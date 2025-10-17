Precio del dólar cae a S/3,3810 pese a crisis política: ya son cuatro sesiones consecutivas en que el sol se fortalece

El precio del dólar en el Perú cerró el viernes 17 de octubre en S/3,3810, tras una apertura en S/3,3910, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Con ello, la moneda local se apreció 0,17%, su nivel más bajo de la jornada, luego de oscilar entre un máximo de S/3,3932 y una apertura en S/3,3846. Este desempeño marca la cuarta sesión consecutiva de fortalecimiento del sol, que alcanza niveles no vistos desde 2020.

A pesar del contexto político convulso, el sol peruano se mantiene firme. Analistas coinciden en que la debilidad global del dólar estadounidense y la confianza en la estabilidad macroeconómica interna han permitido que el tipo de cambio retroceda y consolide al sol como una de las divisas más estables de América Latina.

Crisis política no debilita la confianza económica

En el frente político, el presidente José Jerí cumplió su primera semana en el cargo en medio de un fallecido, violenta represión policial y los cuestionamientos a su legitimidad .

Ahora bien, de acuerdo con el analista Felipe Mendoza, de ATFX Latam, "el mercado ha interpretado que esta transición no representa una amenaza a la institucionalidad económica". La "continuidad de las políticas fiscales y monetarias", junto con la credibilidad del BCRP, han funcionado como "anclas de confianza" frente a la incertidumbre.

Un factor adicional que refuerza la estabilidad es el crecimiento de 3,2% del PIB en agosto, impulsado por la minería, el comercio y la agricultura. Este resultado demuestra que, pese al ruido político, la actividad económica mantiene su dinamismo y continúa atrayendo el interés de inversionistas extranjeros.

En el ámbito corporativo, la renuncia de Alejandro Narváez a la presidencia de Petroperú generó interrogantes sobre el futuro de la petrolera estatal, que enfrenta presiones financieras por su alto endeudamiento.

No obstante, los mercados reaccionaron con cautela, interpretando el cambio como parte de un proceso de reestructuración necesario, más que como una señal de inestabilidad.

Por su parte, BBVA Research advirtió que la economía peruana podría estar subestimando el impacto positivo de la digitalización y la inteligencia artificial en su crecimiento potencial, lo que sugiere que el PBI real podría expandirse más de lo previsto, fortaleciendo los fundamentos de mediano plazo.

Factores externos impulsan al sol y debilitan al dólar global

En el contexto internacional, el índice del dólar (DXY) cerró la semana con retrocesos, presionado por una postura más prudente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que dejó abierta la posibilidad de recortes de tasas en 2026 ante señales de enfriamiento económico.

Además, la confirmada reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur redujo temporalmente la percepción de riesgo comercial, impulsando a los activos emergentes.

El oro también reforzó su papel como activo refugio, alcanzando máximos históricos de alrededor de US$4.380 por onza, antes de una leve corrección de 2% el viernes.

Los flujos hacia los ETF respaldados en oro y la compra récord del metal por parte de bancos centrales reflejan una preferencia sostenida por activos reales ante la volatilidad global.

Según el analista Felipe Mendoza, si el dólar continúa retrocediendo y el oro mantiene su impulso, el tipo de cambio podría consolidarse entre S/3,36 y S/3,38.

No obstante, si las tensiones políticas locales se agravan o el índice DXY rebota desde su soporte técnico, no se descarta una corrección hacia S/3,40–S/3,42, en un contexto donde la percepción de riesgo político seguirá siendo clave para el mercado cambiario.