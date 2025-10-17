Evita errores al retirar tu AFP 2025: así puedes identificar el último número del DNI sin confundirlo con el verificador

El inicio de las solicitudes de retiro AFP 2025 iniciarán el 21 de octubre | Foto: Andina/AFP/LR

El nuevo proceso de retiro AFP 2025 está a punto de iniciar y, como en anteriores oportunidades, la Asociación de AFP ha establecido un cronograma de fechas según el número de documento de identidad de cada afiliado. Sin embargo, muchos usuarios suelen confundir el dígito que deben revisar al momento de verificar su turno para presentar la solicitud, lo que puede generar errores durante el registro en línea.

Para evitar inconvenientes, es importante tener claro cuál es el número que define el día correspondiente para tramitar la solicitud de retiro de hasta 4 UIT (S/21,400). Aunque el DNI muestra un pequeño número separado por un guion o una línea, este no es el que se utiliza para seguir el cronograma oficial.

¿Cuál es el último dígito de mi DNI para AFP?

El Documento Nacional de Identidad (DNI) está compuesto por ocho números consecutivos. El último de ellos, es decir, el que se encuentra antes del guion o de la línea divisoria, es el que se toma en cuenta para determinar el día en que corresponde ingresar la solicitud de retiro AFP.

El número adicional que aparece a la derecha o separado por una raya se denomina dígito verificador. Este sirve únicamente como medida de seguridad para validar la identidad del usuario, pero no influye en el cronograma publicado por la Asociación de AFP. En el caso de los DNI electrónicos, este dígito se ubica en la parte superior derecha del documento en las versiones más recientes, mientras que en los modelos anteriores podía encontrarse al lado izquierdo.

Por tanto, al revisar el documento, el afiliado debe fijarse únicamente en los ocho números principales y usar el último de ellos como referencia para consultar su fecha de registro.

Cronograma oficial del retiro AFP 2025: fechas según el último dígito del DNI

El cronograma difundido por la Asociación de AFP establece los días de registro en función del último número del DNI. Por ejemplo, los documentos terminados en 0 podrán registrar su solicitud el 22 y 23 de octubre, mientras que los que finalizan en 1 podrán hacerlo el 24 y 27 de octubre. Así, las fechas avanzan de manera progresiva hasta el 3 de diciembre, cuando se atenderá a quienes tengan DNI terminado en 9.

Una vez concluido este periodo, se abrirá una etapa libre desde el 4 de diciembre hasta el 18 de enero, durante la cual cualquier afiliado podrá realizar el trámite, sin importar el número de su documento. Además, quienes deseen optimizar el monto del retiro pueden esperar hasta enero de 2026, mes en el que se aplicará el nuevo valor de la UIT, incrementando ligeramente la cantidad disponible para solicitar.