
- DNI terminado en 3: 30 y 31 de octubre (25 de noviembre)
- DNI terminado en 4: 3 y 4 de noviembre (26 de noviembre)
- DNI terminado en 5: 5 y 6 de noviembre (27 de noviembre)
- DNI terminado en 6: 7 y 10 de noviembre (28 de noviembre)
- DNI terminado en 7: 11 y 12 de noviembre (1 de diciembre)
- DNI terminado en 8: 13 y 14 de noviembre (2 de diciembre)
- DNI terminado en 9: 17 y 18 de noviembre (3 de diciembre)
- Registro libre: del 4 de diciembre al 18 de enero