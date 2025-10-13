HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Economía

A puertas del retiro AFP, depósitos a plazo fijo pagan hasta 5,25% de rentabilidad anual: ¿Qué entidad lidera?

Desde el 21 de octubre los afiliados podrán solicitar el octavo retiro AFP. Expertos recomiendan comparar las tasas de los depósitos a plazo fijo y evaluar también alternativas como los fondos mutuos, según el perfil del ahorrista.

Financieras como Efectiva y Oh! lideran en rentabilidad, con tasas de hasta 5.25% anual en soles, según la SBS.
Financieras como Efectiva y Oh! lideran en rentabilidad, con tasas de hasta 5.25% anual en soles, según la SBS. | Andina

A partir del 21 de octubre, los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) podrán solicitar el octavo retiro de los fondos de las AFP, medida que permitirá a alrededor de ocho millones de peruanos disponer nuevamente de sus ahorros previsionales. Para quienes soliciten en esa fecha, máximo se les desembolsará el 19 de noviembre.

Frente a ese contexto, muchos se preguntan dónde colocar su dinero de manera segura y rentable, especialmente quienes no desean mantenerlo inmovilizado en una cuenta corriente o de ahorro tradicional.

Una alternativa conservadora, pero atractiva, son los Depósitos a Plazo Fijo (DPF), instrumentos de renta fija que ofrecen un rendimiento garantizado a cambio de mantener el dinero depositado por un periodo determinado generalmente entre 90 y 360 días.

Según los datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) al 13 de octubre de 2025, las mejores tasas en soles se observan en Financiera Efectiva (5.25%), seguida por Financiera Oh! (5.00%) y Banco Ripley (4.25%). En tanto, Banco Falabella, Caja Los Andes y Caja Cencosud Scotia ofrecen alrededor del 4.00%.

En el caso de depósitos en dólares, la más competitiva es Financiera Oh! (3.00%), mientras que Banco Falabella (2.00%) y Financiera Qapaq (1.00%) completan el podio.

Estos rendimientos se calculan bajo la Tasa de Rendimiento Efectiva Anual (TREA), indicador que refleja la ganancia real considerando todos los costos y comisiones del producto. La TREA es lo que finalmente el ahorrista recibe al término del depósito. Por ejemplo, invertir S/10.000 a una TREA de 5% durante un año implica obtener S/500 de ganancia al vencimiento.

La mayoría de afiliados (6,5 millones) en este momento tiene actualmente menos de 1 UIT (S/5.350). Si una persona decide colocar S/5.000 en un depósito a plazo con una TREA de 5% durante un año, obtendría un rendimiento aproximado de S/250 al vencimiento.

El economista especializado en finanzas, César Antúnez, recomienda comparar las TREA entre entidades antes de decidir, ya que una diferencia de apenas un punto porcentual puede representar una brecha considerable de rentabilidad, sobre todo en montos altos o a plazos largos.

Además, destaca la importancia de verificar que la entidad esté supervisada por la SBS y protegida por el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD), que para el periodo setiembre–noviembre de 2025 cubre hasta S/118.300 por persona. Eso significa que si la financiera quebrara, tus ahorros estarían protegidos hasta ese monto,

Antúnez recuerda que los depósitos a plazo no permiten retirar el dinero antes del vencimiento sin penalidad. “Es fundamental que las personas evalúen no solo la tasa de interés, sino también la solidez de la entidad financiera y sus necesidades de liquidez, ya que los DPF inmovilizan el dinero por el periodo pactado”, puntualiza.

Por su parte, el docente de ESAN Arturo García considera que las tasas vistas en 2022 y 2023, que alcanzaron entre 8% y 9%, no volverán en el corto plazo. "Definitivamente no. La inflación se ha desacelerado y la tasa del BCR seguirá bajando. Lo que veremos son tasas cercanas al 6% en microfinancieras, que son las que pagan más”, indica. Antúnez coincide en que “es difícil que lleguen al 7% u 8%", estimando un rango más probable de 5% a 6%, sobre todo en cajas municipales.

Pese a la pérdida de brillo, los depósitos a plazo siguen siendo fundamentales para el sistema financiero porque representan una fuente de fondeo (origen de un capital que un banco utiliza) barata.

Fondos mutuos: mayor flexibilidad

A diferencia de los depósitos a plazo, los fondos mutuos no tienen una rentabilidad fija. Dependiendo del tipo de fondo (conservador, moderado o agresivo), los rendimientos pueden ser positivos o negativos.

Mientras que en un depósito a plazo el dinero debe permanecer hasta la fecha pactada, en los fondos mutuos se puede retirar en distintos momentos sin penalidades, en la mayoría de los casos, según explica José Ibarra, Chief Sales Officer de Tyba por Credicorp Capital,

Otra diferencia es que el depósito a plazo concentra la inversión en un solo producto, mientras que los fondos mutuos diversifican su patrimonio en distintos instrumentos financieros como bonos, acciones o depósitos internacionales, lo que puede reducir riesgos y ofrecer mayores oportunidades de rentabilidad.

"El depósito a plazo fijo es una alternativa recomendable para quienes buscan una mayor certeza en su tasa y no quieren asumir riesgos. Mientras tanto, los fondos mutuos ofrecen mayor versatilidad y potencial de crecimiento en el mediano y largo plazo", señala Ibarra. Por ejemplo, para la inicial de una vivienda o la educación de los hijos.

Según la SBS, 8 de cada 10 peruanos no logran cubrir sus gastos mensuales con sus ingresos, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la educación financiera desde el hogar. De hecho, solo el 46% de la población presenta un nivel medio de conocimiento financiero.

Alfredo Shiroma, subgerente de Productos Pasivos de Alfin Banco, recomendó dos aspectos para mejorar la salud financiera. Por ejemplo, el ahorro constante para estar preparado ante imprevistos. "Separa una parte de tu dinero apenas lo recibas; lo ideal es destinar al menos el 20% a tus metas o emergencias", apuntó.

En caso no se pueda llegar a ese porcentaje de inmediato, "empieza con un 5% y aumenta 1% cada mes. Así el cambio será gradual y más fácil de mantener".

Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

Retiro AFP 2025: si tu DNI termina en 1, 2 y 3 podrás hacer la solicitud a partir de estas fechas para acceder hasta 4 UIT de tu fondo

Retiro AFP 2025: si tu DNI termina en 1, 2 y 3 podrás hacer la solicitud a partir de estas fechas para acceder hasta 4 UIT de tu fondo

Retiro AFP 2025: conoce las entidades financieras habilitadas para recibir hasta S/21.400 en octubre

Retiro AFP 2025: conoce las entidades financieras habilitadas para recibir hasta S/21.400 en octubre

Adultos mayores en situación de pobreza en Perú reciben beneficio económico: a partir de esta edad pueden solicitarlo en 2025

Adultos mayores en situación de pobreza en Perú reciben beneficio económico: a partir de esta edad pueden solicitarlo en 2025

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: "Estamos hablando de cifras récord"

¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

Este impresionante tren de altura cruzará 13 localidades andinas, recorrerá 156 kilómetros y unirá Perú y Bolivia: así va el proyecto ferroviario

Este impresionante tren de altura cruzará 13 localidades andinas, recorrerá 156 kilómetros y unirá Perú y Bolivia: así va el proyecto ferroviario

Cobra el Fonavi solo con DNI: nuevo padrón aprobado permite a beneficiarios acceder a la devolución de aportes durante todo octubre de 2025

Cobra el Fonavi solo con DNI: nuevo padrón aprobado permite a beneficiarios acceder a la devolución de aportes durante todo octubre de 2025

Beneficiarios del Banco de la Nación pueden recibir hasta S/50.000 para pagar deudas: conoce los requisitos del crédito

Beneficiarios del Banco de la Nación pueden recibir hasta S/50.000 para pagar deudas: conoce los requisitos del crédito

Perú se ubica en el cuarto puesto de países con mayor riqueza financiera en Sudamérica: es superado ampliamente por Chile

Perú se ubica en el cuarto puesto de países con mayor riqueza financiera en Sudamérica: es superado ampliamente por Chile

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

