¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

El dólar en Perú ha alcanzado su nivel más bajo en casi una década. Según el experto en finanzas de Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta, este fenómeno se debe a factores internacionales como locales que han fortalecido sol peruano.

Durante las últimas semanas, el precio del dólar en Perú alcanzó su nivel más bajo en casi una década, sorprendiendo a todos los peruanos. La situación ha impactado de diferente forma a los distintos sectores de la población. Mientras algunos se han beneficiado de la apreciación del sol, otros se han visto perjudicados a causa de ello y, aunque muchos esperaban que el contexto preelectoral estabilice los niveles de la moneda estadounidense, las proyecciones económicas parecen seguir indicando la baja.  

Por su parte, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantiene su postura de intervención moderada, permitiendo que el tipo de cambio fluctúe dentro de un rango controlado. En conversación con La República, Jorge Carrillo Acosta, experto en Finanzas de Pacífico Business School, señaló que detrás de la caída del dólar hay dos factores importantes que podrían prolongar el buen tiempo del sol peruano.

Las razones por las que el dólar no deja de caer en Perú

De acuerdo con Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School, la depreciación del dólar frente al sol se debe principalmente a dos razones. La primera es de carácter internacional: “No es un tema peruano, sino regional, tiene que ver con la reducción de la credibilidad que ha tenido el dólar. Un poco las políticas de Trump han hecho que pierda seriedad la economía del país y, por lo tanto, el dólar caiga en la región”, refirió.

Este debilitamiento de la divisa estadounidense ha tenido un efecto directo en varios países de América Latina, como el Perú, donde la caída se ha intensificado por un segundo factor.

“Tiene que ver con nuestra balanza comercial. Cada vez nuestra diferencia de exportaciones versus importaciones es más grande. Estamos hablando de cifras récord, creo que no tenemos desde los 50. Al haber más exportaciones, entran más dólares al Perú y, como cualquier bien o servicio, al aumentar la oferta del producto, el precio cae”, indicó Carrillo y consideró como una tercera variable el probable temor de la gente si es que va un candidato anti mercado con posibilidades en las encuestas. Sin embargo, señaló que ese “contrapeso” que se esperaba en estos días todavía no ha ocurrido.

¿A quiénes beneficia y perjudica la caída del dólar en Perú?

El debilitamiento del dólar no afecta a todos por igual, pero sí beneficia a la mayoría de peruanos. Según Carrillo Acosta, apreciación del sol impacta positivamente en los consumidores y las familias que tienen deudas o alquileres en dólares, debido a que la mayoría de productos y servicios se reducen.

“Nosotros compramos productos importados, como autopartes, celulares, medicinas, y también productos nacionales que tienen insumos importados como el pollo que se alimenta con maíz que se importa, el combustible, petróleo, que también tres cuartas partes del Perú se importa en volumen. La soya, que es el insumo del aceite; el trigo, que es el insumo de las galletas y el fideo. Al abaratarse el dólar, evidentemente también nos cuestan más baratos esos productos, y eso generaría que también los productos finales se abaraten”, explicó el experto en finanzas.

Por otro lado, sostuvo que los grandes perjudicados son los exportadores, que reciben ingresos en una moneda menos valorizada, así como las familias que dependen de remesas enviadas desde el exterior. En ambos casos, los ingresos en dólares se traducen en un menor poder adquisitivo dentro del Perú.

¿Es recomendable aprovechar la coyuntura para comprar dólares?

Ante los precios bajos, algunos peruanos han acudido a casas de cambio para adquirir dólares. Sin embargo, el especialista de Pacífico Business School recomendó hacerlo solo si se tiene un propósito claro.

“Depende para qué. Para qué quieres dólares, ¿para guardarlos? No tiene sentido, porque puede seguir bajando. Yo te lo paso si tienes un crédito hipotecario en dólares o un crédito vehicular en dólares, o vas a comprar un departamento o te vas a ir de viaje, pero caso contrario no tiene mucho sentido comprar tantos dólares. Si los necesitas, sí”, recomendó.

Respecto al rol del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Carrillo Acosta precisó que su función no es detener la caída del tipo de cambio, sino evitar fluctuaciones abruptas. “El BCRP aplica lo que llamamos una flotación sucia. No busca frenar el dólar, sino evitar subidas o caídas fuertes, que sean más o menos graduales”, explicó.

A medida que se aproximan los meses de elecciones generales, el comportamiento del dólar en el Perú dependerá de las preferencias del electorado.  

